Il nuovo fuoribordo Suzuki DF200 V6 da 200 cv premiato con il Boating Industry Top Products Award 2025

Un importante riconoscimento premia Suzuki Marine, il comparto dedicato alla nautica del colosso giapponese, che proprio nel 60mo anniversario della sua fondazione (il primo fuoribordo, un motore a 2 tempi da 98 cc e 5,5 cavalli nacque nel 1965) ha visto premiato il suo impegno sul fronte dell’efficienza e della qualità con l’assegnazione del Top Products Award 2025, prestigioso premio indetto dalla rivista specializzata americana Boating Industry Magazine.

Assegnato da una qualificata giuria di giornalisti del settore, il premio è stato attribuito al fuoribordo 4 tempi V6 24 valvole 3,6 litri da 200 hp, che nella gamma è identificato dalla sigla Suzuki DF200: un prodotto di ultima generazione appena lanciato sul mercato in una versione aggiornata che fa dell’efficienza la sua principale qualità.

Esternamente il motore premiato si distingue dalla calandra, rivisitata nel design, e nel colore delle prese d’aria. Oltre alla linea, le prese sono dotate di un sistema di filtraggio dell’aria evoluto, in grado di separare le particelle dello spray d’acqua dall’aria e garantire una migliore combustione, in modo da favorire il contenimento dei consumi e prestazioni al top, oltre che una maggiore affidabilità e durata nel tempo.

Più in dettaglio, il lavoro di aggiornamento dei tecnici Suzuki è stato concentrato sul nuovo sistema multi-stage induction, con collettori di aspirazione multistadio che agevolano l’ingresso della giusta quantità di aria nei cilindri a seconda del regime di rotazione, per un rendimento ottimale a tutti i regimi. Le modifiche hanno riguardato anche la disponibilità del sistema di avviamento senza chiave, di derivazione automobilistica (Suzuki Keyless Star System) e dell’Automatic Trim, ossia il controllo automatico dell’inclinazione del fuoribordo rispetto allo specchio di poppa, in modo da garantire un assetto corretto dell’imbarcazione. Un plus, questo, che migliora le prestazioni, la sicurezza, il comfort e, soprattutto, contribuisce ad evitare eccessivo consumo di carburante.

Per agevolare invece il controllo della navigazione ad andature lente, ad esempio nella pesca a traina, risulta utile la funzione Troll Mode, che permette di modulare con precisione, a step di 50 giri/minuto, il minimo del motore, favorendone il controllo durante particolari manovre.

Qualificante, in materia di qualità costruttiva, risulta anche la disponibilità, sul motore premiato, del sistema SDSM+ (Suzuki Diagnostic System Mobile Plus), che consente di controllare i dati dell’unità termica direttamente dal proprio smartphone prima di uscire in mare. Ciò garantisce un’ulteriore tranquillità poiché offre la possibilità di leggere autonomamente la diagnostica ed eventuali problemi tecnici, prevenendo eventuali avarie.

Nella gamma del costruttore giapponese – vale la pena ricordarlo - il nuovo Suzuki DF200 V6 si affianca al DF200A, fuoribordo di pari potenza, ma con un’architettura semplificata, a 4 cilindri in linea, di 2.867 cc. Più compatto, più semplice e più economico, viene scelto spesso dai diportisti nelle installazioni multiple, soprattutto quando lo specchio di poppa della barca non è ampio.

Secondo Brandon Cerka, vicepresidente delegato a vendite e marketing di Suzuki Marine negli USA, “il V6 non ha sostituito, ma affiancato il 4 cilindri, in modo da mettere i diportisti nella condizione di scegliere la soluzione più congeniale alle proprie esigenze”. Inutile dire che il V6 appena premiato rappresenta comunque la scelta ottimale per motorizzare, magari con una coppia di propulsori, i moderni center console di grandi dimensioni, sempre più diffusi, ormai non più solo in America.