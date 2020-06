Heléne Mellquist, dai camion ai motori marini. Da settembre sarà al vertice di Volvo Penta

ROMA - Cambio al vertice di Volvo Penta, l’azienda del gruppo svedese che si occupa della costruzione di motori marini e di sistemi di propulsione per la nautica. Dal primo settembre il ruolo di presidente verrà ricoperto da Heléne Mellquist, 56 anni, manager di lungo corso all’interno del gruppo svedese, finora a capo della direzione europea di Volvo Trucks, la divisione che si occupa dei camion e dei veicoli industriali.

La carriera di Heléne Mellquist all’interno del gruppo svedese ha avuto inizio nel 1988. Da allora ha ricoperto svariati ruoli nei settori vendite, strategia, controllo commerciale e comunicazione. Oltre che per Volvo Trucks, ha lavorato anche per Volvo Buses e tra il 2012 e il 2015 ha occupato la posizione di amministratore delegato nella società di trasporto navale svedese Transatlantic.

Come detto, Mellquist s’insedierà al vertice della divisione dedicata ai motori marini il primo settembre, ma entrerà in Volvo Penta già dal primo luglio. Anche se in passato ha lavorato, per un breve periodo, nella divisione nautica, la manager svedese dovrà dedicare almeno un paio di mesi alla conoscenza del settore, che per l’azienda ha un’importanza strategica decisiva: Volvo Penta opera infatti a livello mondiale e gode della più vasta rete di assistenza con oltre 4.000 dealers sparsi nei cinque continenti.

L’azienda svedese, com’è noto, fornisce su scala mondiale motori benzina e diesel entrobordo ed entrofuoribordo, da 10 a 800 cavalli di potenza, sistemi completi di propulsione per imbarcazioni da diporto, da lavoro, gruppi elettronici e motori per applicazioni industriali. La sua fama e il suo successo sono universalmente riconosciuti non solo per la diffusione sul mercato planetario, ma anche per le innovazioni pionieristiche, quali il piede poppiero, le doppie eliche controrotanti (Duoprop), il sistema IPS e l’introduzione del joystick.