Il futuro della nautica al Blue Design Summit della Spezia. Premi per tutti, design e sostenibilità al centro dei programmi

Si è svolta a La Spezia, dal 18 al 20 maggio, la terza edizione del Blue Design Summit, manifestazione incentrata sul tema “The Next Wave Now”, ovvero su ciò che già ora ci fa intravedere il futuro della nautica, settore in costante evoluzione. L’evento ha visto riuniti i massimi esperti del settore per discutere il futuro del design e dell’innovazione nella Blue Economy. 1.100 i partecipanti, 90 i relatori, 53 le realtà coinvolte tra promotori e partner: in pratica si sono ritrovati i massimi esperti del settore per discutere il futuro del design e dell’innovazione nella Blue Economy.

Cornice principale il teatro Civico della Spezia, dove si sono alternati esperti, designer, ingegneri, architetti, dirigenti, politici nazionali e amministratori locali in un autentico turbinio di conferenze e confronti, tutti mirati a fare il punto sull’evoluzione della nautica, sul mercato, sulla sostenibilità industriale, lo stile, l’interior design e i riflessi che il comparto può avere sullo sviluppo delle aree costiere e sull’intera economia del Paese. La filiera, del resto, unisce cantieristica, turismo, design e territori in un ecosistema sempre più strategico per il Made in Italy. E il comparto – è stato ricordato - vale oggi circa l’11% del PIL nazionale.

Come sovente capita in eventi del genere, sui partecipanti si è riversato un fiume di parole e di opinioni, molte già note, altre ispirate al futuro, a prospettive e nuovi traguardi da raggiungere. Ed è in questa chiave che il summit spezzino ha lanciato ai giovani talenti una vera e propria sfida: immaginare uno yacht explorer compreso tra i 42 e i 67 metri di lunghezza, capace di navigare in ogni mare del pianeta garantendo il massimo comfort. Il fulcro concettuale della competizione è stato il principio “Leave No Trace“, ovvero l’ideazione di una imbarcazione in grado di ormeggiarsi negli ecosistemi più fragili riducendo al minimo l’impronta ecologica, in un perfetto bilanciamento tra lusso estremo e responsabilità ambientale.

Tra i quattro finalisti, la vittoria è andata a Sara Mariani (giovane con laurea magistrale in Design Navale e Nautico conseguito all’Università di Genova) per il progetto MY-Yakamoz, concept di uno yacht-explorer di 60 metri che tra l’altro ha già ottenuto un importante riconoscimento internazionale vincendo il Gold Award nella categoria Concept Design all’Hainan International Yacht Design Award svoltosi in Cina, al Sanya Boat Festival. A lei è andato il premio Next Wave Designer nell’ambito dei Blue Design Awards, ideale passaggio di testimone tra il presente e il futuro della progettazione navale. Al secondo posto, classificati a pari merito, si sono posizionati Luca De Laurentis con Raiju e Tommaso Sabatini con Raum. Una menzione speciale è stata assegnata a Debora Botteri e al suo progetto Atmosphere, che ha ottenuto il punteggio più alto proprio per i parametri di minimizzazione dell’impatto ambientale.

Al di là dei premi ai giovani progettisti del futuro, tutte le conferenze hanno sollevato curiosità e suscitato interesse per l’aggiornamento sulla capacità dei cantieri di realizzare barche sempre più evolute, rispettose dell’ambiente e in grado di assicurare agli armatori e ai loro ospiti il meglio in materia di vivibilità, comodità e sicurezza a bordo. Ha stupito anche apprendere che in un futuro non lontano si svilupperà sorprendentemente il refitting, consentendo persino la trasformazione di vecchie navi cargo in superyacht di lusso. Una strada tutta da scoprire.

Come tradizione, il Blue Design Summit della Spezia ha dedicato comunque il clou del programma alla celebrazione delle aziende e degli uomini e delle donne che più si sono distinti nel corso del 2025. Per la categoria Italian Yacht Ambassador il riconoscimento è andato a Riva (cantiere premiato anche per il Best Advertising Video dedicato al Riva Cento, l’open da collezione presentato al Cannes Yachting Festival 2025), mentre il prestigioso Lifetime Achievement Award e l’Heritage Award sono stati assegnati a Nautor Swan. Tra le imbarcazioni, nella categoria Best Motor Yacht oltre i 24 metri ha trionfato l’unità RJ del Cantiere delle Marche, mentre per i modelli sotto i 24 metri il premio è andato al Ferretti 800 di Ferretti Yachts. Sanlorenzo si è aggiudicato il riconoscimento per l’Innovative Design.

Tra le barche a vela, il Best Sailing Yacht è stato assegnato a Kalantis di Southern Wind Shipyard con design di Nauta Design. Il premio per il Best Refitting Project è andato al M/Y Nectar di FM Architettura. Nel campo del design degli esterni, l’AB95 di AB Yachts ha vinto nella categoria oltre i 24 metri, mentre il Solaris Power 70 Long Range firmato da Dragoni Design Lab si è imposto sotto i 24 metri. Il Best Interior Design è stato assegnato a Ilma, l’Azimut Grande 36M curato da Azimut Yachts e m2atelier.

Per la sezione Building on water il successo è andato alle Aurelia Residences di FM Architettura e SOM, mentre nel comparto crocieristico il premio Best Cruise Design è stato assegnato al lussuoso Four Seasons I di Tillberg Design e Viken Group. Il premio Architecture Testimonial è andato al Renzo Piano Building Workshop (fondato dall’omonimo architetto). Un premio per i risultati raggiunti in carriera è andato allo yacht designer Fulvio De Simoni, mentre Giovanna Vitelli (presidente di Azimut-Benetti) è stata premiata come imprenditrice dell’anno.

Ma al di là della sbornia di premi, riconoscimenti e celebrazioni, l’evento appena concluso a La Spezia ha offerto anche l’occasione per fare il punto, con rigore scientifico, sul futuro del comparto, in particolare sul futuro dei super yacht. Un settore che finora ha visto noi italiani dominare la scena mondiale, ma costretto a fare i conti con una realtà in rapida evoluzione, come è emerso dalla relazione tenuta da Ralph Dazert, Head of Intelligence di SuperYacht Times, ovvero uno dei massimi esperti del settore, grazie al quale i partecipanti all’evento spezzino hanno potuto conoscere in anteprima il contenuto del report “The State of Yachting 2026”, che verrà pubblicato integralmente il 26 maggio.

Il discorso di Ralph Dazert lascia intendere che il mercato dei superyacht sembra aver definitivamente archiviato la fase eccezionale del periodo Covid per entrare in una nuova normalità. Una normalità che, però, resta significativamente più alta rispetto ai livelli pre-pandemici. Secondo i dati illustrati, il mercato globale dei superyacht sopra i 30 metri si sarebbe stabilizzato attorno a circa 200 nuove vendite all’anno, un livello inferiore rispetto al picco raggiunto durante la pandemia, ma comunque superiore alla media storica precedente al 2020. Complessa, invece, la situazione nei segmenti inferiori: le imbarcazioni comprese fra i 30 e i 40 metri vengono descritte come un mercato “più lento”, mentre le difficoltà maggiori continuano a riguardare la nautica in vetroresina sotto i 24 metri.

Nel complesso, il quadro emerso al Blue Design Summit restituisce quindi l’immagine di un’industria che continua a crescere (la flotta si arricchisce di circa 200 nuove unità all’anno, pari a un incremento vicino al 3% annuo), ma con equilibri sempre più complessi. Da una parte il consolidamento della fascia alta e dei giga yacht, dall’altra le difficoltà delle dimensioni più piccole e, soprattutto, una crescente pressione sulle infrastrutture tecniche e portuali che dovranno sostenere l’espansione della flotta mondiale. Una sfida che, nei prossimi anni, potrebbe diventare importante quanto quella della costruzione stessa delle barche.