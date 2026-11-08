Gommoni super star a Salerno: dagli hi-tech di Anvera e Callegari al Maxline 38 Cabin italo-egiziano di Manara

Come tradizione del Salerno Boat Show, anche la nona edizione del salone allestito a Marina d’Arechi dedica molto spazio ai gommoni. Oltre la ventina i marchi rappresentati, con una forte presenza del Made in Campania, “terra promessa” per i produttori di battelli pneumatici, in alcuni casi in grado di distinguersi per la qualità dei prodotti e per successi commerciali ottenuti in Italia e all’estero. Ciò detto, l’ammiraglia gommata del salone in svolgimento fino a mercoledì 11 novembre a Marina d’Arechi è l’Anvera 200 prodotto a Misano Adriatico, gigante di 19,97 metri che domina decisamente la scena dopo le prestigiosissime passerelle dei mesi scorsi allo Yachting Festival di Cannes e al Monaco Yacht Show di Montecarlo.

A Salerno, come già nel Principato monegasco, il maxi del lusso e delle prestazioni è stato presentato nella versione Racing in grado di volare a velocità superiori ai 70 nodi. Ma andiamo con ordine: quella che incanta il pubblico alla banchina di Marina d’Arechi è un’imbarcazione full carbon che spinge verso nuovi standard di comfort, design e ingegneria. Progettata per inaugurare una nuova classe di hyperyacht gommati, combina potenza e vivibilità, restando fedele alla visione Anvera di prestazioni sostenibili. Prodotto in serie limitata, questo maxi yacht gommato presenta interni progettati con intelligenza funzionale, in grado di accogliere fino a tre cabine, dando forma a un’esperienza di bordo autenticamente su misura.

La velocità di punta di 70 nodi della versione Racing viene assicurata dalla spinta di due mori MAN V12 da 2.200 hp ciascuno, accoppiati a eliche di superficie Top System. Ma sono disponibili anche motorizzazioni meno impegnative, ovvero affidate a due MAN V8 da 1.300 hp abbinati a eliche di superficie Top System (in tal caso la velocità massima si attesta sui 50 nodi) oppure a due motori MAN V12 da 1.800 hp, sempre abbinati a eliche di superficie Top System, che consentono di spingere oltre i 60 nodi.

Tra i battelli pneumatici hi-tech di più recente generazione che conquistano la scena del Salerno Boat Show spicca anche il Callegari 48, primo prodotto della nuova gestione del cantiere laziale. Cantiere rilevato, com’è noto, dal Gruppo Recchia, che ha acquisito il marchio attraverso Aviorec, società attiva nel settore aerospaziale e nell’automotive, con una visione industriale precisa: dedicarsi anche alla nautica da diporto ridefinendo l’identità dello storico marchio. Reduce, come Anvera, dalle passerelle internazionali di Cannes e Monaco, il battello del nuovo corso è stato presentato anche a Salerno, dove si è distinto per le misure maxi (15 metri) e, per coloro che hanno approfondito i contenuti, l’impiego della fibra di carbonio e la tecnica di costruzione mutuata dall’aerospaziale, compresi gli stress-test dei jet F-35! Comodo quanto basta per 4 persone alloggiate in due cabine, il maxi di Callegari può essere equipaggiato con motorizzazione fuoribordo o entrofuoribordo di potenza elevata ed è accreditato di velocità di punta tra i 47 e i 50 nodi.

Ma allo stand Callegari è trapelato che il cantiere laziale è al lavoro su due nuovi progetti molto interessanti: denominati C11 e T11, con ogni probabilità saranno tra le star dei saloni 2027 di Cannes e Genova. In pratica si lavora al progetto di due carene gemelle destinate a fare da base a due battelli con vocazioni e allestimenti diversi: il C11 sarà un cabinato con alloggio matrimoniale e bagno separato; il T11 un maxi tender con prendisole. Caratteristica comune, il passaggio centrale per spostarsi da poppa a prua e viceversa senza incontrare ingombri nel camminamento; in più ci sarà una falchetta in teak destinata a coprire il tubolare, altro vantaggio per comodità e sicurezza nei movimenti a bordo. Per ora di queste new entry esistono solo rendering.

Dai big del settore, ovvero dai marchi Pirelli e SACS, nessuna novità di rilievo a Salerno. Discorso simile per Nuova Jolly, per MV Marine (espone il 23 già visto a Genova, il 40 e il 29 della serie Mito), per Joker Boat, Focci e Breva, così come per ZAR, che tuttavia – attraverso il dealer locale Bed Boat - ha messo in bella mostra a terra, proprio all’ingresso del salone, 4 gommoni: lo Zar 79 SL, il 65, il 57 e il 53.

Immancabile la presenza di Salpa, che ormai ha conquistato da tempo la leadership tra i produttori campani, grazie alla gamma Soleil, rivelatasi in grado di conquistare spazio in Italia e all’estero, con una gamma di ben 14 modelli distinti nelle categorie Cabin e Open. Reduce dalle passerelle internazionali di Cannes e Genova, il cantiere della famiglia napoletana Pane è presente a Salerno con una piccola ma qualificata rappresentanza della propria gamma: in prima linea il Soleil 21.5, per la prima volta provabile in acqua dopo la presentazione al coperto al Salone di Genova. Interessante anche il grande Soleil 40 nella nuova versione con hard-top, mentre ormai non fa più notizia il Soleil 33, “cavallo di battaglia” del cantiere di Vitulazio.

Presenti con prodotti già noti i vari Oromarine, Panamera, Sea Prop, Starmar, Gaglione, CumaX (prima volta in acqua dopo l’anteprima al Nauticsud del febbraio scorso) e Novamares. Quest’ultimo, presente con 5 battelli (28, 31 e 36 in acqua, i più piccoli 23 e 25 a terra) sfrutta l’occasione della fiera salernitana per presentare per la prima volta in mare il Novamares 28, gommone visto a secco al Nauticsud del febbraio scorso, e comunque già venduto in 8 unità.

Interessanti le novità annunciate da Coastal, cantiere napoletano da qualche tempo passato di mano (fondato da Lele Lettieri, è ora di proprietà di Koa Group, solida realtà industriale specializzata nella lavorazione di materiali compositi avanzati). A Marina d’Arechi si è presentato con 3 unità già viste a Genova (il 12 Tender, il 10 Dolce Vita e il già noto Rada con la cabina firmata da Francesco Guida), ma ha annunciato che tra un mese sarà pronto il nuovo 15 Coastal Partenope, battello tra 15 e 16 metri con doppia cabina disegnato dall’architetto Marco Casali e motorizzato con 3 o 4 fuoribordo. Sarà la prima volta di un quadrimotore per Coastal, e i fuoribordo saranno 4 Mercury da 425 cv. Ciò detto, sarà disponibile anche una versione entrofuoribordo con piedi poppieri e, volendo, anche IPS.

Dedicata agli appassionati di pesca la novità di Mirimare, che al Salerno Boat Show presenta in anteprima il neonato 7 Fishing, battello di 7 metri adatto alla “caccia marina” che si distingue per le specifiche attrezzature, ovvero portacanne, postazioni da combattimento, vasca del vivo e altro. Motorizzato con un fuoribordo da 150 cv, viene proposto a 70.000 euro (motore compreso) più IVA e più optional. Nell’occasione Mirimare espone anche il modello 8.20, il già noto Amira 34 e il “cavallo di battaglia” 7 Sunrise.

Tutto da scoprire, infine, il MAXLINE 38 Cabin, una delle novità più interessanti del momento. Reduce dalla presentazione a Genova, al Salerno Boat è stato relegato in una posizione un po’ defilata, ma merita una visita a bordo e un’uscita in navigazione. Perché? Semplice: perché a fronte di un aspetto piacevole e di misure “importanti” (11,95 metri), è un maxi cabinato con 4 posti letto sottocoperta e tanto spazio vivibile all’aperto, in grado di promettere buone prestazioni con la spinta di due fuoribordo Honda V8 da 350 cv. Tutto ciò al prezzo di 199.000 euro più IVA, ma con motori compresi. Decisamente un prezzo molto competitivo, come tradizione delle barche proposte dal cantiere piacentino Manara. Cantiere che tuttavia – viene spiegato allo stand salernitano dai rivenditori ebolitani di EST Marine – ha realizzato questa imbarcazione in collaborazione con Tiger Marine, completando a Piacenza la costruzione avviata in Egitto, dove nasce lo scafo.