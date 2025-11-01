Gommoni e piccole barche in vtr a Fort Lauderdale. In prima fila Ranieri International e i Rebel di Sacs-Tecnorib

Quando si parla del FLIBS, il Fort Lauderdale International Boat Show, il pensiero corre veloce a yacht e super yacht. Ma il salone americano ospita anche imbarcazioni di altro tipo, compresi i battelli pneumatici. Che sono, com’è noto, una specialità riconosciuta del Made in Italy. E infatti all’edizione 2025 del boat show della Florida non manca una rappresentanza italiana di gommoni. Con il marchio Rebel recita un ruolo importante Sacs-Tecnorib, ma non solo: dal profondo Sud dell’Italia sono sbarcati a Fort Lauderdale anche i gommoni di Ranieri International, cantiere di Soverato (Calabria) che tra l’altro ha deciso di esporre in Florida anche un paio di piccole barche in vetroresina.

Rebel 40 FB, Rebel 55 FB e Rebel 50 Forward Lounge sono i modelli di punta dello stand allestito da Sacs Tecno-RIB a Fort Lauderdale. “Li esponiamo in America – informa l’azienda brianzola – in quanto il FLIBS rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di espansione del nostro cantiere negli Stati Uniti, dove la linea Rebel è ormai un punto di riferimento per gli appassionati di nautica di alta gamma”. Inutile dire che il modello di punta è il Rebel 55, ovvero l’ammiraglia della linea, che con i suoi 17 metri si presenta come “sintesi perfetta tra dinamismo, energia e innovazione”. Si distingue per un design sportivo ma elegante, prestazioni eccellenti e interni lussuosi in grado di ospitare fino a 4 persone in due cabine, con una comoda zona living.

Pur non rappresentando una novità recentissima, si fa apprezzare anche il 50 Forward, in grado di distinguersi per la particolarità della grande vetrata, ma anche per allestimenti di qualità che prevedono un ampio divano a U e un tavolo estensibile che si trasforma facilmente da zona pranzo ad area living con prendisole. La configurazione walkaround e gli ampi prendisole a poppa e prua, inoltre, ne fanno un’imbarcazione ideale per la convivialità, in grado di piacere in Europa come in America. Discorso simile per il più piccolo Rebel 40.

Al FLIBS c’è anche Ranieri International, presente con una selezione dei suoi modelli più rappresentativi della linea gommoni e della linea barche. “Il mercato nautico americano – dice Salvatore Ranieri, amministratore delegato dell’azienda calabrese - sta vivendo un periodo di grande vitalità, con una crescente attenzione verso il design europeo e la qualità costruttiva. Per noi è un momento ideale per consolidare la nostra presenza (Ranieri dispone già di 8 punti vendita negli States, ndr) e presentare l’anima italiana della navigazione”.

L’occasione americana non è stata colta, però, per lanciare anche da quest’altra parte dell’oceano il nuovissimo Cayman 50 Hard-Top, il gommone-ammiraglia della flotta calabrese presentato in anteprima al Salone di Genova del settembre scorso. Questa volta Ranieri ha preferito puntare sul già noto Cayman 38.0 Executive, gommone di 11,70 metri x 3,80 esibito come “alternativa a yacht di lusso”. Motorizzabile con due fuoribordo di potenza variabile tra 600 e 1.200 cavalli, è in grado di assicurare 4 posti letto in due cabine, oltre agli spazi ampi e comodi distribuiti tra pozzetto e prua. Oltre al Cayman 50, Ranieri esibisce al FLIBS anche il piccolo Cayman 19 Sport e il piccolissimo Cayman One Luxury Tender, gommoncino di 3,65 metri motorizzabile con fuoribordo da 20 a 60 hp, in grado di assolvere magnificamente il ruolo di battello di servizio a bordo di imbarcazioni di grande stazza.

Se non bastasse, dalla Calabra viene proposta agli americani della costa della Florida anche l’alternativa della barca in vetroresina, adatta a navigazioni tranquille. Due le unità esibite: Next 275 LX e Next 275 SL. Sono entrambe barche di circa 8 metri che condividono la stessa carena di terza generazione, ma si differenziano principalmente per il layout e lo stile: la 275 LX è un walk-around con un ponte su un unico livello, un ampio prendisole di prua e una cabina con letto a prua e bagno separato; la 275 SL (Sport Luxury) è più orientata all’esterno, con un divanetto di poppa trasformabile e un layout open più focalizzato sull’uso diurno, ma anch’essa è dotata di una cabina con WC nascosto e letto a poppa. Entrambe sono motorizzabili con fuoribordo singoli o doppi di potenza variabile da un minimo di 250 cv a un massimo di 450 o 500 cv.