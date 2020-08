Il piano anti Covid di MSC Crociere. Screening sanitario prima dell'imbarco e tamponi per tutti i passeggeri

GINEVRA - Un protocollo che va oltre gli standard di salute e sicurezza. Msc Crociere elenca le nuove regole per viaggiare sulle navi lontano dai contagi. Un tampone prima di salire a bordo con risultato in trenta minuti, un tampone ad ogni membro dell’equipaggio prima di partire da casa e un altro prima di salire sulla nave; sanificazione continua, più spazi a bordo con capienza della nave portata al 70%; escursioni singole abolite: si potrà solo andare in escursioni organizzate (molte comprese nel biglietto della crociera) con bus sanificati e autisti e guide sottoposte a tampone prima di partire. Tutte le attività a bordo finalizzate alla protezione della salute e alla sicurezza degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità dei territori in cui le navi faranno scalo durante i loro itinerari.

Un pool di esperti internazionali ha studiato ogni dettaglio. Il Blue Ribbon Covid Expert Group di Msc Crociere riunisce esponenti del mondo scientifico riconosciuti come massimi esponenti nel campo della Medicina, della Sanità Pubblica e/o delle discipline scientifiche correlate: si tratta del professor Christakis Hadjichristodoulou, docente di Igiene ed Epidemiologia presso la Facoltà di Medicina, Facoltà di scienze della salute (nonché Vice Presidente), dell’Università della Tessaglia, Grecia; del professor Stephan J. Harbarth, epidemiologo e specialista in malattie infettive a capo del Programma di gestione antimicrobica degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) e della Facoltà di Medicina; del dottor Ian Norton, specialista in medicina d'emergenza con qualifiche post-laurea in Chirurgia, Salute internazionale e Medicina Tropicale, attualmente amministratore delegato di Respond Global, già capo del programma di iniziative per le squadre mediche d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 2014 a gennaio 2020. E poi Msc Crociere ha lavorato a stretto contatto con le autorità dei Paesi in cui le navi della Compagnia faranno scalo, per arrivare a un protocollo completo che offrisse il massimo livello di sicurezza possibile. Una task force dedicata - con il contributo e il supporto dei principali consulenti medici internazionali - ha sviluppato e predisposto un protocollo con nuove procedure operative specifiche di Msc Crociere che non solo rispettano, ma si spingono oltre le attuali linee guida nazionali e internazionali, fissando un nuovo standard nel settore. Inoltre, una verifica condotta dal Rina, la società indipendente di certificazione marittima, ha accertato che il protocollo soddisfa le linee guida dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (Emsa), che incorpora ulteriori standard sanitari, inclusi quelli dell'azione comune “EU Healthy Gateways”.

“Le nuove procedure operative - ha sottolineato Gianni Onorato, ceo della compagnia - sono state sviluppate da Msc Crociere partendo da un protocollo che conteneva già misure severe di salute e sicurezza da sempre in vigore a bordo delle nostre navi. Siamo andati oltre in tutto. Grazie all’agilità di una Compagnia privata come la nostra ci siamo impegnati a tutelare la sicurezza e la salute degli ospiti in ogni momento del viaggio: dalla prenotazione al viaggio verso la nave, dall'imbarco allo svolgimento della vita di bordo, dalle escursioni a terra al ritorno a casa, preservando comunque l'unicità dell'esperienza della crociera”. Uno sforzo notevole che mette in sicurezza anche il personale di bordo trasferito anche con voli charter. I maggiori costi a carico della compagnia ammontano a 500mila euro per ogni crociera in programma.

Tutto è pronto, due navi attendono solo l’ok per salpare. Si tratta di Msc Grandiosa che navigherà nel Mediterraneo Occidentale e di Msc Magnifica che, invece, navigherà in Adriatico verso la Grecia. Criciere di sette giorni per cominciare che toccheranno molti porti italiani con soste lunghe in modo da poter effettuare escursioni più lontane. In quella occidentale oltre a Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo e Messina ci sarà anche la tappa di Malta. In quella orientale, invece, i porti italiani di imbarco saranno Trieste (con un treno dedicato per l’è studio e a Venezia) e Bari prima di fare Titta verso la Grecia.

“Ripartiamo dal Mediterraneo - ha detto il country manager, Leonardo Massa - perché è il nostro bacino di elezione dove siamo leader e dove crediamo che ci siano tutte le condizioni per garantire la massima sicurezza. Nella fase iniziale di ripresa delle operazioni, le navi Msc Crociere individuate per gli itinerari nel Mediterraneo per la stagione estiva accoglieranno solo ospiti residenti nei Paesi Schengen. Gli itinerari sono stati pianificati valutando le caratteristiche di accessibilità dei porti e riducendo al minimo, nei limiti del possibile, l’utilizzo da parte degli ospiti di mezzi pubblici o voli per raggiungere gli scali di partenza e per fare ritorno a casa.

Le navi sono state attrezzate con tutti i dispositivi di sicurezza: l’aria condizionata, ad esempio, non avrà più la funzione ricircolo ma prenderà aria fresca direttamente dall’esterno e sarà anche sanificata con raggi ultravioletti. A bordo sono state previste anche strutture e servizi medici d’avanguardia con personale altamente qualificato e addestrato, che avrà a disposizione tutte le attrezzature necessarie per testare, valutare e trattare eventuali pazienti sospettati di Covid-19 e garantirà gratuitamente agli ospiti che dovessero presentare sintomi ogni cura necessaria presso il Centro medico di bordo. Alcune cabine saranno inoltre dedicate all'isolamento di eventuali casi sospetti e delle persone con cui essi hanno avuto contatti ravvicinati.