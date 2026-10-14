ISA Viper 130,​ stile, potenza, velocità: yacht di 39 metri che vola a 35 nodi senza penalizzare spazio e comfort

Sfiora i 40 metri di lunghezza (38,8), vola in planata a 35 nodi di velocità massima e assicura spazio e comfort ai massimi livelli per l’armatore e i suoi ospiti (11 persone alloggiate in 5 cabine, più 6 posti per l’equipaggio). Tutto ciò a bordo di un superyacht dallo stile accattivante, costruito in vetroresina rinforzata con fibra di carbonio e motorizzato con tre MAN V12X da 2.200 hp ciascuno abbinati a due waterjet e un booster centrale MJP. Parliamo dell’ISA Viper 130, gioiello del miglior made in Italy purtroppo mancato al recente Salone di Genova, ma in precedenza protagonista dello Yachting Festival di Cannes e del Monaco Yacht Show, dove ha conquistato la scena per la gioia del cantiere produttore e del suo proprietario, un ricco armatore americano.

Il capolavoro del cantiere del gruppo Palumbo è stato realizzato con il contributo di un pool di esperti di chiara fama, a cominciare dall’architettura navale sviluppata in collaborazione con lo studio Arnaboldi; il design degli esterni e degli interni lo si deve invece a Fulvio De Simoni, mentre per la propulsione waterjets ci si è affidati agli specialisti svedesi di MJP (Marine Jet Power), considerati leader nella tecnologia idrogetto e nei relativi sistemi di controllo.

Su queste basi è dunque nato ed è stato sviluppato il progetto del nuovo yacht planante di ISA Yacht, imbarcazione in grado, come detto, di raggiungere la ragguardevole velocità massima di 35 nodi. Ciò detto, il cantiere guidato da Giuseppe Palumbo tiene a far sapere che è disponibile anche una versione standard che prevede 4 motori Volvo Penta IPS da 1000 cv ciascuno per una velocità massima di 24 nodi e andatura di crociera di 20 nodi.

Ma al di là delle prestazioni, vale la pena approfondire ciò che offre questo nuovo yacht in termini di stile e di interpretazione in chiave contemporanea del rapporto tra chi si trova a bordo e il mare. In questa prospettiva, il pozzetto, articolato su tre zone distinte e complementari, rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti.

Al livello più basso si trova la beach area di poppa, direttamente affacciata sull’acqua e dotata di transformer con doppia funzione di scala bagno e passerella. Salendo due gradini laterali si raggiunge la seconda area, dominata da un ampio prendisole rivolto verso poppa e da una zona lounge con divani strutturali e tavolo per il caffè. L’apertura dei due balconi laterali amplia ulteriormente la superficie disponibile, creando una vera terrazza sul mare e offrendo una straordinaria continuità tra bordo e mare. La terza area è dedicata al dining esterno, con un grande tavolo in grado di accogliere fino a 10 persone. Elemento distintivo di questa zona è la galley di poppa abbinata al bar con sgabelli. Non manca una scala che conduce direttamente al ponte sole.

Per massimizzare i volumi interni e rendere ancora più generosi gli spazi abitativi, il percorso verso prua è stato concentrato sulla sola murata di sinistra. La zona prodiera diventa così un ulteriore spazio dedicato agli ospiti, con una Jacuzzi circondata da prendisole e divani, concepita come un ambiente riservato e indipendente rispetto alle aree conviviali di poppa.

All’interno, l’atmosfera è moderna e fresca. Si spazia dal bianco all’azzurro, fino al blu intenso, attraversando una raffinata sequenza di sfumature. Il parquet in frassino nero dialoga con pareti laccate in grigio perla, alternate a superfici con finitura effetto titanio, dettagli in metallo cromato e preziosi rivestimenti decorativi. A completare l’ambiente, i dettagli in marmo.

Sul ponte principale, un secondo bar introduce al salone, dove le ampie finestrature cielo/terra apribili portano luce naturale e rafforzano il dialogo visivo con l’esterno. Il salone è organizzato in due distinte zone lounge che definiscono un ambiente elegante, fluido e informale, coerente con il carattere dello yacht. A prua del ponte principale la plancia dispone di un’area separata e accessibile attraverso delle scale poste a sinistra del salone. Alla destra del salone si trova invece la scala che conduce al lower deck e alla zona notte dedicata agli ospiti.

Sottocoperta, la cabina armatoriale, posizionata a centro barca, dispone di un letto effetto sospeso, cabina armadio, area lounge, vanity con poltrona Minotti e doppio bagno con grande doccia centrale in marmo. La testata del letto, realizzata custom, si distingue per un elegante pannello tridimensionale dall’effetto ondulato, impreziosito da una sofisticata finitura effetto metallo titanio. Pelle, rivestimenti murali, specchi fumé e acciaio si fondono in un gioco di materia e riflessi, dando vita a un ambiente dalla forte personalità. Un’illuminazione studiata nel dettaglio accompagna inoltre le diverse superfici, creando delicati contrasti di luce e ombra e mettendo in risalto la tridimensionalità della testata e i dettagli degli arredi.

La configurazione delle altre quattro cabine doppie ne prevede due con letti matrimoniali e due con letti singoli, una delle quali dispone anche di un terzo letto pullman, per una capacità complessiva, come detto, di 11 ospiti divisi in 5 cabine.

Sormontato da un hard-top in carbonio, il ponte sole è concepito come uno spazio privato e versatile, interamente dedicato alla vita all’aperto. Oltre alla seconda postazione di pilotaggio, la configurazione comprende un grande prendisole a poppa, una zona lounge con divani Kettal e poltrone Minotti, un ampio bar con sgabelli e un tavolo da pranzo di Royal Botania in grado di accogliere fino a 10 persone. Un ambiente completo e indipendente, pensato per accompagnare differenti momenti della giornata, dalla navigazione alla convivialità.

L’accesso alla zona equipaggio è posizionato all’interno della galley, soluzione studiata per garantire percorsi di servizio discreti e separati rispetto a quelli degli ospiti. L’area è organizzata in lavanderia separata, dinette e tre cabine con bagno privato e può accogliere fino a sei membri di equipaggio. Il garage laterale sulla murata di dritta ospita un tender di 5 metri.