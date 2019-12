Arriva “Grandiosa”, come una crociera da favola. Ecco la nuova ammiraglia di Msc

AMBURGO - È proprio Grandiosa! La nuova ammiraglia di Msc Crociere è come il nome che porta. La compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte si è arricchita di una nuova stella dei mari, dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo, in grado di stabilire nuovi standard nel campo dell’ecologia e della sostenibilità marittime. Un gioiello tecnologico, dunque, che fa un passo decisivo nella strategia di Msc Crociere ribadito dal presidente esecutivo Pierfrancesco Vago: “Zero di Co2 a partire dal primo gennaio del 2020”. Un impegno forte per tutelare l’ambiente, a partire dagli oceani e non solo. Bisogna ricordare, infatti, che Gruppo Msc, per volontà della Famiglia Aponte, ha anche voluto una fondazione a sostegno delle aree più fragili del mondo e delle esigenze del pianeta al fianco delle comunità più vulnerabili. Una fondazione che contribuirà in maniera notevole ad aiutare programmi di sviluppo insieme ad altre fondazioni impegnate nel sociale.

Per il battesimo ad Amburgo, Msc Grandiosa è stata la protagonista di uno spettacolo di luci realizzato presso il Blue Port sul fiume Elba. Le caratteristiche della nuova ammiraglia di Msc Crociere, la più grande compagnia privata al mondo, nelle parole dell’amministratore delegato Gianni Onorato.



“La nuova ammiraglia di Msc Crociere, in grado di ospitare oltre 6.300 crocieristi. A bordo della nave gli ospiti possono trovare moltissime attività adatte a soddisfare per ogni esigenza e desiderio, due nuovi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, creati in esclusiva per gli ospiti di Msc Crociere; una promenade interna in stile Mediterraneo di 93 metri con un soffitto a led in grado di creare suggestive scenografie, luogo di incontro e di shopping, dove trovano spazio ristoranti tematici e corner di specialità culinarie internazionali; un’esperienza artistica unica, con la prima mostra d’arte sul mare che ospita 26 incisioni della serie Danse Dessin del pittore Edgar Degas; aree dedicate ai bambini, create in collaborazione con Chicco e Lego; e in ogni cabina la prima assistente di viaggio virtuale al mondo, Zoe”. “Msc Grandiosa - ha detto il country manager, Leonardo Massa - ci farà fare un altro salto in avanti verso il traguardo dei 5,5 milioni di passeggeri. Oggi siamo a 2,8 milioni con un più 400mila rispetto al 2028”. Massa ha annunciato anche che dal 2020 ci sarà il porto di Siracusa sulle rotte di Msc Crociere e che la scelta di portare una nave in terra Santa si è rivelata particolarmente felice.

Vento in poppa, dunque. E le sorprese non finiscono qui. A Saint Nazaire, in Francia, si sta costruendo la gemella di MSC Grandiosa, la Msc Virtuosa. Ed è partita anche la costruzione di Msc Europa, la prima nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto. La Msc Europa avrà uno stile tutto nuovo con la prua chiusa, una sorta di gigantesco sommergibile a guardarla di prua. Una nave avveniristica che ha già fatto innamorare gli organizzatori dei mondiali di calcio in Qatar che per il 2022 la vogliono ormeggiata nel loro porto per ospitare le personalità che parteciperanno alla manifestazione. Pensate: una nave già opzionata ancora prima di costruire lo scafo. In Qatar vogliono offrire il meglio per i mondiali di calcio del 2022. Ed ecco che Il Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) ha firmato un accordo con Msc Cruises per noleggiare due navi da crociera: ospiteranno gli appassionati di calcio durante la Coppa del Mondo che si terrà, appunto, in Qatar nel 2022. In base all’accordo, lo Stato del Qatar noleggerà Msc Europa e Msc Poesia.

Il meglio del meglio, dicevamo. Msc Europa, è oggi in costruzione nel cantiere di Saint-Nazaire, in Francia, e sarà consegnata entro il 2022. Si tratta della prima nave della flotta di Msc Crociere alimentata a gas naturale, utilizzerà questo carburante anche durante l’ormeggio a Doha. Proprio perché si tratta del combustibile più ecologico oggi disponibile nel settore, le emissioni saranno ridotte al minimo. Inoltre, come tutte le navi da crociera della flotta MSC, anche Msc Europa dispone di avanzati sistema di trattamento dei rifiuti e delle acque e una vasta gamma di tecnologie ambientali all’avanguardia per la riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale. “Siamo lieti che il Qatar - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere - abbia scelto le nostre navi mettendo a disposizione dei turisti che visiteranno il paese durante la prossima Coppa del Mondo in Qatar nel 2022 alloggi e servizi di alta qualità arricchendo ulteriormente la loro esperienza in Qatar. L’evento, uno dei più famosi al mondo, sarà un’ulteriore opportunità per i turisti di tutto il mondo che arriveranno su Doha di poter provare l’esperienza internazionale che solo Msc Crociere sa offrire”.