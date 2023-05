L' Amerigo Vespucci incrocia Luna Rossa Prada Pirelli: due ere, due bellezze a confronto

Uno spettacolo. Un sogno. L' Amerigo Vespucci della Marina Militare e il prototipo volante dalla livrea arlecchino di Luna Rossa. Due autorevoli opposti, che incrociano le prue nel mare di Cagliari. ‘E successo oggi sabato 27 maggio alla vigilia per entrambe di un percorso impegnativo e sfidante.Il team di Luna Rossa Prada Pirelli è in piena preparazione per la partecipazione alla 37° edizione dell’America’s Cup a Barcellona a fine estate 2024. Dopo le Olimpiadi. Per la Vespucci ( è una nave e abbiamo sempre usato per lei il femminile ndr) è un’occasione per fare un grande in bocca al lupo al team italiano prima di partire il prossimo 1° luglio per il giro del mondo, a 21 anni di distanza da quello che la portò a Auckland durante la seconda America’s Cup disputata dalla Luna.

Obiettivo del Giro: attività formativa dei suoi allievi e promozione dell’immagine dell’Italia e del made in Italy. Una occasione per stabilire rapporti, per far sognare grazie al suo fascino, per far sventolare il tricolore in tutti i mari e in particolare nelle 32 location che toccherà nei 5 continenti. Unico rammarico: che per 20 mesi non la vedremo più apparire da noi. Ma resta sempre la Palinuro, la nave scuola degli allievi sottoufficiali, che accoglierà i concorrenti di The Ocean Race, il giro del mondo a tappe, che ha il suo Grand Finale a fine giugno a Genova, la prima volta in Italia nella storia lunga 50 anni del Giro nato come Whitbread Round The World .

NAVE AMERIGO VESPUCCI VS LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Nel mare di Cagliari la Vespucci ha navigato spiegando solennemente al vento le sue vele bianche realizzate in materiale oggi considerato antico, mentre il prototipo di Luna Rossa le sfrecciava intorno volando a 40 nodi con tecnologiche vele nere. «Incrociare la Vespucci è sempre emozionante - ha detto Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, che già era del team nell’incontro di Auckland - Luna Rossa e la nave scuola della Marina Militare sono due icone della vela italiana. ”Da notare che Sirena lo spettacolo se lo è goduto dalla Vespucci, salendo a riva come i suoi marinai.

«Auguro buon vento e mari calmi a Luna Rossa per la prossima sfida – dice il Comandante della Vespucci, Capitano di Vascello Luigi Romagnoli. «La Marina Militare e Luna Rossa si stanno preparando per due sfide che affondano le radici nel mito della marittimità, il giro del mondo e l’America’s Cup. Li affronteremo su due vascelli estremamente diversi, ma ugualmente unici nel loro genere, l’Amerigo Vespucci e l’ AC75 del team Luna Rossa Prada Pirelli. Ci accomunano la stessa dedizione, professionalità e spirito di gruppo, oltre al rispetto per il mare e per le sue regole. L’equipaggio farà senza dubbio il tifo per loro».

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM

Il team Luna Rossa nasce nel 1997 dall’incontro tra l’imprenditore Patrizio Bertelli e il progettista argentino German Frers - che aveva disegnato per la sfida del 1992 a San Diego Il Moro di Venezia di Raul Gardini – il quale gli propone di lanciare una sfida alla 30° America’s Cup del 2000. Da allora il team ha preso parte a cinque edizioni, vincendo per due volte le Selezione dei Challenger – la Louis Vuitton Cup nel 2000 e la PRADA Cup nel 2021 – e disputando la finale nel 2007 e nel 2013. Nel Match della 36^ America’s Cup presented by PRADA contro il Defender Emirates Team New Zealand del 2021, in piena era COVID, il team Luna Rossa Prada Pirelli ha registrato il miglior punteggio di uno sfidante italiano nella storia dell’America’s Cup. Luna Rossa è challenger anche nella 37^ edizione dell’America’s Cup del 2024 a Barcellona, correndo ancora una volta per il guidone del Circolo della Vela Sicilia del Presidente Agostino Randazzo.

NAVE AMERIGO VESPUCCI

La Nave Scuola Amerigo Vespucci è l’unità più anziana in servizio nella Marina Militare. Costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia è stata varata il 22 febbraio 1931. Aveva una gemella, poco più piccola, la Cristoforo Colombo, stessi colori, che causa trattato di fine 2° Guerra Mondiale fu consegnata in Mar Nero, ad Odessa, all’Unione Sovietica. L'Amerigo Vespucci è una Nave a Vela con motore. Ha tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana, dotati di pennoni e vele quadre, più il bompresso che si spinge oltre la prua. La Vespucco ha anche vele triangolari, per esempio a prua fra il bompresso e l’albero di trinchetto. Dal 1978 il motto della nave è: "Non chi comincia, ma quel che persevera". Tra i suoi Comandanti, il leggendario Tino Straulino e Mario De Giovanni, grandi velisti e marinai, entrambi poi Ammiragli.