L’elettrico avanza anche nella nautica: a Venezia il Magonis Wave e-550: barca di 5,50m con fuoribordo a emissioni zero

VENEZIA - Si chiama Wave e-550, è un natante di 5 metri e mezzo in grado di navigare a emissioni zero con un motore fuoribordo elettrico fornito da Torqeedo Cruise o, in alternativa, da Mag Power. Il cantiere produttore si chiama Magonis, sede in Spagna, a Barcellona, ma produzione anche in Italia, a Sabaudia. La piccola eco-barca è una delle novità più interessanti del Salone nautico di Venezia, che alla propulsione eco-compatibile dedica una parte sostanziosa del programma.

Obiettivo dichiarato della società italo-spagnola è “combinare comfort, efficienza e rispetto dell’ambiente, con un occhio attento a quei dettagli che rendono una barca immediatamente riconoscibile”. Da queste premesse è nato un piccolo natante in grado di offrire nulla di meno di un fuoribordo tradizionale, ma con il vantaggio di assicurare emissioni zero e di poter navigare, dunque, anche nelle aree marine protette o nei laghi dove è interdetta la navigazione a motore.

La barca viene costruita in infusione sottovuoto ricorrendo alla tecnologia Light X Pro sviluppata dal team di ingegneri e designer di Magonis. Ciò ha consentito di contenere il peso in 335 kg. Quanto al layout, si basa sul modello bowrider, in modo da ottenere una zona prodiera capace di trasformarsi in un attimo da accogliente dinette in un altrettanto fruibile prendisole. In pozzetto le comode sedute e il protettivo parabrezza dovrebbero garantire spazio per un massimo di sei passeggeri e una navigazione comoda e sicura.

Le dotazioni standard prevedono delfiniera, scaletta di risalita, ancora e abbondanti dosi di acciaio inox per le bitte, la battagliola prodiera e i montanti del parabrezza. Tra gli optional un tavolo telescopico, ponte in teak, frigorifero, doccetta, antifurto, tendalino di 8 metri quadri sostenuto da montanti in carbonio.

A bordo del Magonis Wave e-550 colpiscono alcune soluzioni come la strumentazione sostituita da un i-Pad da 13 pollici opportunamente impermeabilizzato, che l’armatore può portare sempre con sé. Anche per la carica dello smartphone è prevista una apposita sede, mentre la musica è affidata a un impianto Fusion da 120 W.

Tutto ciò – vale la pena ricordarlo – per una barca di appena 5,50 metri di lunghezza (4,96 m al galleggiamento) per 1,98 metri di larghezza. “Nostro obiettivo – tengono a dire i responsabili del cantiere – era riunire tutte le comodità ideali per una divertente crociera diurna, sia che si navighi sul lago di Garda, senza preclusioni di rotte, anche quelle dell’alto lago interdette alle barche a motore tradizionale, sia nel mare di Capri o per una rapida attraversata da Ibiza a Formentera”.

L’immersione di soli 0,30 metri consente di avventurarsi fin quasi a riva nel più completo silenzio e senza emettere sostanze nocive per l’ambiente marino (o lacustre). Ciò detto, la motorizzazione alimentata esclusivamente da batterie non è ancora ben conosciuta e suscita perplessità legate alle prestazioni e all’autonomia. Ma in proposito in casa Magonis tengono a sottolineare che la Wave e-550 può raggiungere la velocità massima di 22 nodi e assicurare un’autonomia di 12 ore ad andatura di crociera.

Sono comunque 4 le propulsioni elettriche adatte a ogni armatore. Tutte, come detto, rigorosamente fuoribordo, affidate a due autentiche icone del settore come succitati Torqeedo Cruise da 4 a 10 kW (corrispondenti a circa 20 hp), o i nuovi Mag Power 18.0 e 30.0, rispettivamente da 18 e 30 kW. Quanto al prezzo, si va da un minimo di 33.485 euro a un massimo di 68.900, IVA compresa.