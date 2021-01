Invictus svela la collezione Capoforte: la gamma X diventa sempre più elegante e confortevole

BORGIA - Dalla Calabria alla conquista del mondo, prosegue senza soste la navigazione di Invictus Yacht sulle rotte del successo. Il cantiere affacciato sul mare della Calabria jonica, com’è noto, ha avviato da tempo una intensa collaborazione con Christian Grande, designer che ne ha tratteggiato un’immagine premium, rafforzatasi di modello in modello, fino all’arrivo, l’ottobre scorso, del modello TT460, nuova ammiraglia del cantiere. Ora, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, gli uomini di Rosario Alcaro, fondatore e uomo guida dell’azienda, sono pronti a lanciare un’altra novità: non una nuova barca, ma un aggiornamento di gamma studiato per elevare ai massimi livelli le tradizionali qualità delle barche Invictus, ovvero stile, qualità, bellezza, eleganza, comfort.

Si chiama Capoforte la collezione presentata in questo inizio 2021 da Invictus Yacht: un nome scelto con una precisa motivazione, ovvero – come spiega una nota dell’azienda – “per evocare l’idea di un luogo affascinante e senza tempo, una poderosa fortezza, un faro capace di essere guida e punto di riferimento; un promontorio che sfida i marosi e, infine, un’assolata località mediterranea, a suggerire un’eleganza esclusiva e autenticamente italiana”.

La nuova linea raccoglie tutti i modelli della gamma X, da 19 a 28 piedi di lunghezza, e presto coinvolgerà anche l’inedita SX200, che scenderà in acqua nel prossimo mese di marzo.

I tratti distintivi della collezione 2021 non riguardano, come detto, la struttura di base delle barche, ma gli allestimenti, i colori e alcuni dettagli come il logo di riconoscimento, con la scritta Capoforte in bella evidenza. Tra le peculiarità, l’introduzione di nuovi colori per gli esterni, Blue Whale, Personal White, Dark Shadow ed Attack Grey; il pozzetto rimarrà disponibile nell’allestimento avorio/cognac, ma con tessuti caratterizzati da un effetto pelle intrecciata, mentre le serie CX, SX e FX avranno le consolle verniciate in un colore oro rosa opaco, denominato “Sunset Gold”, abbinato a dettagli cognac. Per la CX, inoltre, rimarrà disponibile la sola versione a pulpito alto.