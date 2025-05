Grandi Navi Veloci, in arrivo quattro nuovi traghetti: i più grandi e puliti del Mediterraneo

GENOVA - Grandi Navi Veloci avrà i traghetti più grandi e sostenibili del Mediterraneo: 450 cabine, fino a 2500 passeggeri e oltre 3500 metri lineari di garage. Il presidente esecutivo di Gnv ha firmato la commessa ai cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton (Cina). Si tratta di un cantiere che da tempo ha con Gnv un rapporto di e con cui stanno da tempo lavorando a questo ambizioso progetto destinato a ridisegnare gli standard della flotta di traghetti del Gruppo.

Il nuovo ordine, sommato a quello della commessa precedente di altre 4 navi, di cui due già consegnate, garantirà alla Compagnia di incrementare la propria flotta di 8 nuove unità. Come per Gnv Virgo e Gnv Aurora, attualmente in costruzione presso il medesimo cantiere e in arrivo entro la fine del 2025 – in anticipo di 11 mesi sui tempi previsti – le nuove unità saranno tutte alimentate a Gas naturale liquefatto e dotate di tecnologie ambientali all’avanguardia che garantiranno una riduzione delle emissioni di Co2 di oltre il 50% per unità trasportabile rispetto a quelle di precedente generazione.

L’inizio dei lavori per le nuove navi è previsto per il 2026 e la consegna della prima nave avverrà entro i primi mesi del 2028 a seguire le altre con una cadenza semestrale. Le nuove unità avranno una stazza lorda di circa 71.300 tonnellate, una lunghezza di 237 metri e una larghezza di 33 metri, potranno ospitare fino a 2500 persone (tra passeggeri ed equipaggio) e saranno dotate di 527 cabine e 3500 metri lineari di garage. Per stazza saranno le navi più grandi della compagnia e le più capienti sul Mediterraneo.

"Con questo importante investimento - ha detto Pierfrancesco Vago - acceleriamo ulteriormente il nostro piano di rinnovamento della flotta, puntando a sostenere una crescita decisa e ambiziosa della Compagnia con orizzonte temporale al 2030. In questi anni, grazie anche alle nuove navi, vogliamo conseguire obiettivi sfidanti e rafforzare il nostro ruolo sul mercato per essere riconosciuti leader nel settore dei traghetti per il valore creato a beneficio di passeggeri e clienti. L’ordine di ulteriori quattro unità dimostra, ancora una volta, che per Gnv la sostenibilità ambientale e la sicurezza sono elementi chiave e fattori irrinunciabili del fare impresa, oltre che una leva competitiva fondamentale per conseguire gli obiettivi aziendali. Tra i più importanti - ha sottolineato Vago - vi è quello di assicurare il supporto più ampio possibile alla competitività dei territori in cui operiamo: lo shipping rappresenta infatti un’infrastruttura essenziale per assicurare connessioni affidabili fra i territori e stimolare lo sviluppo socioeconomico delle comunità che vi operano”.

I dati tecnici forniti da Gnv spiegano che le nuove unità sono state inoltre progettate per essere ancora più accoglienti e funzionali. L’obiettivo è quello di rinnovare e migliorare i nostri servizi a 360° raccogliendo le nuove sfide che arrivano dal mercato e contribuendo così a fissare nuovi traguardi per tutto il comparto. Questo passa attraverso il miglioramento dell’esperienza di viaggio e degli spazi a bordo, puntando su sicurezza, sostenibilità, comfort e tecnologia.

“La Compagnia - ha detto Matteo Catani, ad di Gnv - mira a consolidare il proprio ruolo di infrastruttura strategica per l’Italia e per le sue connessioni nel Mediterraneo. In tale visione si inserisce anche il nuovo posizionamento di Gnv, che punta a mettere il cliente sempre più al centro per farlo sentire protagonista, anche grazie a un impegno sempre maggiore sui fronti dell’innovazione e della sostenibilità. La transizione ecologica e la crescita economica, uniti all’erogazione di servizi in costante miglioramento, fanno parte di un’unica strategia e rappresentano un vantaggio competitivo sempre più determinante”.