Gulf Craft, dagli Emirati a Cannes per festeggiare i 40 anni: in mostra il Majesty 120 con interni progettati in Italia

Tra i giganti della nautica destinati a recitare un ruolo da star al prossimo Salone di Cannes (6-11 settembre) ce n’è uno che noi italiani conosciamo poco, ma vale la pena scoprirlo, per l’alto profilo della sua produzione, che viene distribuita attraverso una rete internazionale che parte dagli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede il cantiere, e si estende nel Mediterraneo, in Medio Oriente e Africa, Asia e Pacifico, Europa e Americhe. Si chiama Gulf Craft questo autentico colosso della grande nautica, e controlla i marchi Majesty, Nomad, Oryx e Silvercraft. Alla guida c’è Mohammed Hussein AlShaali, manager in tunica e copricapo bianchi recentemente nominato “Middle East Entrepreneur 2022” per il contributo dato all’industria nautica da diporto in Medio Oriente negli ultimi quarant’anni.

In una dichiarazione diffusa due mesi prima dell’evento fieristico francese, il capo di Gulf Craft ha ricordato che quest’anno l’azienda degli Emirati compie 40 anni di attività e che la partecipazione allo Yachting Festival di Cannes è il modo migliore per celebrare l’anniversario. “L’evento francese – ha sottolineato il manager – rappresenta un appuntamento clou nel calendario degli eventi internazionali per tutti i professionisti e gli appassionati del settore. Per questo coglieremo l’occasione per il debutto europeo di modelli come il Majesty 120, uno yacht di assoluta avanguardia, costruito in materiali non convenzionali, che ci aiuterà a crescere ed espandere in Europa”.

Con una lunghezza di 37 metri, il Majesty 120 è stato costruito ricorrendo a materiali leggeri e avanzati come vinilestere e fibra di carbonio. Lo studio di design interno a Gulf Craft è responsabile dell’architettura navale e del design esterno, mentre lo studio italiano di Cristiano Gatto si è occupato della progettazione degli interni. Il superyacht è destinato a soddisfare le esigenze degli appassionati di yachting più sofisticati, con una cabina armatoriale separata e una cabina VIP sul ponte inferiore, oltre a una spaziosa lounge adatta ai momenti conviviali. Rilevante anche l’ampio sundeck, il 30% più grande rispetto ad altri yacht della sua classe.

Le sommarie anticipazioni rilasciate sugli aspetti tecnici, indicano una motorizzazione composta da due unità da 2.500 cavalli “in grado di accontentare comandanti e armatori per prestazioni, equilibrio e manovrabilità di livello superiore”. Di rilievo l’aver eliminato quasi totalmente i sistemi idraulici a bordo, per una transizione verso l’elettrico. Tra le peculiarità, inoltre, spicca il ridotto pescaggio (poco più di due metri), dettaglio che consente di navigare anche in acque poco profonde.

A Cannes sarà presente anche il Majesty 100, uno dei modelli più apprezzati di Gulf Craft, con il suo look raffinato e all’avanguardia. Lungo 31,7 metri, è stato interamente progettato dal Design Studio interno di Gulf Craft (architettura navale, esterni e interni) e vanta fra le sue caratteristiche distintive un esclusivo fly-bridge con sky lounge. Gli interni sono sontuosi e le ampie aree di relax all’aperto lo rendono ideale per gli armatori che si affacciano al mondo dei superyacht, ma anche per le società di charter e di navigazione oceanica.

Come consuetudine per prodotti di questo tipo non sono state fornite informazioni sui prezzi. Facile immaginare che si tratti di cifre “da emiri”. Per chi proprio non si rassegna all’idea di lavorare di fantasia, è possibile comunque prenotare una visita a bordo in occasione del Salone di Cannes e – per l’Italia – fare riferimento alla Mediaship di Roma, concessionaria Gulf Craft per il nostro Paese.