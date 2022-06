Jeanneau, ecco il DB43: day boat di nuova generazione che esalta stile, sportività e comfort con motori entro o fuoribordo

Le day boat sono le barche più gettonate del momento e, tra le tante, spiccano quelle che riescono a conciliare al meglio sportività e praticità, prestazioni e comfort, in un mix impegnativo per progettisti e arredatori, chiamati a trovare soluzioni adeguate non solo per le uscite di un giorno, ma anche per brevi crociere e per weekend da vivere comodamente a bordo, in famiglia o con gli amici. Una delle new entry più recenti porta la firma di Jeanneau, storico cantiere francese che ha deciso di far rivivere il DB43, imbarcazione nata negli anni 80, oggi totalmente riprogettata e adeguata alle esigenze dello stile e dell’hi-tech contemporanei.

Erede di tutto il know-how del marchio, questa nuova unità si contraddistingue dunque per la capacità di reinterpretare in chiave moderna il concetto di day boat premium. Un impegno non facile, e tuttavia assolto al meglio grazie al lavoro di due maestri che rispondono ai nomi dell’americano Michael Peters, che ha progettato la carena a V, e di Camillo Garroni, che ha firmato il design degli esterni e degli interni. Tra gli elementi più riconoscibili spiccano la prua verticale, le ampie vetrate, le murate apribili e la grande spiaggetta poppiera.

Il DB43 misura 13 metri (3,82 il baglio massimo), può imbarcare fino a 8 persone ed è motorizzabile sia con propulsori entrofuoribordo sia fuoribordo. Soprattutto, è in grado di distinguersi per il design, per i volumi, per gli spazi abitativi e le ingegnose soluzioni adottate per guadagnare vivibilità a bordo, sia all’aperto sia sotto coperta.

Nella configurazione con due Volvo Penta D6 da 380 hp ciascuno si guadagna spazio sulla plancetta di poppa, che può essere anche immersa e venire utilizzata come tender-lift. Con i motori fuoribordo (3 da 350 hp montati utilizzando uno specifico bracket strutturale) si perde spazio sull’estremità della poppa, ma vale la pena ricordare che in entrambe le configurazioni ci sono due terrazze laterali apribili, che creano un vero e proprio beach club con accesso diretto al mare.

A beneficio della qualità della vita all’aperto sono previste soluzioni geniali per la disposizione delle sedute e delle cuscinerie, sia nella zona di poppa sia in quella di prua. Ergonomicamente perfetta si rivela la postazione di guida, con due sedili affiancati e un terzo più defilato e, soprattutto, con la possibilità di sfruttare un carabottino che consente di guidare con la testa fuori dal tetto apribile. Il cruscotto è dominato da due display da 16” e la strumentazione è chiara e completa.

Alle spalle della postazione di comando c’è la consolle con lavabo e cucina (con un solo fuoco) e, nel pozzetto, non manca uno spazio accogliente e modulare, con il divano che trasla verso prua o verso poppa, a seconda della necessità di avere una zona pranzo o una seduta fronte marcia. Possibile anche ascoltare la playlist preferita grazie al sistema audio integrato.

Quanto agli interni, in casa Jeanneau parlano con orgoglio di “atmosfera 5 stelle”. In effetti l’attenzione dedicata alla qualità degli spazi sottocoperta è percepibile dai rivestimenti di alta qualità, dalle finiture in legno e dall’uso di pelli pregiate. Ma non solo: sul piano strutturale stupisce la distribuzione degli spazi, con la possibilità – rinunciando al secondo angolo cottura interno – di sfruttare due bagni e non uno soltanto.

Le cabine sono due per 5 posti letto. Ampia e luminosa, quella di prua dispone di un comodo letto matrimoniale, di un armadio, cassettiere e bagno con vano doccia separato. L’altra cabina si trova a centro barca e dispone, oltre al matrimoniale, anche di un comodo divano-letto. Tra i plus, merita di essere citato il mini spazio ricavato dalla coperta per consentire di vestirsi in piedi anche lì dove non può esserci spazio ad altezza d’uomo. Delude invece la qualità degli oblò, frutto delle sinergie imposte dall’appartenenza al gruppo Jeanneau-Beneteau.

Le prime uscite in mare della nuova barca francese hanno confermato ciò che il progetto prevedeva: il DB43 non vuole essere una barca sportiva ad alte prestazioni, ma una comoda e affidabile day boat in grado di tenere il mare nel migliore dei modi e di navigare serenamente a un’andatura di crociera attorno ai 23 nodi, con punte massime attorno ai 30, grazie ai piedi poppieri dei due Volvo Penta da 380 hp. Nella configurazione fuoribordo, ovvero con tre motori da 350 cv ciascuno, il cantiere assicura che si possono toccare anche i 40 nodi. La capienza dei serbatoi del carburante è di 800 litri, 200 per l’acqua.

Tra le dotazioni di ultima generazione vale la pena ricordare il sistema Seanapps, che consente di monitorare anche da remoto, con il proprio smartphone, tutte le funzioni legate al controllo e alla manutenzione della barca.

Il nuovo modello è disponibile, come detto, in due configurazioni diverse (con uno o due bagni) e la lista degli optional è piuttosto ampia. Ciò detto il listino prevede, per la versione entrofuoribordo, un prezzo a partire da 548.000 euro più IVA. Non è stato ancora stabilito, invece, il prezzo della versione fuoribordo, che sarà sicuramente più basso, ma poi si dovrà tener conto del costo dei tre propulsori da 350 hp, presumibilmente attorno ai 120.000 euro.