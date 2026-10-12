Dalla Turchia ecco il GX42, superyacht progettato in Italia che concilia l’efficienza con stile e qualità della vita a bordo

Si può navigare su uno yacht grande più di 40 metri, bello, elegante, confortevole, lussuoso e capace di contenere le emissioni in tutte le condizioni, in navigazione a da fermo? La risposta che arriva dalla Turchia, sede di Ses Shipyard, il cantiere che ha costruito il GX42-Superyacht, è un sì convinto. Non un sì frutto di calcoli teorici, ma un sì testimoniato dalle prove in mare della nuova imbarcazione varata alla fine di agosto e subito sottoposta, prima della presentazione al Monaco Yacht Show, a prove di navigazione mirate a testare il sistema di propulsione ibrida parallela diesel-elettrica e le batterie ad alta capacità. Un concentrato di innovazione tecnologica destinato a qualificare uno yacht di 42 metri che mira a sostenere la navigazione responsabile senza compromettere altre qualità.

Sviluppato con il design di Marco Casali e la consulenza di NAMES (Naval Architecture Marine Engineering Studio), noto centro italiano di architettura e ingegneria navale fondato nel 2019 da Francesco Rogantin, il nuovo yacht riunisce infatti una serie di soluzioni consolidate nel settore nautico, ma la cui combinazione a bordo di uno yacht di queste dimensioni rimane insolita. Al centro del concept non c’è un singolo componente, bensì un’architettura energetica integrata.

Propulsione, generazione di energia elettrica, accumulo a batteria, produzione di energia solare e consumi di bordo sono stati considerati come parte di un unico sistema, consentendo allo yacht di selezionare la fonte di energia più appropriata in base alle condizioni operative. Oltre all’efficienza, poi, questo approccio integrato è mirato a migliorare la qualità della vita a bordo, creando un ambiente più silenzioso e confortevole e supportando una moderna idea di benessere in mare. Obiettivi dichiarati: calma, connessione e serenità nella vita quotidiana a bordo.

“Il GX42 è il risultato di una filosofia ben precisa: l’efficienza deve essere integrata nella progettazione dello yacht fin dall’inizio, piuttosto che essere aggiunta in seguito tramite singole tecnologie” afferma Vladimir Zinchenko, CEO e fondatore di GX Superyachts. E aggiunge: “Integrando un sistema di propulsione ibrida parallela, un consistente sistema di accumulo a batterie, la generazione di energia solare, uno scafo ottimizzato per l’efficienza e una gestione intelligente dell’energia, abbiamo creato un’architettura energetica in cui ogni elemento lavora in sinergia”. A ulteriore sostegno di questo piano sinergico – spiega ancora Zinchenko – “incide il design di Marco Casali, che completa questa visione, trasformando tale efficienza tecnica in un ambiente straordinariamente spazioso, silenzioso e confortevole per la vita a bordo”.

La configurazione prevede cinque cabine: sul ponte principale c’è la suite armatoriale a tutto baglio, con una terrazza privata a prua; sul ponte inferiore si trovano una suite VIP con balcone abbattibile e altre tre cabine per gli ospiti. Gli spazi sono stati concepiti per lunghi periodi a bordo e il ponte superiore è pensato per collegare la vita negli interni con quella all’aperto, che viene impreziosita, tra l’altro, da un’originale area di poppa a pelo d’acqua con tanto di piscinetta dedicata a chi evita di tuffarsi in mare.

Ma aldilà dello stile originale e della sapiente distribuzione degli spazi, ciò che distingue questo nuovo superyacht è l’innovazione tecnologica: punto di partenza del progetto è infatti l’architettura energetica, con il sistema di propulsione, la generazione elettrica, l’accumulo nelle batterie, la produzione solare e i carichi di bordo considerati come parti dello stesso sistema. Un apparato che può scegliere la fonte di energia più adatta in base alle condizioni operative.

In un ibrido seriale i motori diesel (in questo caso due MAN con linea d’asse convenzionali) servono soprattutto a produrre elettricità, e la spinta è fornita dai motori elettrici; sul GX42 resta invece il collegamento meccanico tra i motori diesel principali e le linee d’asse. Le macchine elettriche sono inserite nella linea di trasmissione, così che potenza meccanica ed elettrica possano essere combinate oppure usate in modo indipendente, a seconda della modalità operativa.

“La propulsione diesel convenzionale – è stato spiegato - è disponibile per la navigazione prolungata e per le richieste di potenza più elevate, mentre la parte elettrica interviene nelle condizioni a basso carico e nelle modalità ibride. Nella modalità appropriata - secondo l’azienda - le macchine elettriche possono contribuire anche alla gestione complessiva dell’energia di bordo.

A sostegno di questa architettura c’è un banco di batterie al litio ferro fosfato (LFP) con una capacità nominale di circa 938 kWh, composto da 24 moduli da circa 39,1 kWh ciascuno. Le batterie servono sia alle funzioni legate alla propulsione sia al fabbisogno elettrico di bordo. In rada, invece di tenere sempre acceso un generatore per alimentare i servizi, lo yacht può usare l’energia accumulata nei periodi in cui la domanda lo consente. Secondo il cantiere, questo riduce le ore di funzionamento dei generatori e può rendere l’ambiente più silenzioso e con meno vibrazioni, in particolare di notte. Addirittura viene indicata la possibilità di arrivare fino a 48 ore di permanenza in rada a zero emissioni, con una riduzione dei consumi elettrici di bordo fino al 45%.

Sulle superfici superiori dello yacht sono installati circa 27 kWp di pannelli fotovoltaici, compresi elementi collegati alle ali apribili del sun-deck. L’energia solare entra nel sistema elettrico di bordo come le altre fonti: quando le condizioni lo permettono alimenta le utenze e ricarica le batterie, riducendo la quota di energia da produrre con il carburante. Il cantiere precisa inoltre che “su un 42 metri il fotovoltaico non può sostituire i motori di propulsione né coprire tutto il fabbisogno di bordo in ogni condizione operativa, il suo contributo è cumulativo: ogni kilowattora prodotto dal sole è energia che non deve essere generata da un motore diesel né prelevata dalle batterie”.

Ma al di là del ruolo dell’ibrido, ciò che distingue questo yacht innovativo è anche la carena. Il GX42 ha uno scafo snello, pensato per la navigazione a lungo raggio, secondo il principio che ridurre l’energia necessaria a muovere lo yacht conta quanto aumentare quella disponibile, e nella descrizione dell’azienda gli elementi si sostengono a catena: uno scafo più efficiente richiede meno potenza, la minore richiesta amplia il campo di impiego del sistema ibrido, le batterie permettono di usare motori e generatori meno spesso o più vicino ai loro punti di carico efficienti, e il fotovoltaico aggiunge energia senza consumo di carburante.

La gestione dell’energia è affidata a un sistema di controllo che coordina le fonti disponibili in base alla domanda e alla modalità operativa, senza che ospiti o equipaggio debbano gestire attivamente l’impianto ibrido. Quando il GX42 resta in rada alimentato dalle batterie si evitano il rumore continuo, le vibrazioni e i gas di scarico dei generatori tradizionali. Per questo il cantiere considera l’ibridazione “una tecnologia legata al comfort oltre che all’energia e alle emissioni”.

L’obiettivo dichiarato è che “la tecnologia lavori in gran parte dietro le quinte e renda la vita a bordo più silenziosa, fluida ed efficiente, senza farla percepire come più tecnica. La gestione energetica – viene sottolineato - punta a limitare l’uso dei motori a combustione quando non è necessario, mantenendo l’autonomia e la flessibilità operativa che ci si aspetta da un superyacht convenzionale”.