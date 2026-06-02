Gnv Aurora, sostenibilità ambientale ed esperienza di viaggio premium. Il nuovo gioiello del gruppo Msc

TANGERI - Sostenibilità ambientale esperienza di viaggio premium. La nuova Gnv Aurora promette tutto questo ed è la seconda unità della flotta Gnv alimentata a Gas Naturale Liquefatto. È anche l'ultima della prima serie di quattro navi di nuova generazione commissionate al cantiere cinese Guangzhou Shipyard International (Gsi). La nuova unità rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di rinnovo della flotta avviato dalla Compagnia per coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità del servizio.

Con una stazza lorda di circa 53.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Aurora può ospitare fino a 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico. A bordo. Inoltre i passeggeri possono contare su un'offerta di servizi progettata per garantire un'esperienza di viaggio moderna e confortevole, con ristorante à la carte, self-service, snack bar, area shopping, spazi dedicati ai bambini e connessione wi-fi ad alta velocità.



Con Gnv Aurora debutta inoltre una nuova livrea destinata a caratterizzare le unità più innovative della flotta: una foglia verde, simbolo del percorso di sostenibilità intrapreso dalla Compagnia, accompagnata da un segno grafico ispirato alla connessione elettrica del cold ironing, tecnologia che consente alle navi di collegarsi alla rete elettrica di terra durante la sosta in porto, riducendo emissioni e impatto ambientale sulle comunità locali.

L'alimentazione a Gnl e i significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica consentono di ridurre le emissioni di CO₂ fino al 50% per unità trasportabile rispetto alle precedenti generazioni di traghetti, con un abbattimento significativo anche di ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e particolato.

La nave è conforme agli standard IMO Tier III, tra i più rigorosi a livello internazionale in materia ambientale. Tra le soluzioni adottate a bordo figurano anche sistemi avanzati di efficienza energetica, tra cui recupero del calore per la produzione di energia elettrica, illuminazione full Led a basso consumo, inverter per l'ottimizzazione dei carichi elettrici di pompe e ventilazione, oltre a soluzioni idrodinamiche innovative per scafo, eliche e timoni, progettate per ridurre i consumi e migliorare l'efficienza operativa della nave.