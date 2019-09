Non solo barche: a Genova le novità Coelmo. Ecco generatori raffreddati con acqua di mare

GENOVA. Le barche da diporto, di qualsiasi dimensione esse siano, rappresentano uno straordinario strumento di svago, ma possono trasformarsi in una fonte di stress e di inquietudine se a bordo non funziona tutto alla perfezione: motori e impianto elettrico prima di tutto. E’ per questo che un diportista attento ha il dovere di curare non solo le apparenze, ma anche ciò che “non si vede ma si sente”. Il riferimento principale, in questo campo dell’”invisibile”, è al generatore, insostituibile produttore d’energia, senza il quale i servizi di bordo non possono funzionare.

A Genova, dunque, sarà interessante visitare lo stand di Coelmo, insospettabile gigante del settore che da 70 anni si occupa di produrre energia con ruoli di leadership in diverse applicazioni, dal settore telefonico all’estrazione petrolifera, dalle operazioni militari a quelle umanitarie, dalle navi commerciali fino alle più sofisticate imbarcazioni da diporto.

In occasione del Salone di casa Coelmo lancia due nuovi modelli dedicati alla nautica: il DM320 da 3,2 kW e il DM900 da 9 kW, entrambi interamente raffreddati ad acqua di mare. Caratteristica principale dei nuovi generatori marini sono le dimensioni compatte e l’adattabilità a diverse tipologie di impiego, dalle barche di piccole e medie dimensioni agli yatch ed unità commerciali. “In tutti i casi – tiene a far sapere l’azienda – restano immutate l’economia d’esercizio, le limitate emissioni e l’alta efficienza”.

Il DM320 misura 58x40,5x52 cm e pesa 87 kg. Ha un motore monocilindrico ad avviamento elettrico Yanmar con raffreddamento indiretto ad acqua di mare per una cilindrata di 320 cc e un regime di 3000 giri/minuto. Il consumo a metà carico è di circa 0,80 litri/h mentre a pieno carico è di 1,30 l/h. La potenza massima è di 3,2 kW e il consumo d’aria è di 0,32 m3/min. Il generatore è dotato di alternatore sincrono, mono supporto, senza spazzole, 2 poli, monofase, raffreddato ad acqua di mare.

Il più potente DM900 è invece dotato di un motore a 3 cilindri Kubota di 719 cc, anch’esso ad avviamento elettrico, ed esprime una potenza massima di 9 kW a 3000 giri/minuto. Il raffreddamento è garantito tramite scambiatore. Monta un alternatore con caratteristiche pressoché identiche al modello DM320. Il consumo di carburante è di 1,90 l/h a mezzo carico e di 3,60 l/h a pieno carico mentre il consumo d’aria è stimato in 0,40 m3/min. Il peso si attesta sui 155 kg mentre le dimensioni sono di 75x48x53 cm. Per rapporto peso/potenza e potenza/dimensioni è ai vertici della categoria.

New entry a parte, a Genova viene esposta da Coelmo l’intera gamma di generatori, da 3,2 a 31,6 kW, tutti esposti nello stand di Uflex, che è il distributore nazionale. Nell’occasione viene esposto anche il pannello di controllo EOS, la più evoluta e completa scheda di comando e controllo per generatori Coelmo, disponibile di serie su tutta la gamma. Già noto a molti diportisti (e non solo) EOS rappresenta lo strumento ideale per avere costantemente sotto controllo il proprio generatore, permettendo di monitorare tutti i principali parametri meccanici ed elettrici.