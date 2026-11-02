ISA, ecco come sarà il GTO 70. Yacht di 22 metri in grado di esaltare stile, lusso e prestazioni volando a 50 nodi

Non si sa ancora con certezza quando sarà varato l’esemplare numero 1, ma una cosa è certa: il progetto dell’ISA GTO 70, yacht del gruppo Palumbo, ha incontrato il favore del pubblico ai saloni di Cannes e Monaco, e la prima unità ha già un armatore dichiaratosi disposto ad aspettare il tempo necessario per entrare in possesso del nuovo yacht: 22 metri di stile, tecnologia, potenza e prestazioni elevate. Viene assicurato infatti che quando affronterà i primi test in mare la nuova imbarcazione di ISA Yacht raggiungerà senza problemi la velocità di 50 nodi, addirittura 55 in una versione speciale proposta con una motorizzazione più potente.

Ma andiamo con ordine. Il nuovo ISA GTO 70 raccoglie una parte importante del DNA del cantiere e la proietta in una nuova generazione di barche ad altissime prestazioni, eredi di gioielli ben noti come l’ISA 120ft e il GTO 100. In questo caso – informano i vertici del Gruppo Palumbo - la ricerca delle prestazioni viene reinterpretata attraverso nuove tecnologie, materiali compositi avanzati e una piattaforma ingegneristica sviluppata intorno a un obiettivo preciso: trasformare la potenza in controllo.

Firmato da Galeazzi Design, responsabile sia delle linee esterne sia degli interni, ISA GTO 70ft interpreta in chiave contemporanea il concetto di luxury speed yacht. Il profilo è basso, aggressivo e dinamico, con superfici tese e continue che esprimono visivamente la velocità ancora prima che lo yacht entri in movimento. Ma al di là dell’immagine, vale la pena chiarire che si tratta di una barca compatta, leggera e radicalmente orientata alle prestazioni, che nasce intorno a una carena planante sviluppata dal team di ingegneria navale di ISA Yachts attraverso approfonditi studi di fluidodinamica computazionale (CFD). Obiettivo dichiarato: “Garantire stabilità, efficienza e precisione di controllo anche alle velocità più elevate”.

La propulsione ASD Arneson con eliche di superficie, abbinata a due motori MAN V12 da 1.800 cv ciascuno, permette – come detto - di assicurare la spinta necessaria per raggiungere una velocità massima di 50 nodi. Ma sarà disponibile anche una versione con motori da 2000 cv in grado spingere l’ISA GTO 70 fino alla velocità massima di 55 nodi.

L’ampio utilizzo della fibra di carbonio nello scafo e nella sovrastruttura promette di contenere il dislocamento e di fatto colloca il modello nella categoria degli ultra-light high-performance yachts. Come? Esaltandone accelerazione, reattività e comportamento dinamico. Ma il design non accompagna semplicemente le prestazioni: ne è diretta espressione. Quanto all’immagine, lo scafo e la tuga in colore blu metallizzato reinterpretano con decisione alcuni dei tratti distintivi del brand, mentre l’andamento continuo delle superfici enfatizza longitudinalmente il profilo e restituisce all’imbarcazione una immediata riconoscibilità.

La plancia di comando sarà dotata di sistemi avanzati di navigazione e monitoraggio studiati per offrire al comandante immediatezza di lettura, precisione e massimo controllo, elementi fondamentali su uno yacht capace di esprimere prestazioni di questo livello. Quanto alle dotazioni che si faranno apprezzare, spicca, sulla poppa, il transformer multifunzione che integra passerella e scala bagno, adattando l’accesso al mare alle differenti esigenze della vita a bordo.

Gli interni seguono la stessa filosofia progettuale dello yacht, attraverso l’utilizzo di materiali leggeri e altamente performanti abbinati alla qualità della lavorazione artigianale italiana. Vengono preferite tonalità calde di beige e bianco, accostate a rivestimenti e giroletti in pelle Nabuk: scelte che – secondo il cantiere – “creano un ambiente contemporaneo che bilancia il carattere fortemente tecnologico del progetto”.

Il layout prevede tre cabine ospiti, tutte con bagno privato: la cabina armatoriale a prua, una cabina doppia con letti gemelli a centro barca e la cabina VIP verso poppa. Fino a due membri di equipaggio dispongono di una cabina indipendente, mentre la cucina, posizionata sottocoperta, è completamente separata dalla zona ospiti, garantendo privacy e funzionalità durante la permanenza a bordo. Come consuetudine di quasi tutti i cantieri non è stato comunicato il prezzo del nuovo yacht in arrivo, mentre è certo, come detto, che l’esemplare numero 1 in costruzione è stato già venduto.