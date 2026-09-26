Grimaldi, un piano da tre miliardi per avere una flotta sempre più green

Antonino Pane

PULA - Decarbonizzazione, sicurezza, tecnologia. Emanuele Grimaldi, ceo del Gruppo armatoriale partenopeo, annuncia durante la convention Euromed, 700 invitati in Sardegna, un nuovo piano di investimenti da tre miliardi. Mentre sta volgendo al termine quello precedente che ha portato 14 navi ro-ro della nuova serie GG5G, 17 Pure Car Truck Carrier e 9 rop-pax, il Gruppo Grimaldi di Napoli si prepara al prossimo ambizioso programma di nuove costruzioni.

Emanuele Grimaldi è stato netto: i nuovi progetti riguarderanno in particolare navi multipurpose e con-ro.“Stiamo facendo dei discorsi con i costruttori ma il momento è molto difficile perché gli slot nei cantieri sono veramente pochi. Questo forse è l’unico momento che io ricordo nella mia vita dove il bulk shipping, le tanker, le ro-ro, le car carrier tutte vanno bene insieme. Ci sono ordini di ogni genere, di ogni tipo di nave, quindi veramente si rischia di parlare oggi di navi che verranno consegnate dopo il 2030, quindi fra 4-5 anni” Grimaldi ha precisato che si tratta di “navi sempre più sofisticate, sempre più belle, dove il tempo della ricerca e sviluppo e di mettere queste caratteristiche sulla carta, sia da parte nostra che da parte dei cantieri, prolunga ulteriormente il periodo tra l’ordine e la consegna”.

L’ordine di grandezza dell’investimento è già piutttosto chiaro: “Potrebbero essere 3 miliardi. Stiamo finendo un ciclo da 3 miliardi per 17 navi car carrier più i nuovi traghetti, e un altro da 3 miliardi inizia. D’altronde noi facciamo circa 2 miliardi di cashflow all’anno, quindi le capacità finanziarie ci sono tutte. Da qua a 5 anni, probabilmente produrremo 10 miliardi di cashflow”.

E poi i tempi. Per arrivare alle firme sui prossimi contratti di costruzione i tempi saranno brevi: “Probabilmente anche entro fine anno. Siamo già in discussioni avanzate, è venuto il presidente del più grande gruppo navalmeccanico al mondo (China Merchants), è stato a Napoli con me due giorni, abbiamo parlato a lungo, sia dei traghetti che stiamo facendo, sia delle nuove navi che dobbiamo fare. Siamo molto avanti”.

Da un punto di vista tecnico e qualitativo i cinesi sono molto avanti. Grimaldi si dice molto contento dei risultati finali di queste nuove costruzioni appena consegnate: “Non siamo solo soddisfatti ma di più, sono eccezionali”. È di pochi giorni fa l’arrivo in flotta della Grande Egitto, consegnata da China Merchants Heavy Industries Jiangsu. Per il gruppo armatoriale partenopeo si tratta della quattordicesima unità Ammonia Ready; insieme alla gemella Grande Pacifico, entrata in servizio il mese scorso, la nuova unità detiene il primato di più grande PCTC della flotta Grimaldi.