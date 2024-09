Prima a Cannes e poi a Genova: ecco Girbau G38, barca spagnola di 12 metri che esalta tradizione e modernità

Meglio esporre a Cannes o a Genova? Nel dubbio, molti cantieri, soprattutto francesi e italiani, decidono di presentare i propri prodotti in entrambi i saloni. Ma non sono gli unici. Tra le barche di nuova generazione annunciate nelle due principali fiere nautiche di fine estate ci sono, infatti, anche prodotti di altra nazionalità. Come gli spagnoli di Girbau Boats, cantiere che in vista delle due rassegne in programma rispettivamente dal 10 al 15 e dal 19 al 22 settembre hanno annunciato la presentazione del G38: una barca che con i suoi 12 metri “abbondanti” è il modello più grande della gamma prodotta a Girona, in Catalogna, in un’azienda specializzata nella produzione di barche di piccole dimensioni, ma dal design innovativo e con qualità di stile e di tecnologia capaci di esaltare la simbiosi con l’artigianalità. Non per niente se ne parla come dell’”ultima evoluzione della gamma Girbau Boats, che sa integrare tradizione, modernità, funzionalità e innovazione”.

L’estetica è palesemente ispirata a quella dei gozzi plananti tanto diffusi in Italia. Ciò detto, va riconosciuto il buon lavoro fatto nella ricerca del migliore equilibrio tra stile classico e moderno, fino ad ottenere una silhouette piuttosto slanciata. Sul fronte dell’estetica si fanno notare anche le finestre scure ed estese su ogni lato, che aggiungono eleganza e danno l’impressione di “allungare” il profilo della barca. Per il resto, il Girbau G38 offre diverse opzioni per il layout del ponte, con due configurazioni per la poppa, che prevedono grandi panche curve su ogni lato trasformabili in un ampio tavolo o in un’area prendisole.

La prua presenta un design tradizionale, ma il sistema dell’ancora lascia libero il “balcone” all’estremità anteriore. Il grande prendisole gioca con le altezze e i volumi dell’interno per estendere i materassini in modo unico, risultando molto spazioso e confortevole, capace di accogliere fino a quattro persone. Ampie passerelle laterali superano lo standard di 20 cm, e il pozzetto sotto l’hard-top include un’area cucina, completa di lavello e piano cottura.

La postazione di comando centrale è dotata di tecnologia avanzata, con due monitor di medie dimensioni per il controllo del motore e della navigazione.

A poppa non manca lo spazio, sia per stendersi al sole, sia per godersi la convivialità sotto una tenda, oppure per scendere e salire comodamente dal mare, sfruttando lo spazio di una piattaforma idraulica, in grado di facilitare l’accesso all’acqua e di semplificare le manovre per il rimessaggio di un piccolo tender. Importante notare che la plancia di poppa è disponibile, a richiesta del cliente, di dimensioni leggermente diverse: nel format XL la barca denuncia infatti una lunghezza fuori tutto di 12,31 metri; nella variante M, di 11,71.

Quanto agli interni, sono realizzati con materiali pregiati e offrono un ambiente sufficientemente lussuoso e confortevole, ma con il “valore aggiunto” di opzioni personalizzabili che consentono di organizzare lo spazio secondo i propri gusti. Porte scorrevoli e aree di stivaggio tutte da scoprire assicurano una buona disponibilità di spazio. L’abitabilità, comunque, è flessibile, e ciò vuol dire che l’armatore può richiedere allestimenti per 4 o 6 persone.

Entrando nella versione standard del Girbau G38, c’è un divano sul lato di dritta. In questo spazio è possibile scegliere tra una dinette o un divano-letto convertibile, mentre sul lato sinistro c’è un bagno. A poppa, inizialmente, è stato deciso di lasciare la cabina aperta, sebbene su richiesta possa essere chiusa utilizzando una paratia. A prua, la cabina dell’armatore presenta un letto matrimoniale, armadi e ampi cassetti di stivaggio.

Il cantiere catalano non ha fornito dettagli sul progetto di carena, mentre ha comunicato che la motorizzazione del Girbau G38 è affidata a due turbodiesel Yanmar 8LV da 370 hp in grado assicurare una velocità di punta di 30 nodi. Navigando a velocità di crociera (non superiore a 16/17 nodi), l’autonomia può raggiungere le 208 miglia nautiche. Tutto ciò – viene assicurato – “con un occhio attento anche ai consumi e alla sostenibilità”. In una nota diffusa dal cantiere alla vigilia delle passerelle di Cannes e Genova si legge infatti che “il G38 è stato progettato con caratteristiche ecologiche che minimizzano l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni”.