Fuoribordo in package: accordo di partnership tra Invictus Yacht e Yamaha per il mercato europeo

BORGIA - Dalla Calabria alla conquista dell’Europa. Finora il marchio Invictus (di proprietà del cantiere Aschenez, con sede a Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro), aveva puntato, per la conquista del mercato internazionale, sul design firmato Christian Grande e su prodotti di qualità superiore, caratterizzati da solidità strutturale e finiture da classe premium. Con l’inizio del 2021 i piani di espansione contemplano una nuova arma strategica, ovvero l’accordo con Yamaha, colosso del Made in Japan, per la fornitura di motori fuoribordo proposti in package.

Con l’enfasi tipica dei lanci di nuove iniziative commerciali, le due aziende hanno annunciato l’accordo prefigurando la creazione di “un nuovo standard nel settore del lusso”. Dichiarazioni grondanti soddisfazione sottolineano le ambizioni comuni dei due partner, accordatisi per esaltare al meglio le proprie specifiche qualità. Più in dettaglio, nella sede di Borgia, a due passi dal mare Jonio, si parla di Invictus come di “un’icona apprezzata nel mondo per il design Made in Italy all’avanguardia ed estremamente elegante” e si definisce la partnership con Yamaha “una scelta nata in modo naturale, in quanto in grado di offrire tecnologia innovativa che incontra perfettamente l’anima rivoluzionaria del cantiere”. L’accordo, insomma, non vuol ridursi ad una semplice fornitura di motori con la formula del package, ma viene definito “un mix armonioso che offre il meglio di entrambe le realtà al cliente che predilige la nautica di lusso”.

Ma al di là delle entusiastiche reciproche considerazioni sulle qualità delle barche calabresi e dei motori giapponesi, ciò che ha convinto Invictus a stringere l’accordo con Yamaha sono gli investimenti fatti dal colosso nipponico per lo sviluppo di fuoribordo di assoluta avanguardia (il top di gamma raggiunge i 425 cavalli!) e nella formazione dei propri tecnici. Soprattutto, ha giocato un ruolo fondamentale la sicurezza di poter assicurare un’eccellente assistenza post-vendita, supportata da una copertura capillare del territorio tramite un’accreditata rete di concessionari ufficiali. “E un impegno, quello di Yamaha, che si sposa perfettamente con la nostra politica mirata alla soddisfazione del cliente anche nel post vendita” tengono a sottolineare in casa Invictus, spiegando che la qualità e il prestigio del marchio vanno oltre lo stile distintivo firmato da Christian Grande, come la prua rovescia o gli arredi e le finiture degne di yacht di lusso di misure ben maggiori.

“Siamo davvero orgogliosi del nuovo accordo commerciale con Yamaha Europe per la fornitura diretta di motori fuoribordo, che potranno equipaggiare i prodotti Invictus della serie TT e GT e della collezione Capoforte - ha dichiarato Marco Zuccola, responsabile delle vendite Invictus per il Sud Europa -. Riteniamo che Yamaha sia un partner di assoluta affidabilità e prestigio, con una rete di servizi ampia e ben organizzata e prodotti eccellenti. Siamo sicuri che questa sarà una partnership commerciale di successo e soddisferà le esigenze e i desideri dei nostri clienti.”

In perfetta sintonia la soddisfazione espressa da Yamaha attraverso le dichiarazioni di Fabrice Lacoume, direttore della divisione Marine di Yamaha Motor Europe. “Siamo davvero entusiasti di iniziare questa collaborazione esclusiva destinata a consolidarsi nel tempo - ha dichiarato il dirigente francese -. La missione di Yamaha – ha aggiunto - si basa sul principio del Kando: offrire ai clienti esperienze di eccezionale valore grazie alla qualità e alle prestazioni all’avanguardia dei nostri prodotti. Assieme a Invictus puntiamo a raggiungere un livello superiore, creando un’offerta di package esclusivi che superino e migliorino gli attuali standard di sviluppo e di progettazione disponibili sul mercato. E’ per noi una priorità – ha concluso il dirigente della casa dei tre diapason – offrire a ciascun cliente una soddisfazione completa ed emozioni che gli facciano battere il cuore durante la navigazione”.

I fuoribordo Yamaha – vale la pena ricordarlo - sono attualmente disponibili su due linee di prodotto Invictus: la gamma T e la neonata Capoforte. La prima è caratterizzata da un design estremamente personalizzabile in ogni singolo dettaglio, sia per la parte esterna sia per gli interni. Sulla poppa delle barche Invictus sarà possibile montare sia il poderoso V8 Yamaha da 425 hp, che esalta valori di potenza, coppia e velocità straordinari, sia i propulsori V6, meno potenti (da 225 a 300 hp) e meno impegnativi, ma recentemente aggiornati e dunque in grado non solo di garantire prestazioni di alto livello, ma anche di assicurare pregi come lo sterzo elettrico digitale (DES), più fluido e preciso del tradizionale sistema idraulico, e la funzione Total-Tilt , che consente un sollevamento completo, verso l’alto e verso il basso, senza contatto con il pistone del trim, da qualsiasi posizione, con una semplice doppia pressione del pulsante di sollevamento sulla scatola telecomando. Altro plus, la possibilità di scegliere tra varie colorazioni per la parte esterna.

Per la linea Capoforte, dedicata a imbarcazioni più piccole ma non meno lussuose, l’accordo Invictus-Yamaha prevede la disponibilità sia della gamma V6, sia dei più piccoli fuoribordo di potenza compresa tra 40 e 200 hp. “Sia con le barche di dimensioni maggiori, sia con quelle più piccole la soddisfazione del cliente è garantita” assicurano i nuovi “soci” di Invictus e Yamaha, sottolineando che “quando decenni di eccellenza ingegneristica incontrano un’estetica di lusso, il risultato non può che essere vincente”.