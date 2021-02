Il Salerno Port Village di Marina d’Arechi continua a crescere: per i diportisti (e non solo) anche la cucina “Japanese Fusion”

SALERNO - Sin dalla progettazione, affidata all’archistar spagnola Santiago Calatrava, il Salerno Port Village di Marina d’Arechi ha avuto l’ambizione di non rappresentare soltanto un approdo moderno e sicuro per i diportisti che frequentano quel magico tratto di mare vicino alla Costiera Amalfitana, ma un vero e proprio villaggio aperto anche ai cittadini salernitani e dei dintorni, capace di offrire piacevoli spazi vivibili all’aperto, ampi parcheggi, ristoranti, pizzerie, bar e, soprattutto, un ambiente piacevole come sanno esserlo certi posti in riva al mare.

Cresciuto gradualmente nelle dimensioni e nelle strutture, il porto salernitano prepara ora una sorpresa per la primavera 2021, quando si spera che il virus attenui l’aggressività e consenta alle attività turistiche di rilanciarsi: entro maggio, infatti, sarà potenziata l’offerta d’intrattenimento food and beverage che il marina sarà in grado di offrire non solo ai diportisti, ma a tutti coloro che vorranno trascorrere il proprio tempo libero sul mare.

L’iniziativa è stata presa in accordo con il Meghisha, noto per la sua cucina “japanese fusion”, che attrae clientela di ogni fascia d’età, offrendo un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Secondo i promotori questa cucina orientale “è una vera forma d’arte, estetica oltre che culinaria, che potrà essere gustata anche direttamente sulla propria imbarcazione”. In tal modo l’offerta di ristorazione all’interno di Marina d’Arechi sarà a 360 gradi, spaziando dalla tradizione mediterranea alla Japanese Fusion.

“La nuova frontiera della portualità turistica – osserva Anna Cannavacciuolo, direttrice del Marina salernitano - richiede un’offerta di servizi sempre più ampia e ricercata, che non guardi solo ai diportisti, ma all’intera città. Il nostro concetto di port village mette assieme la disponibilità della più sicura e confortevole infrastruttura per l’ormeggio delle imbarcazioni, in qualsiasi condizione meteo, con una forte attenzione alle persone che lo frequentano, diportisti o meno, alle quali assicuriamo un’atmosfera piacevole in ogni momento. Stiamo infatti lavorando affinché il Marina d’Arechi sia molto di più del solito ormeggio e diventi il punto di aggregazione preferito, dove trascorrere con piacevolezza il proprio tempo libero, in un contesto paesaggistico bellissimo. Credo che questa possa essere la vera essenza del turismo del mare capace di distinguerci”.