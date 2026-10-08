Genova, uno dei Saloni della Nautica più importanti del mondo: il nostro paese leader di un settore in salute

Non era scontato, ma la 66ma edizione del Salone della nautica di Genova, che chiuderà i battenti oggi, dopo 6 giorni di esposizione, si concluderà con un successo, probabilmente con incremento di visitatori e segnali positivi per questo comparto che si dimostra capace di resistere alle tensioni internazionali (soprattutto con la grande nautica dei superyacht) e alle difficoltà che ancora condizionano lo sviluppo del diportismo, ovvero la mancanza di portualità e i costi eccessivi dei (pochi) posti barca disponibili.

Nelle cifre del salone il primo segnale incoraggiante per l’intero comparto: oltre 1.000 sono state le imbarcazioni esposte, 215 le novità presentate, 45 le nazioni rappresentate. Tutto ciò in un layout in acqua cresciuto del 4% e, soprattutto, con una struttura più funzionale, moderna e accogliente, a cominciare dal nuovo waterfront di Levante firmato da Renzo Piano: un capolavoro che consente al Salone di Genova di superare, per numeri e funzionalità, i tradizionali concorrenti del salone di Cannes, “salvati” solo dal fascino della Costa Azzurra.

È in questo contesto rigenerato e carico di nuove energie che i cantieri produttori hanno messo in mostra il meglio della produzione, in alcuni casi con anteprime inattese. Com’è stato per Azimut, brand leader del made in Italy, che ha recitato la parte della star, mettendo in mostra, per la prima volta in Italia, 4 nuovi modelli che esprimono le diverse anime dell’azienda guidata da Giovanna Vitelli: in testa l’ammiraglia Grande 44M, capolavoro di stile e di eleganza costruito ricorrendo alla fibra di carbonio per oltre il 50% delle superfici e già venduto in 7 unità.

In bella mostra poi il magnifico Magellano 27M, lo yacht che inaugura la terza generazione del crossover dei mari; il Fly 70, barca simbolo della fedeltà al flybridge, mentre al Seadeck 9, yacht “aperto” di 26 metri, è stato affidato il ruolo di rappresentante dell’innovazione e dell’ecocompatibilità in forza dello stile e dell’adozione di una motorizzazione ibrida. Ma nel cantiere leader del made in Italy è in allestimento anche altro: è stato svelato infatti un accordo con la Ferrari per partecipare al progetto Hypersail, il rivoluzionario monoscafo da regata oceanica di 100 piedi con il quale la casa di Maranello vuole stabilire il record del giro del mondo a vela.

Azimut, oltre a mettere a disposizione una sua base operativa a Livorno, fornirà a Ferrari una versione speciale del suo 72 Fly, uno yacht custom in grado di abbattere i pesi, migliorare l’aerodinamica, raddoppiare la potenza (fino a 4000 cv) e assicurare prestazioni impensabili per il modello di serie, comprese le capacità di traino per i test di Hypersail.

Il lavoro è già cominciato e questo specialissimo one-off, destinato probabilmente anche a sede ideale per l’hospitality in mare, sarà presentato, assieme all’Hypersail, in occasione delle regate di Coppa America in programma a maggio 2027 a Napoli. Tra i brand della grande nautica hanno recitato un ruolo importante anche altri big del settore come Ferretti Group e Sanlorenzo. Il primo con due anteprime per l’Italia, il Riva 56 Rivale Super e il Ferretti Yachts 720, oltre ai già noti Pershing 6X, Itama 54, Ferretti 580, Wallypower 50 e Wallywhy 200. L’altro con il magnifico She in stile heritage che ha riscosso un successo forse superiore alle aspettative, senza tuttavia oscurare gli yacht di ultima generazione, affiancati a Genova anche da 6 unità di Bluegame. Dopo la “grand bouffe” a Cannes e a Monaco, il gruppo guidato da Massimo Perotti non ha portato a Genova neanche una barca a vela del marchio Nautor Swan, di cui detiene il 60%.

Il comparto vela ha però conquistato spazio e attenzione nel salone, sia con i monocarena e sia con i catamarani, segnalandosi per un dinamismo progettuale mirato a guadagnare spazio e comfort a bordo, pregi utili a sostenere un mercato che vive una fase di stabilizzazione dopo gli anni di forte espansione post-pandemia. È in difficoltà, ma animato da forte volontà di ripresa, il comparto della piccola e media nautica, quello delle barche e dei gommoni classificati come natanti (entro i 10 metri) e degli yacht non superiori a 24 metri. Anche qui, dopo il boom postpandemia sono calati produzione e vendite, ma ciò che s’è visto e sentito a Genova è incoraggiante.

Il comparto è resiliente, gli operatori confidano in una ripresa del mercato e le novità in arrivo sono tante, in molti casi Made in Sud, da dove provengono molti gommoni e gli immortali gozzi. Ma non solo: tra le new entry si sono segnalate le novità dei calabresi del Gruppo Aschenez con i marchi Invictus, Capoforte e Marcopolo, e dei conterranei di Soverato titolari del neonato brand premium Vertex, ovvero la famiglia Ranieri (già titolare di Ranieri International) che a Genova ha presentato in anteprima mondiale il Vertex 45Z, walkaround hi-tech di 14 metri destinato a creare una linea tutta nuova, capace di misurarsi con i big del settore e di proporsi, tra l’altro, anche in una variante T-Top.