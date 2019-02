Italiamarine aggiorna la gamma dei gommoni con il nuovo Positano 31 Walke Around

NAPOLI - Al Nauticsud 2018 Italiamarine presentò in anteprima il Positano 31. La novità del 2019 è il 31 Walke Around, gommone di 9,40 metri per 3,40 che condivide tutto o quasi con il modello precedente, enfatizzando – come si evince dal nome – la posizione di guida centrale, che offre spazio ai lati per muoversi a bordo con comodità e migliora la visibilità di navigazione.

Ricca di accessori e altamente stilizzata, la postazione di comando ha sotto di sé un’ampia cabina spogliatoio dotata anche di bagno. Come tradizione del cantiere di Agnano, è possibile scegliere tra varie opzioni di colore per lo scafo, i tubolari, la console di guida, le tappezzerie e le finizioni d’arredo. Come consuetudine per i battelli di Italiamarine non c’è roll-bar, la linea è pulita e sportiva e lo spazio a bordo non manca. E infatti il nuovo gommone è omologato per una portata massima di 24 passeggeri. Inutile dire delle dotazioni mirate alla qualità della vita a bordo e al comfort, anche se la vocazione sportiva è al centro del progetto.

Con un solo motore da 300 hp il 31 Walk Around di Italiamarine può raggiungere una velocità massima di 44 nodi, ma è possibile dotare l’imbarcazione anche di due motori, con potenze fino a 600 cavalli, per prestazioni superiori. Rispetto al Positano 31, in listino a 78.000 euro (più IVA), il Walk Around viene proposto ad un prezzo superiore di circa 4000 euro.

Nei piani del cantiere anche un’altra novità, che verrà messa in acqua a breve e verrà presentata al Navigare in programma a fine marzo nel porticciolo del Circolo Nautico Posillipo. Si tratta del Vulcano 22, nuovo entry level della gamma Italiamarine, che ricalcherà stile e soluzioni dei fratelli maggiori pur misurando soltanto 6,50 metri. Secondo le anticipazioni del cantiere potrà montare motori fuoribordo da 115 a 150 cavalli.