Il futuro di Honda ha conquistato la scena al Miami Boat Show. A settembre a Genova i nuovi motori per la stagione 2026

I grandi yacht hanno dominato, come tradizione, la scena del Miami Boat Show svoltosi dal 12 al 16 febbraio nella città più famosa della Florida. Ma il salone americano ha dato spazio anche ad altri settori della nautica da diporto, e in questo scenario ampio e articolato ha recitato un ruolo significativo la Honda, con una serie di novità nel campo dei motori fuoribordo destinate a testimoniare l’evoluzione tecnologica proiettata sui mercati internazionali, dagli Usa all’Europa.

Tutto ciò partendo ovviamente dal Giappone, sede dell’azienda che fu tra le prime a convertire la produzione dei motori marini da 2 a 4 tempi, partendo dalle storiche parole di Soichiro Honda: “In acqua si coltiva il riso, i pesci vivono in acqua, e io non voglio inquinarla. Non m’importa se tutti gli altri producono motori a due tempi, Honda deve farli a quattro tempi”.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. E progressivamente i propulsori prodotti dal colosso giapponese si sono evoluti, sfruttando anche tecnologie innovative via via proposte da partner impegnati a ricercare le migliori prestazioni in materia di contenimento dei consumi, rispetto ambientale, affidabilità, ergonomia ed efficienza dei comandi. Se a tutto questo si aggiungono i progressi compiuti anche nel design, ovvero nello stile delle “carrozzerie” dei fuoribordo Made in Japan, si avrà chiaro il quadro dei passi avanti compiuti dalla Honda. E messi in mostra al Miami Boat Show.

Dove è stata ufficializzata e messa in mostra la preview della nuova gamma L4 declinata nei modelli BF115, BF135, BF150, e dei nuovi V6 nei modelli BF115-150, BF200, BF225 e BF250, “testimonianze” concrete dell’evoluzione del brand nel solco della rotta tracciata dal BF350 e dal BF300. Un’evoluzione che da settembre del 2023 ad oggi ha visto il lancio di ben otto nuovi modelli. Tutto ciò testimonia un’ingegneria in continua evoluzione, anche se va puntualizzato che le new entry esposte a Miami riguardano essenzialmente l’introduzione di migliorie mirate ad ottimizzare il design e i comandi.

La gamma V6 è stata dunque aggiornata nell’aspetto, uniformandosi al design della gamma V8, sfruttandone così le caratteristiche di eleganza, modernità e compattezza. Le colorazioni disponibili sono ora l’iconico “aquamarine silver” e lo sportivo “grand prix white”.

Per il resto, le novità apportate riguardano, come detto, essenzialmente i comandi. Sono stati introdotti una nuova manetta elettronica a incasso (DBW) con impugnatura ergonomica, per un controllo più preciso, confortevole e fluido del motore; un display multifunzione da 7 pollici per una navigazione intuitiva; il cruise control che consente regolazioni precise della velocità; il Trim Support Function, che regola automaticamente l’assetto in base al regime del motore e alla velocità della barca; l’Automatic Tilt Function, che permette l’inclinazione completa del motore (su/giù) in modo automatico, offrendo un’esperienza fluida e senza sforzo. Tutte tecnologie, queste ultime, introdotte già sul BF350 e sul BF300, e capaci di esaltare il comfort contribuendo alla ricerca della migliore navigazione possibile in ogni condizione.

Per il mercato europeo, i nuovi fuoribordo Honda verranno presentati ufficialmente a settembre del 2025 in occasione del Salone di Genova, dove sarà possibile anche testarli in acqua. La disponibilità attraverso la rete ufficiale Honda Marine è prevista per la stagione 2026.