ISA Yachts avvia il programma Large Yacht Collection, piattaforma dedicata a imbarcazioni da 80 a 90 metri

Si chiamerà Amarcord, ma il progetto da cui nasce non guarda al passato ma al futuro. Il futuro di una collezione denominata Large Yacht, concepita ad Ancona nella sede di ISA Yachts, brand di Palumbo, la holding di origine napoletana, ma con produzione concentrata sull’Adriatico, che da tempo ha intrapreso un percorso di crescita nella grande nautica e ora vuole sviluppare una piattaforma progettuale dedicata a imbarcazioni di lusso tra gli 80 e i 90 metri. Un’iniziativa coraggiosa, e tuttavia fondata su basi solide, in quanto si svilupperà su una piattaforma tecnica consolidata, come evoluzione naturale del percorso intrapreso da tempo.

Il cantiere anconetano – vale la pena ricordarlo – rappresenta infatti una realtà consolidata nel settore dei grandi yacht e da tempo è già impegnato nella costruzione di imbarcazioni con marchio ISA (ISA Custom 80, ISA Gran Turismo 80 e ISA Gran Turismo 100) alle quali si aggiunge l’esperienza maturata con la realizzazione del Columbus Classic 80m M/Y Dragon. Un patrimonio di know-how progettuale, ingegneristico e costruttivo che costituisce oggi le fondamenta della nuova ISA Large Yacht Collection.

Il nuovo progetto – spiega una nota dell’azienda guidata da Giuseppe Palumbo - nasce dalla volontà di mettere a disposizione degli armatori una piattaforma progettuale evoluta, capace di coniugare la solidità di un’esperienza costruttiva già consolidata con la massima libertà di personalizzazione. Ogni progetto – viene sottolineato – prenderà forma attorno alle esigenze del cliente, interpretandone stile di vita, aspirazioni e modo di vivere il mare”.

Più in dettaglio, Giuseppe Palumbo tiene a osservare che “ogni armatore immagina il proprio yacht in modo diverso, e il compito del cantiere è proprio trasformare quella visione in realtà, senza compromessi”. E ancora: secondo l’amministratore unico dell’azienda marchigiana “ISA Large Yacht Collection nasce proprio con questo obiettivo, offrire la libertà di realizzare un progetto completamente personalizzato, sostenuto dalla solidità di una piattaforma tecnica sviluppata attraverso l’esperienza maturata nella costruzione dei nostri grandi yacht. Crediamo che il vero lusso oggi sia poter creare un'imbarcazione che non assomigli a nessun’altra, costruita attorno a chi la vivrà”.

Ad inaugurare la nuova linea sarà dunque l’Amarcord 82, superyacht di 82 metri firmato da Nuvolari Lenard, uno dei nomi più autorevoli dello yacht design internazionale e simbolo dell’eleganza senza tempo del Made in Italy. A giudicare dalle immagini diffuse in anteprima (per ora soltanto rendering) le sue linee sinuose, sportive e proporzionate daranno vita a una silhouette contemporanea caratterizzata da ampie superfici vetrate e numerose aperture nello scafo. “Aperture – viene spiegato - progettate per instaurare un dialogo continuo tra gli ambienti interni e il mare. Ogni spazio – viene infatti sottolineato - è concepito per massimizzare la luce naturale e rafforzare la sensazione di vivere costantemente a contatto con l’acqua”.

Se la prua, lunga, alta, slanciata, si staglia sull’acqua con forme “importanti”, degne di una nave capace di affrontare qualsiasi mare, la poppa si apre trasformandosi in una spettacolare piattaforma sull’acqua collegata direttamente al beach club: un’area ampliata da due grandi balconi abbattibili. A dominare il pozzetto del ponte principale una scenografica piscina con fondo vetrato, che permetterà alla luce naturale di filtrare fino al beach club creando un raffinato gioco di trasparenze.

Gli interni, sviluppati attorno a un concetto di benessere e vivibilità, potranno accogliere 12 ospiti in 5 cabine VIP e la suite armatoriale, concepita come una vera residenza privata sul mare, misurerà oltre 100 metri quadri. I ponti superiori sono pensati come destinazioni dedicate al tempo libero, con aree lounge panoramiche, piscine, dining all’aperto e numerosi spazi per la convivialità, mantenendo sempre una forte continuità tra architettura e ambiente marino. Non mancherà uno spazio per l’elicottero.

Non sono state fornite, per ora, informazioni sulla motorizzazione e sulle possibili prestazioni. Da casa Palumbo si sono limitati a far sapere che “l’Amarcord 82 interpreterà il concetto di superyacht contemporaneo attraverso un perfetto equilibrio tra eleganza italiana, innovazione progettuale e qualità dell’esperienza di bordo, dove ogni ambiente è studiato per offrire il massimo comfort durante lunghe permanenze in navigazione”.