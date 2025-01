Giangrasso Group: in arrivo entro l’estate il primo yacht: l’AP 24, imbarcazione planante in alluminio di 24 metri

Era il mese di settembre del 2024 quando a Cannes, nel corso dello Yachting Festival, l’imprenditore Bartolomeo Giangrasso, titolare di Giangrasso Group (una holding di quattro società impegnate su vari fronti della nautica da diporto) annunciò l’avvio della produzione di una nuova gamma di yacht dai 18 ai 34 metri, tutta in alluminio, strizzando l’occhio all’ecosostenibilità.

Il progetto è oggi operativo e l’unità numero 1 è stata già venduta. Nei capannoni di Viareggio è in avanzata fase di costruzione, infatti, uno yacht di 24 metri che dovrebbe essere varato entro l’estate, consegnato entro luglio al suo primo armatore e presentato al pubblico a settembre del 2025, al Salone di Cannes. Secondo le anticipazioni del cantiere è stata già venduta anche una seconda unità, mentre sarebbero in corso trattative per una terza.

Noto come AP 24 (dove la sigla sta per Austin Parker, storico marchio a suo tempo rilevato dal Gruppo Giangrasso dall’Agenzia Nazionale Beni Sotto Confisca) il nuovo modello è stato progettato in collaborazione con Arrabito Naval Architects e VYD Studio. Gli interni sono stati curati dalla specialista di interior design Michela Reverberi, sotto la supervisione dello staff tecnico interno al cantiere viareggino.

Questa nuova imbarcazione di 24 metri è in costruzione dall’aprile scorso e, come detto, la prima unità è stata già venduta grazie alla società di intermediazione Ocean Independence. Più in dettaglio, lo yacht misura 23,99 metri di lunghezza, ha un baglio di 6,30 metri e un pescaggio di 2,30. Caratterizzato da linee senza tempo, dalla leggerezza e dalla forza dell’alluminio, il progetto è stato sviluppato interamente assieme al cliente, disegnando i primi contorni nello spirito del design tradizionale italiano e – si legge in una nota del cantiere – “selezionando i migliori marchi di interior design”.

Il nuovo yacht può accogliere fino a 8 persone grazie a una cabina armatoriale e 3 cabine ospiti, cui si aggiungono gli alloggi per un equipaggio composto da tre persone. Anche se i dettagli completi devono ancora essere resi noti, appare certo che tra le caratteristiche principali siano compresi ampie vetrate lungo le fiancate, un grande flybridge (forse coperto da pannelli fotovoltaici, per ora non visibili nei rendering mostrati dal cantiere) e un ponte principale con una spaziosa zona giorno.

Nelle prime anticipazioni si parlava di impegno sul fronte dell’ibrido, ma per ora le notizie lasciate trapelare indicano una motorizzazione affidata a due motori Diesel MAN da 1650 hp l’uno. La velocità massima dichiarata dal cantiere è di 27 nodi, mentre l’andatura di crociera dovrebbe attestarsi attorno ai 23 nodi. Tra i pregi segnalati dal cantiere un buon controllo delle vibrazioni e la disponibilità di stabilizzatori Cmc a beneficio del comfort.