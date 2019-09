Gommoni: due anteprime mondiali da Lomac. Granturismo 12.0 a Cannes, 850 IN a Genova

GENOVA - Grandi manovre in casa Lomac in vista della stagione nautica 2020: il cantiere lombardo prepara infatti due anteprime mondiali, una al Cannes Yachting Festival (10-15 settembre), l’altra al Salone di Genova (19-24). Si tratta del Granturismo 12.0, Rib di 12 metri che va a completare la gamma dei maxi, e dell’850 IN, che va a collocarsi nella fascia medio-alta del mercato.

Il design e le linee d’acqua del Granturismo 12.0 portano la firma di Federico Fiorentino, talentuoso designer che collabora con Lomac da una decina d’anni. L’ingegnerizzazione è stata invece gestita dal cantiere. “Abbiamo chiesto a Fiorentino una nuova carena che garantisse velocità di crociera sostenute senza pregiudicare comodità nella navigazione e sicurezza in ogni condizione, doti che contraddistinguono da sempre la famiglia Granturismo” spiega Paolo Lo Manto, direttore vendite del cantiere, illustrando le caratteristiche dell’unità appena varata.

La zona prodiera, completamente aperta, prevede un grande prendisole (all’occorrenza trasformabile in tavolo da pranzo), mentre la parte poppiera, molto ampia, prevede, alle spalle della console di comando, sia una spaziosa dinette con seduta a C, sia un ampio prendisole. Se non bastasse, nonostante la presenza dei motori fuoribordo, c’è spazio anche per una discreta piattaforma di poppa, dalla quale tuffarsi. Il T-Top è in vetroresina e materiali compositi e si integra perfettamente nel design. Un design che non si discosta dal family feeling della gamma Lomac, riprendendone anzi le caratteristiche identificative, come le due griglie laterali o il grosso mancorrente in acciaio. È inoltre prevista una cabina con letto matrimoniale e bagno separato con accesso nella zona posteriore.

Quanto alla propulsione, è prevista la possibilità di avvalersi di doppia o anche tripla motorizzazione. Nelle anticipazioni pre Cannes, tuttavia, il cantiere non ha specificato le potenze minime e massime utilizzabili.

E veniamo all’altra anteprima mondiale di Lomac. Terminato il Cannes Yachting Festival, il cantiere milanese, come detto, farà tappa a Genova, nel Salone di casa, dove accanto al Granturismo 12.0 reduce dalla première francese, verrà svelato anche il nuovo Lomac 850 IN: un battello pneumatico di 8,5 metri che mira a distinguersi per lo spazio a bordo e per il design tipicamente italiano. Secondo il cantiere “rappresenta la soluzione ideale per tutte le famiglie che cercano una navigazione confortevole ma anche alte prestazioni”.

Tra le caratteristiche principali del nuovo gommone di classe media c’è l’ampia area di poppa con un grande tavolo dotato di gamba telescopica, che all’occorrenza può essere trasformato in un gigantesco prendisole. Non mancano una seduta con lavandino (in opzione c’è anche il frigorifero) e un piccolo locale toilette o stivaggio, come del resto su tutti i battelli della gamma Lomac a partire dal 660. A prua, di fronte alla console, ci sono poi un’altra seduta e un enorme gavone di stivaggio che può essere unito al prendisole di quella zona. Il tendalino è abbinato a roll-bar in vetroresina e può essere esteso per coprire la zona di prua. Il tubolare è caratterizzato da un diametro generoso e il bordo libero è molto ampio e rassicurante.

Anche in questo caso il cantiere fa sapere che l’imbarcazione può essere equipaggiata con uno o due motori, ma non specifica le potenze minime e massime utilizzabili. In compenso viene specificato che il modello base sarà offerto in color crema, abbinato a tonalità più scure a contrasto, ma sarà possibile ordinarlo anche con colori scuri e personalizzare alcuni dettagli.

Il nuovo Lomac 850 IN sarà esposto a Genova nello stand di Evinrude, mentre tutti gli altri modelli della gamma, compreso il succitato Granturismo 12.0, saranno esposti nello stand Lomac.