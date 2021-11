Già venduto il primo Columbus Atlantique 47 di Palumbo SY: lusso e comfort con un occhio attento all’ambiente

ANCONA - Non conosce pause la grande nautica italiana. Nuovi progetti, nuovi contratti, nuovi vari si susseguono a ritmo sorprendente, confermando un trend di crescita senza pause. E’ in questo contesto che arriva la notizia che la linea Columbus di Palumbo Super Yachts si arricchisce di un nuovo modello, di cui è stata già avviata la costruzione e, addirittura, è stato già firmato il primo contratto di vendita. Si tratta dell’Atlantique 47, superyacht di 47 metri che va a collocarsi, nella gamma del gruppo Palumbo, un gradino più su dell’Atlantique 43, di cui sono in costruzione due unità nel cantiere di Ancona.

“Con la firma di questo nuovo contratto – dice Giuseppe Palumbo, amministratore unico della holding - salgono a 8 gli ordini di nuove costruzioni che abbiamo incasellato negli ultimi 12 mesi, confermando la piena riuscita della strategia intrapresa dal nostro gruppo negli ultimi anni”.

Il progetto del nuovo Columbus Atlantique è stato affidato, come per i due “fratelli minori”, allo studio milanese di design Hot Lab, che si è allineato alla filosofia “Architecture for Voyagers” già ampiamente sperimentata. “Ne verrà fuori un superyacht dagli stilemi autentici, dedicato ad un armatore che fa del suo viaggiare per mare e nella natura una scoperta continua” dicono i designers, ai quali va dato atto di aver intrapreso, con la linea Atlantique, una rotta virtuosa, che tiene conto non solo del lusso tipico di certi giganti del mare.

A tal proposito vale la pena ricordare che al di là del comfort e delle ricche dotazioni di bordo sono state studiate soluzioni eco-compatibili per risparmiare energia e assicurare il minimo impatto negativo sull’ambiente. Ciò detto, la motorizzazione sarà affidata a due motori da 1350 cavalli, che assicureranno velocità di crociera di 14,5 nodi, con punte massime di 15,5, in assetto dislocante. L’autonomia dichiarata è di 3400 miglia nautiche, riducendo però l’andatura a 12 nodi.

L’Atlantique 47 è ovviamente più grande del 43, tuttavia non cambia l’abitabilità: anche in questo caso sono previste quattro cabine doppie con bagno privato posizionate sottocoperta e una cabina armatoriale tutto baglio sul ponte principale. L’upper deck prevede una seconda piscina a prua in aggiunta a quella di poppa, mentre il sun deck è dedicato alla convivialità. Di rilievo il beach club sviluppato sullo specchio di poppa del main deck caratterizzato da due ali laterali abbattibili e dalla succitata piscina centrale che degrada verso il mare.

La consegna della prima unità dell’Atlantique 47 è prevista nel 2023. Intanto il gruppo Palumbo è in piena attività anche sulle altre linee di prodotto (Sport, Classic e Crossover) nei cinque cantieri controllati tra Napoli, Ancona, Savona, Malta e Marsiglia, dove sono dislocate le produzioni dei marchi ISA Yachts, Columbus Yachts, Mondomarine, Extra Yachts e Palumbo SY Refit.