Il maxi-Rib 12 Rada sarà la novità Coastal Boat per il 2021. Già varata una versione aggiornata del 10 Tender

NAPOLI - Il tandem napoletano formato da Lele Lettieri (titolare di Coastal Boat) e Francesco Guida (designer di fama internazionale) va avanti a manetta verso la conquista di uno spazio sempre più prestigioso nel mondo dei battelli pneumatici di taglia grossa, i cosiddetti Maxi-RIB destinati al mercato del lusso e, in molti casi, con destinazione d’uso mirata al ruolo di tender per super yacht e mega yacht. Prove più recenti dei progressi compiuti sulla rotta dell’innovazione sono il restyling del Tender 10, appena varato, e il 12 Rada, che arriverà nel corso del 2021.

Il nuovo 10 Tender è una rivisitazione del gommone presentato lo scorso anno, un RIB dall’impostazione sportiva pensato per la vita mediterranea, caratteristica comune a tutti i Coastal. Consegnato a Montecarlo, il primo modello ha riscosso subito un notevole successo. Con gli aggiornamenti dedicati allo stile e alla struttura, ora il battello si presenta rinnovato, con maggiore spazio per gli ospiti. “L’ideale per premiare il gusto di chi apprezza uno stile sportivo e dinamico anche in barca” dicono in cantiere.

Preoccupato dalla pandemia e scettico sulle possibilità di successo dei saloni di Genova e Bologna, Lettieri non ha esposto nei due eventi fieristici svoltisi tra settembre e ottobre. Il titolare di Coastal Boat ha parlato anzi di “saloni organizzati tra mille incognite” e di essere orientato a concentrare tutti gli sforzi sul 2021, quando si spera che l’incubo virus sia finalmente debellato. “Guardiamo avanti concentrati sull’ampliamento della gamma. Grazie al nuovo 10 Tender, al Maxy 46 e al Rada 12 metri di cui abbiamo già definito il progetto in tutti i dettagli, Coastal ha completamente rinnovato e aggiornato la propria offerta negli ultimi mesi, sempre con la preziosa collaborazione dello Studio Guida Design. Siamo orgogliosi di riuscirci anche in un periodo così difficile e nelle prossime settimane contiamo di avviare la lavorazione del nuovo Rada. Se tutto andrà bene lo presenteremo al Salone di Cannes del 2021”.

Ma come sarà questo nuovo maxi-RIB di Coastal Boat? A giudicare dai rendering (foto in alto) e dalla prime informazioni lasciate filtrare, si profila un elegante open di oltre 12 metri (12,20 per 3,90 di larghezza) con postazione di guida centrale, ben riparata, in grado di ospitare fino a tre persone. Il layout è caratterizzato da una dinette di poppa con mobile bar attrezzato e tavolini separati che all’occasione possono unirsi o trasformarsi in ampio prendisole. I camminamenti laterali faranno di questo battello un walkaround, con facilità di spostamenti tra poppa e prua, dove troveranno posto una chaise longue e un secondo angolo dinette trasformabile in prendisole. La cabina è un open space con letto king size. Per l’arredo sono stati utilizzati materiali di pregio rigorosamente Made in Italy, scelta che contraddistingue il dna del cantiere. Inutile dire che l’imbarcazione sarà completamente personalizzabile a partire dai tre principali elementi, scafo, tubolare e cuscineria, fino ai minimi dettagli.

Per la motorizzazione sono previste varie opzioni: due o anche tre fuoribordo, oppure due entrobordo con comoda plancetta di poppa. Per ora non sono state fornite indicazioni sulle potenze consigliabili né sulle prestazioni ipotizzabili. Il cantiere tiene invece a sottolineare, sin da ora, che “tenuta di mare e stabilità saranno garantite dalla carena monoedrica ampiamente collaudata, con V profonda e pattini longitudinali e una attenta distribuzione dei pesi”. Presto per una indicazione sul prezzo.