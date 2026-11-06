Inaugurata la nona edizione del Salerno Boat Show. Formenti: “La piccola nautica ha bisogno di questi eventi”

Si è aperta la nona edizione del Salerno Boat Show, il salone nautico organizzato e ospitato da Marina d’Arechi, che fino a mercoledì 11 novembre metterà in mostra 220 imbarcazioni, 185 in acqua e 35 a terra, con una crescita del 10% rispetto alla precedente edizione. Oltre 40.000 metri quadrati di superficie espositiva ospitano un’ampia offerta di imbarcazioni a motore, gommoni, catamarani, barche a vela, accessori e servizi per la nautica. Sono 110 gli espositori e 205 i brand rappresentati. La giornata inaugurale è stata disturbata nel pomeriggio dalla pioggia, che ha condizionato l’affluenza di pubblico, ma le previsioni meteo sono migliori per il sabato e la domenica, con tempo coperto ma non piovoso.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, accompagnato dal vicepresidente Marco Monsurrò, e l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, a testimonianza dell’importanza attribuita alla nautica da diporto per lo sviluppo dell’industria, del turismo e dell’economia e dei territori. Un tema, questo, assai caro al presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi, il quale ha ricordato una volta di più che “Il Salerno Boat Show è espressione di un progetto che va oltre la manifestazione fieristica e che punta a valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio”.

Secondo Gallozzi “il successo di Marina d’Arechi nasce dalla combinazione di tre elementi: un’infrastruttura portuale di altissima qualità, collegamenti efficienti con i principali sistemi di trasporto e una posizione geografica privilegiata, al centro di destinazioni iconiche come la Costiera Amalfitana, il Cilento, Capri, Ischia, Procida, Sorrento. È questa integrazione tra infrastruttura, accessibilità e territorio a rendere il nostro Marina un punto di riferimento per la nautica e a contribuire alla crescita di Salerno come meta del diporto internazionale”. Parole che avrebbero suscitato ampia approvazione da parte del sindaco della città, De Luca, il quale ha tuttavia disertato la manifestazione. In compenso hanno partecipato alla cerimonia inaugurale il vicepresidente della regione Campania Mario Casillo e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Eliseo Cuccaro.

Il presidente di Confindustria nautica Piero Formenti ha partecipato alla giornata inaugurale nel rispetto di una linea di sostegno alle manifestazioni fieristiche regionali intrapresa da qualche tempo. Come il recente Salone di Brindisi, il Salerno Boat Show fa infatti parte della rete dei saloni nautici italiani patrocinati dall’associazione confindustriale, un sistema che valorizza le manifestazioni territoriali e promuove la cultura della nautica, sostenendo le opportunità di sviluppo del settore e il rapporto diretto tra imprese e pubblico.

E proprio in questa ottica il numero uno del settore ha ricordato, nel suo intervento alla cerimonia inaugurale, che la nautica è un settore trainante per l’economia del Paese. “Abbiamo un moltiplicatore occupazionale di 7,2, ciò vuol dire che per ogni dipendente assunto dall’industria nautica italiana se ne generano 7,2 sul territorio, sull’indotto diretto e indiretto” ha ricordato una volta di più Formenti, aggiungendo che “per ogni euro investito nell’industria nautica italiana se ne generano 5,1 sul territorio”.

Ciò detto, il numero uno delle imprese nautiche non ha potuto fare a meno di ricordare che al di là dei successi della grande nautica, con vendite ed export da record per yacht e super yacht, con numeri che nessun altro settore può vantare, “il comparto ha bisogno di sostegno, in quanto la piccola nautica lamenta qualche difficoltà a causa delle preoccupazioni geopolitiche internazionali, che generano insicurezza negli utenti, nei diportisti, negli acquirenti. Ma fiere come questa di Salerno – ha aggiunto Formenti - aiutano proprio la piccola nautica, quindi ben vengano, e perciò le sosteniamo con il nostro patrocinio”. Soffermandosi in particolare sull’evento di Marina d’Arechi, il presidente ha tenuto a complimentarsi con il patron Gallozzi, ricordando che “il Salerno Boat Show è apprezzato da tutti i nostri operatori e dagli espositori”.

La manifestazione proseguirà fino a domenica, con la consueta possibilità di provare in mare le imbarcazioni esposte e di usufruire dei molteplici servizi del porto. Il boat show salernitano – vale la pena ricordarlo – propone, con ingresso gratuito, un’articolata offerta enogastronomica e momenti di intrattenimento, con musica dal vivo a partire dalle ore 18 e apertura prolungata fino alle 21 nella giornata di sabato 7 novembre.