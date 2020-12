Il Made in Italy si conferma ai vertici dell’Order Book 2021. Azimut-Benetti leader nel mondo, Sanlorenzo 1° tra i monobrand

ROMA - Nella nautica d’alto bordo si celebra ogni anno, a fine dicembre, la proclamazione dei migliori produttori di superyacht del mondo. La classifica viene stilata dall’autorevole rivista inglese Boat International, che in base agli ordini registrati pubblica ogni anno il Global Order Book, riconoscimento che conferisce grande prestigio ai destinatari. Da anni il Made in Italy della grande nautica ci vede in testa a questa classifica, e anche l’edizione 2020/2021 ha confermato la tendenza, con Azimut-Benetti al primo posto tra i grandi gruppi produttori di yacht superiori a 24 metri (nella foto in alto l’FB 284) e Sanlorenzo leader tra i cantieri monobrand.

In classifica figurano anche Overmarine (8°), Italian Sea Group (9°), Palumbo (13°), Baglietto (14°) e i Cantieri delle Marche (15°). Stranamente non figura in classifica Ferretti Group, che pure rappresenta brand di grande prestigio e ha fatto registrare un grande successo con Custom Line, ma pare che all’origine dell’esclusione ci sia una polemica con gli organizzatori del premio, lamentatisi di non aver potuto svolgere una verifica indipendente dei progetti.

Per Azimut-Benetti la leadership in questa classifica dura da ben 21 anni. Ed era ampiamente previsto che il successo venisse confermato, visto che tra i 179 cantieri passati al setaccio dalla giuria figura ampiamente come primo produttore al mondo di yacht superiori ai 24 metri, con una metratura totale pari a 3.521 metri e 100 progetti, valori di gran lunga superiori a quelli degli altri player. Secondo il report di Boat International l’azienda guidata da Paolo Vitelli e da sua figlia Giovanna detiene il 12% del mercato di questo segmento rispetto agli 821 progetti analizzati e vanta un distacco del 16%, sempre relativamente al numero di progetti, e di 432 metri in più costruiti rispetto al secondo classificato.

Inutile dire che questo riconoscimento assume quest’anno un valore speciale se si considerano le difficoltà e gli ostacoli che l’industria nautica, come l’intero mondo dell’impresa, ha dovuto fronteggiare in questi 12 mesi segnati dalla crisi legata alla pandemia. “Dedichiamo questa vittoria a tutte le persone della nostra azienda e ai nostri clienti, della cui fiducia siamo grati e onorati” ha dichiarato Giovanna Vitelli, vicepresidente esecutivo del Gruppo, che ha aggiunto: “Ci aspetta una stagione sfidante, che tuttavia abbiamo iniziato nel migliore dei modi, con un portafoglio ordini già molto consistente, ovvero 80% per Benetti e 60% per Azimut Yachts, e ben nove prodotti in pipe line, che verranno proposti al mercato nei prossimi mesi”.

Tra i cantieri monobrand, come detto, ha trionfato anche quest’anno Sanlorenzo, confermatosi primo al mondo nella produzione di yacht e superyacht sopra i 24 metri. Con 86 progetti in realizzazione nel 2020 equivalenti a 3.089 metri di lunghezza, il cantiere guidato da Massimo Perotti si attesta nuovamente ai vertici del settore, sia per numero di yacht sia per lunghezza totale, registrando inoltre una lunghezza media dei modelli prodotti costantemente in crescita negli ultimi 15 anni. Un risultato significativo che vede sia la crescita della divisione Yacht, grazie anche al successo della nuova linea crossover SX, la cui ammiraglia SX 112 è stata presentata proprio quest’anno, sia della divisione Superyacht, con 23 modelli in costruzione solo nel 2020 a La Spezia, tra i quali spiccano i nuovi modelli 44 Alloy e 62 Steel.

Ferretti Group non figura, come detto, nella classifica dell’Order Book 2021, per motivi che esulano dalla effettiva consistenza del portafoglio ordini. Con nonchalance il gruppo guidato dall’avvocato Galassi non ha commentato la cosa, in compenso ha diffuso però notizie rassicuranti sullo stato di salute di Custom Line, il brand specializzato nella costruzione di yacht di misura superiore ai 24 metri, guarda caso proprio quelli tenuti in considerazione dai giurati di Boat International. Una nota del cantiere spiega che “per Custom Line il 2020 è stato un anno da record”, e fornisce dettagli sul numero di contratti firmati e sul metraggio degli yacht in costruzione: sono 7 i nuovi gioielli del mare che saranno costruiti presso la Superyacht Yard di Ferretti Group ad Ancona ed andranno ad aggiungersi alle 15 imbarcazioni varate nel corso del 2020, inclusa l’attesissima Navetta 30, frutto della collaborazione con l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e con lo studio Antonio Citterio Patricia Viel per gli interni.

“In un anno molto particolare – si legge nel comunicato diffuso dal quartier generale di Ancona - Custom Line segna un significativo aumento del portafoglio ordini e continua a conquistare sempre più armatori e appassionati. Lo confermano le recenti vendite di ben 7 yacht avvenute da settembre a novembre, che si aggiungono alle precedenti 5 registrate durante l’estate”. Il testo prosegue specificando che “oltre 200 metri di yacht sono stati venduti in tre mesi: un risultato che dimostra il grande apprezzamento dei capolavori Custom Line da parte degli armatori di tutto il mondo, un successo che si deve alla capacità del brand di realizzare yacht innovativi e trend setter nel panorama nautico internazionale per stile, design, volumi e attenzione ai dettagli, con la garanzia di comfort di navigazione, sicurezza e customizzazione. A tutto ciò – viene sottolineato - si affianca la costante ricerca del benessere dell’armatore e della sua famiglia, che significa anche piacere di viaggiare e vivere a bordo in totale privacy”. In conclusione, la nota diffusa da Ancona sottolinea che “le ultime vendite sono la conferma dello straordinario successo commerciale degli yacht Custom Line dai 30 ai 42 metri, eccellenze a livello di comfort, tecnologia e design”. Manca solo una dedica a Boat International del tipo… “alla faccia del Global Order Book!” Ma il prestigio del marchio non l’avrebbe consentito…