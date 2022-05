L’asse Italia-Svezia porta a Pirelli-Tecnorib il Red Dot Award, prestigioso premio di design destinato al walkaround P35

RESCALDINA - C’è un Made in Italy della nautica da diporto, non necessariamente rappresentato da yacht e super yacht, che ha saputo elevare la qualità dei propri prodotti affidandosi alla collaborazione di autentici specialisti del settore, anche a costo di guardare oltre i propri confini. Tra questi spicca Tecnorib, il cantiere di Rescaldina, alle porte di Milano, che da tempo progetta i battelli pneumatici con marchio Pirelli affidandosi a partner stranieri di altissimo livello, come gli svedesi di Mannerfelt Design Team.

Una scelta strategica che ha pagato in termini di qualità del prodotto, di vendite e, ora, anche di prestigio internazionale. E’ di oggi infatti la notizia che al Pirelli-Tecnorib P35 è stato assegnato, ad un anno dal lancio, il Red Dot Award, da 30 anni uno dei più importanti riconoscimenti al mondo, assegnato da una giuria di circa 50 esperti internazionali di design (nel 2008 lo vinse Pininfarina per l’avveniristico concept Sintesi).

Fratello minore del 42, il Pirelli 35 ha vinto nella categoria Product Design. In attesa di ricevere materialmente il premio (il 20 giugno si svolgerà la cerimonia a Essen, in Germania) verrà allestita una edizione speciale ed esposta dal 7 al 12 giugno negli spazi del Salone del Mobile di Milano, evento che ogni anno raccoglie più di 370.000 visitatori da tutto il mondo. In questa circostanza, a differenza della versione vincitrice del prestigioso premio realizzata con i tubolari bianchi, sarà proposta una speciale variante Speedster all black, con cuscineria in color corda di cuoio e logo Pirelli a contrasto. Motorizzato con 600 cavalli, questo modello viene accreditato di una velocità massima oltre i 50 nodi.

Presentato in anteprima lo scorso anno al Salone Nautico di Venezia, il P35 nasce dal successo del fratello maggiore Pirelli 42 e completa dal basso una gamma che si è di recente ampliata anche con il Pirelli 50, l’ammiraglia della serie che si distingue per la particolare attenzione riservata agli spazi interni, con le sue due cabine doppie.

Il Ceo di Tecnorib Gianni De Bonis ha espresso tutta la propria soddisfazione dichiarando che “questo riconoscimento è l’ennesima conferma del successo internazionale di un percorso di rinnovamento e ampliamento della nostra produzione in cui crediamo molto, un percorso che parte proprio dal design ma coinvolge anche performance e tecnologia”.

Riferendosi al premio già vinto nel 2009 con il Pirelli PZero 1400, il manager di Tecnorib ha poi tenuto a ricordare che “per la seconda volta la giuria del Red Dot Award sceglie uno dei nostri modelli, primeggiando tra progetti certamente molto competitivi e innovativi dei più diversi ambiti”.

Un ruolo decisivo nella crescita della reputazione dei maxi-rib contrassegnati dalla grande P stampata sui tubolari lo ha avuto, come detto, lo studio guidato da Ted Mannerfelt, figlio del fondatore dello studio svedese Ocke, che dagli anni ’80 realizza carene vincitrici dei più importanti campionati mondiali. In questo caso – vale la pena sottolinearlo – il designer svedese ha lavorato per realizzare un modello che sembra veloce anche da fermo, tenendo fede a uno dei proponimenti principali della gamma che sta rivoluzionando il design in questa fascia di mercato.

La linea walkaround di Tecnorib, prodotta e distribuita su licenza nell’ambito del progetto Pirelli Design, oggi contempla tre modelli e continua a raccogliere consensi in ogni parte del mondo grazie ad un look che coniuga potenza e classe ai massimi livelli, senza trascurare eleganza e funzionalità. Con 11,2 metri di lunghezza e 3,80 di larghezza, il Pirelli P35 è il più piccolo della linea walkaround, e il secondo in senso cronologico. E’ nato dal successo del Pirelli P42 per offrire gli stessi punti di forza del fratello maggiore, in spazi più contenuti.

Gli ambienti esterni, raffinati e accoglienti, offrono il massimo del comfort, mentre gli interni prevedono un’ampia dinette trasformabile e, su richiesta, un locale bagno separato. Il seadek con cui è rivestita la coperta regala un’immediata sensazione di comfort, ma a richiesta può essere usato anche il teak tradizionale e in generale è possibile scegliere molte opzioni a livello di layout degli interni, per realizzare un modello il più possibile corrispondente ai propri desideri. La carena planante a due step di derivazione racing rispecchia il DNA sportivo e performante dell’anima Pirelli e combina stabilità, sicurezza e alte prestazioni con una velocità di punta che, come detto, può superare i 50 nodi.