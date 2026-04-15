Già in mare il Forte 47 GT, yacht planante di 14 metri pronto a sfidare i big del mercato, dall’Europa agli USA

C’è ancora spazio, in Italia, per nuovi cantieri nautici dediti alla produzione di barche da diporto? Da Ameglia, vicino La Spezia, sede di West Navaltech, azienda nota per la sua esperienza nella realizzazione di imbarcazioni e componenti in alluminio ad alte prestazioni per conto terzi, arriva un sì convinto. Dopo essersi costruiti una solida reputazione producendo su commissione imbarcazioni da lavoro all’avanguardia, catamarani elettrici e strutture di precisione per il distretto cantieristico del Miglio Blu, l’azienda spezzina ha deciso infatti, nel 2025, di dedicarsi “in proprio” alla costruzione di imbarcazioni da diporto da lanciare nel 2026. Per questo è stato registrato il marchio Forte Yachts (dove Forte vuole rendere omaggio alla città di Forte dei Marmi) ed è stata realizzata una barca planante in alluminio di 14,3 metri, il Forte Yachts 47 Gran Turismo, con l’ambizione di conquistare spazio sui principali mercati internazionali.

La nuova barca, uno yacht planante con due cabine, 4/5 posti letto, due bagni, comodi spazi vivibili all’aperto e sotto coperta, è ormai pronta e non appena saranno ultimati i collaudi in mare verrà presentata in anteprima al Palma International Boat Show in programma a Palma de Maiorca dal 29 aprile al 2 maggio. A settembre, poi, il debutto ufficiale in Costa Azzurra, al Cannes Yachting Festival. Nelle more, i vertici del neonato cantiere lavorano alla creazione di una rete commerciale che dovrà espandersi dal Mediterraneo agli Stati Uniti attraverso una rete di partnership strategiche accuratamente selezionate.

Per realizzare l’architettura navale e l’ingegneria ci si è affidati a Umberto Tagliavini, al quale è stato chiesto di realizzare un’imbarcazione in grado di assicurare un equilibrio ottimale tra prestazioni, comfort e manovrabilità. Il design è invece firmato da Paolo Giordano, talentuoso designer la cui esperienza spazia dalle derive ai superyacht. Il risultato – a giudicare dalle prime immagini e dalle prime informazioni diffuse dal cantiere – è una barca dalle linee accattivanti, in grado di trasmettere sportività e potenza, ma anche capace di offrire spazio e comfort adeguati, ancorché condizionati dalla scelta della motorizzazione.

Il Forte Yachts 47 GT sarà infatti disponibile sia con motorizzazione fuoribordo sia entrobordo. La prima opzione prevede la spinta di tre Mercury Verado V12 da 600 cavalli, in grado di assicurare velocità di punta di 47 nodi; l’altra versione, denominata Lounge Deck, prevede invece il più silenzioso sistema entrobordo Volvo Penta IPS, che risulta adeguato a ridurre i consumi e offrire una maggiore autonomia a fronte di una velocità massima ridotta a 37 nodi. Con gli entrobordo, inoltre, si libera spazio sul ponte di poppa, che si trasforma in un’ulteriore area relax dotata di un’ampia piattaforma idraulica per l’accesso al mare, ma si perde spazio nel grande gavone sotto il ponte di poppa.

Saranno le diverse esigenze dei vari armatori a stabilire le priorità. Per ora, in questa fase di pre-lancio, il cantiere tiene a far sapere che “in un caso o nell’altro si è puntato alla realizzazione di un progetto basato sulla qualità senza compromessi”. E Livio Franchini, socio del cantiere e responsabile tecnico del progetto, non esita ad affermare, convinto, che “è stato trovato l’equilibrio ottimale tra prestazioni, comfort e manovrabilità”.

Come la grande maggioranza delle barche da diporto di nuova generazione anche il Forte Yacht 47 GT adotta le terrazze abbattibili che trasformano il pozzetto in un’ampia piattaforma di 40 metri quadrati, creando una connessione senza soluzione di continuità con il mare. Le aperture diventano infatti piattaforme per il bagno, con predisposizione per scalette accuratamente progettate. A dritta, sia i sedili della plancia che il profondo divano lounge a poppa sono aperti al sole e alla brezza; sul lato sinistro il mobile che ospita il lavello e il piano a induzione si trasforma in un vero e proprio bar con spazio per sgabelli sulla terrazza. Non manca una passerella elettrica nascosta nello specchio di poppa che può estendere i gradini sott’acqua (o fino alla banchina).

Nel pozzetto, il divano a L si trasforma in una sorta di “sala cinema”: un grande televisore a schermo piatto è posizionato infatti dietro la seduta del driver, con gli altoparlanti accuratamente nascosti alla vista. Non mancano frigorifero e icemaker integrati nel mobile bar, mentre il grande hard-top a tutta larghezza offre un eccellente riparo. E non manca, com’è facile immaginare, un prendisole a prua, raggiungibile comodamente attraverso spaziosi passavanti.

Sottocoperta lo spazio può essere configurato a piacimento dall’armatore. Grazie alla costruzione dello scafo interamente di alluminio non è necessaria alcuna struttura divisoria interna di supporto, il che significa che si può dare libero sfogo alla fantasia nella suddivisione di questo spazio. Ciò detto, sfruttando l’esperienza maturata lavorando a lungo per conto terzi e la collaborazione con Genesis Yachts (specialista di interni navali), in casa Forte Yachts hanno realizzato un layout standard che include una spaziosa cabina armatoriale e una cabina ospiti flessibile con letto matrimoniale e letto singolo. Per garantire comfort e privacy, la cabina armatoriale dispone di doccia e servizi igienici separati. Anche la cabina ospiti è dotata di bagno di servizio con doccia, una caratteristica quasi unica per yacht di questo segmento.

Lo spazio di stivaggio in entrambe le cabine è abbondante, con numerosi cassetti, armadietti e appendiabiti. L’altezza interna è generosa e la luce naturale in entrambe le cabine è abbondante grazie ai lucernari di vetro strategicamente posizionati. “È raro trovare due cabine, ognuna con il proprio bagno, su uno yacht di lusso in questo segmento”, ha affermato Paolo Giordano, aggiungendo che “questa generosa disposizione degli spazi dovrebbe essere molto apprezzata sia dai giovani armatori che dalle famiglie”.

Forte Yachts ha anche progettato una versione dell’imbarcazione con pozzetto chiuso e riscaldamento, ideale per le navigazioni nelle latitudini più fredde. Le terrazze laterali sono sempre presenti, ma sono installate vetrate scorrevoli a tutta altezza sia lateralmente che trasversalmente, in modo da proteggere dalle intemperie. “Questa opzione – dicono in cantiere - amplia la stagione nautica e rende il Forte 47 la scelta elegante per crociere dal Maine alla Scandinavia”.