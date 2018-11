Jaguar Land Rover accelerano l’elettrificazione di Sua Maestà

TRIESTE - Due stelle di fama mondiale. Da un parte l’inglese Jaguar Land Rover, una casa automobilistica premium che produce veicoli venduti in tutti i continenti. Dall’altra l’italianissima Barcolana, la regata più famosa del nome (il suo nome è ormai legato a doppio filo alla città di Trieste), sicuramente quella con più vele ai nastri di partenza che l’hanno resa un simbolo a tutte le latitudini. Quest’anno entrambe avevano delle tappe importanti da festeggiare. La prima i 70 anni dell’“Ovale Verde”, uno dei più prestigiosi brand di fuoristrada, la seconda il suo primo mezzo secolo di vita. E la JLR, come avviene ormai da diversi anni, ha confermato l’impegno di Gold Sponsor per l’edizione numero 50 della regina delle regate, un evento con cui condivide lo spirito e molti valori: dalla sfida per primeggiare all’amore per gli spazi liberi, dal rispetto ambientale a quello per la tradizione.

La presenza dell’azienda britannica è stata particolarmente focalizzata sull’ecosostenibilità e l’innovazione, in un periodo di forti cambiamenti nel settore automotive che porteranno ad una mobilità completamente diversa, sicuramente molto elettrificata. Oltre all’intera gamma Land Rover, con capolavori del passato in onore dell’importante anniversario, e alla nuova famiglia Jaguar firmata F-Pace (i primi Suv con il giaguaro sul volante), due modelli erano in modo speciale sotto i riflettori. I più ecologici dei due marchi, quelli con le emissioni più contenute. Riscuote ormai sempre più consensi la I-Pace, la Jaguar totalmente elettrica, uno dei primi Suv premium “zero emission” che ha scosso il mercato con la sue sorprendenti performance mostrando con chiarezza quale sia il potenziale di questo tipo di motorizzazione.

Applausi anche per la Range Rover PHEV, la ibrida plug-in con motore termico a benzina della famiglia Ingenium che svetta per fluidità di utilizzo, comfort e consumi contenuti. Le Land sono state protagoniste sul molo dei Bersaglieri dove era ormeggiata in tutto il suo splendore la Amerigo Vespucci, il veliero nave scuola della Marina Militare Italiana che emanava un profumo di storia simile a quello della prima Land Rover del 1948 parcheggiata a pochi metri. Le Jaguar avevano invece il loro village in Riva Nazario Sauro dove la I-Pace era pronta a trainare un carrello che ospitava l’altro gioiello della tecnologia sostenibile del brand. Perfettamente in linea con il silenzio delle vele, è stata una vera attrazione della Barcolana il V20E, lo scafo elettrico alimentato a batterie di Jaguar Vector Racing.

Non si tratta di una barca qualsiasi, ma dell’esemplare che ha recentemente stabilito il nuovo record di velocità in acqua ad emissioni zero. Sul famoso lago inglese del Coniston Water, Jaguar Vector ha raggiunto le 88,61 miglia orarie (circa 142 km/h), dieci in più del precedente primato che risaliva ad un decennio fa. Il V20E, che fa immediatamente tornare in mente la monoposto Gen2 di Jaguar pronte a dare spettacolo con Piquet e Evans nella stagione 5 di Formula E il cui inizio è programmato fra meno di un mese a Ryad in Arabia Saudita, è stato costruito da Jaguar Vector con la collaborazione di Williams Advanced Engineering, lo stesso gruppo che realizza le monoposto di F1. Lo scafo è in grande crescita tecnica e sicuramente ci riproverà: l’obiettivo delle 100 miglia orarie in acqua senza inquinare nemmeno un po’ sembra avere le ore contate.