L’innovazione di Benetti conquista Monaco con nuovi yacht e nuovi progetti: al centro la ricerca del benessere

I saloni della nautica non sono soltanto vetrine d’esposizione dedicate alla presentazione di nuovi modelli. Sono anche occasioni per fare il punto sugli studi e sui progressi della ricerca e della tecnologia, sulle “vie nuove” da esplorare e da sperimentare per fare in modo che le attività di ricerca e sviluppo risultino sempre più vicine all’innovazione. Di questa tendenza s’è avuta conferma a Port Hercule, sede del Monaco Yacht Show, salone che fa di tutto, al di là del lusso e dello sfarzo esibiti, per mostrarsi attento ai temi della sostenibilità e della ricerca del benessere fisico e mentale.

A Monaco, dunque, i più grandi cantieri nautici del mondo hanno messo in mostra i loro gioielli di più recente produzione, ma hanno anche illustrato il lavoro “dietro le quinte” che si svolge all’interno dei loro studi e dei loro reparti più avanzati. Un lavoro dedicato allo sviluppo, alla sperimentazione e alla validazione di soluzioni tecnologiche innovative, misurabili e applicabili. Ed è in questo contesto che Benetti e lo Yacht Club di Monaco hanno unito le proprie visioni per promuovere la sostenibilità come valore condiviso e metodo di lavoro. Un impegno fondato sulla reciproca vocazione pionieristica verso uno yachting sempre più consapevole e responsabile.

Prova concreta di questo impegno sono state sicuramente le due premiere mondiali di Benetti, il B.Now 67M Ibrido Dagger e il B.Now 50M Perseverance, e la nuova lounge allestita dal cantiere leader del Made in Italy allo Yacht Club di Monaco. Un impegno, quest’ultimo, condiviso con AMDL Circle e Michele De Lucchi, che ha generato uno spazio dedicato alla Green Route, il programma che racconta l’impegno dell’azienda nella riduzione dell’impatto ambientale attraverso risultati concreti e misurabili.

La Lounge ospita un percorso espositivo che ripercorre vent’anni di ricerca: dal primo sistema di propulsione diesel-elettrico installato su uno yacht già nel 2006, al motoryacht Kasper 7, prima imbarcazione di Benetti a ottenere la certificazione 3 stelle SEA Index, fino al progetto B.Neos The Soul of Silence, concepito esclusivamente in configurazione full hybrid.

La Green Route si fonda sul lavoro del dipartimento R&D, un team dedicato allo sviluppo, alla sperimentazione e alla validazione di soluzioni tecnologiche misurabili e applicabili, a conferma di una leadership costruita su ricerca continua, analisi rigorosa e valutazione oggettiva dei risultati. “Con questo spazio – è stato ricordato – Benetti e lo Yacht Club de Monaco uniscono le proprie visioni per promuovere la sostenibilità come valore condiviso e metodo di lavoro, riaffermando la reciproca vocazione pionieristica verso uno yachting sempre più consapevole e responsabile.”

E veniamo alle barche. Il Dagger esposto a Monaco rappresenta quello che in casa Benetti definiscono “lo stato dell’arte della tecnologia ad oggi disponibile per ottenere una maggiore qualità di vita in mare con un minor impatto ambientale”. Quanto alla configurazione ibrida, si fonda su un sistema modulare che abbina motorizzazione tradizionale, tecnologia elettrica e un avanzato pacco di batterie al sale. Un’architettura evoluta capace di adattarsi a ogni scenario di navigazione, garantendo massima efficienza, estrema silenziosità e un’inedita qualità di vita a bordo.

In perfetta sinergia, gli interni firmati da Sinot Yacht Architecture & Design esprimono un’architettura fluida e adattabile, dove rigore e forme organiche modellano spazi flessibili e accoglienti per ogni momento a bordo. Un progetto che dialoga in modo impeccabile con le linee esterne scultoree firmate da RWD, caratterizzate dall'iconico Oasis Deck, vero fulcro dell’architettura sociale dello yacht.

Il B.Now Perseverance, nuova unità della famiglia B.Now 50M, rappresenta invece il valore della relazione diretta tra cantiere e armatore. Nato da un dialogo continuo, il progetto è stato sviluppato fino a realizzare una barca che esprime un’identità fortemente personale, dove ogni scelta, dall’organizzazione degli spazi alle finiture su misura, riflette il carattere e lo stile di vita dell’armatore, confermando la capacità di Benetti di interpretare il concetto di custom come percorso condiviso. “Con queste novità – tengono a far sapere in casa Benetti – abbiamo portato al Monaco Yacht Show tre espressioni complementari della nostra identità: la capacità di innovare, la cultura del custom e la volontà di dialogare con la community internazionale”.

Ma la presenza di Benetti al Monaco Yacht Show 2026 non si è limitata solo a questo. Alla “fiera del lusso” monegasca il cantiere leader della grande cantieristica italiana ha rivelato anche altro. Non solo nuovi yacht, dunque, ma anche nuovi progetti. Il più importante si chiama Clear Waves, ed è il progetto di un megayacht di 70 metri avviato in collaborazione con lo studio Luca Dini Design & Architecture e The Longevity Suite. Stile, forme, tecnologia e capacità di navigazione a parte, lo yacht – è stato anticipato – si svilupperà attorno a cinque pilastri: ambiente, movimento, connessione sociale, dimensione mentale e spirituale, tecnologia.

“Tutta la barca - è stato spiegato nella presentazione monegasca – viene concepita intorno al benessere fisico e mentale della persona. Il benessere non sarà la promessa di un momento o di uno spazio, ma investirà aria, colori, suoni della vita a bordo, aria purificata, massimo comfort nelle ore di sonno e studio dei colori per i diversi momenti del giorno”.

Quanto all’architettura, servirà a dare spazio al benessere in senso nuovo. E infatti è stato anticipato che “Clear Waves ribalterà la disposizione spaziale classica degli yacht, con l’area benessere, generalmente collocata nel lower deck, che diventa protagonista della parte più nobile nell’upper deck. La Glass Dome sarà destinata a diventare l’espressione massima dell’applicazione della tecnologia al servizio del benessere, con una monumentale struttura vetrata di 400 metri quadrati, autosufficiente dal punto di vista energetico. Nel progetto, piante naturali incorniceranno lo spazio che prevede aree relax, un’isola dedicata al food & beverage, percorsi d’acqua calda e fredda e tecnologie per trattamenti di nuova generazione.

Il progetto prevede anche che la Glass Dome sia in grado di produrre l’energia necessaria al proprio funzionamento e superare i limiti di gestione termica ed energetica dati dalle grandi superfici di vetro. E’ previsto infatti che oltre il 60% della superficie integri pannelli fotovoltaici traslucidi. I vetri saranno a bassa emissività, abilitati a schermare i raggi infrarossi e a proteggere dai raggi solari. L’aria sarà costantemente filtrata e la temperatura regolata grazie a un sistema di climatizzazione ad espansione diretta con tecnologia Capacity on Demand. “Sarà la cupola stessa – con la sua geometria – viene spiegato - a regolare la ventilazione e ad attivare un ricircolo naturale d’aria tramite effetto camino, integrato da un’immissione a pavimento che evita correnti dirette e garantisce un microclima costante”. Insomma, l’intero progetto prevede che ogni elemento – luce, aria, acqua, suono – sia studiato e perfezionato per il comfort più evoluto.

“Disegnare Clear Waves – dice Luca Dini – ha significato interpretare la nuova era del lusso rigenerativo attraverso la cifra stilistica del nostro studio: un dialogo continuo in cui l’architettura pura e lo yacht design si fondono in un unico linguaggio. Abbiamo concepito gli spazi come un vero e proprio ecosistema abitativo, dove la magnificenza della Glass Dome annulla il confine tra uomo, ambiente e mare. È l'esempio perfetto della nostra visione: fare dell’architettura navale un santuario di benessere, dove la luce, le proporzioni e la qualità della vita dell’armatore definiscono la forma del futuro”.

A tutto ciò s’è arrivati grazie anche alla collaborazione con The Longevity Suite, una delle più autorevoli realtà nel campo della longevità e del benessere. Il cui amministratore delegato, Luigi Caterino, ha spiegato: “Obiettivo di questa partnership è superare il concetto tradizionale di wellness a bordo e trasformare il tempo trascorso sullo yacht in un’opportunità per dare continuità a un percorso di prevenzione, consapevolezza, recupero e cura di sé. Privacy, tempo di qualità e personalizzazione rendono infatti lo yacht un contesto particolarmente coerente con un approccio alla longevità che mette al centro la conoscenza della propria biologia e la possibilità di intervenire sul proprio equilibrio psicofisico”.

Clear Waves offre dunque un percorso combinato di “valutazione personalizzata” della propria condizione fisica e mentale, prefiggendosi di contribuire alla sua ottimizzazione attraverso attività in grado di favorire rilassamento, recupero d’energia, benessere psicofisico. Secondo Sebastiano Vida “il progetto nasce da un’intuizione profonda: se la sostenibilità significa prendersi cura dell’ambiente, longevity significa prendersi cura della persona nel tempo”.

Ma tutto ciò – attenzione – può svilupparsi partendo dal presupposto che l’attenzione alla persona deve trovare la sua naturale evoluzione nel rispetto per l’ambiente marino. Rispetto che non può prescindere, in via preliminare, dalla tecnologia. E infatti i piani di Clear Waves e la Green Route di Benetti viaggiano su rotte convergenti, come dimostrano gli oltre vent’anni di attività del cantiere dedicati allo sviluppo di soluzioni concrete per la sostenibilità ambientale, e culminati nella presentazione del progetto illustrato a Monaco.

Un progetto che si traduce in una configurazione ibrida avanzata con sistema dual-fuel, predisposto per biocarburante HVO e metanolo, già validato da Lloyd’s Register e sviluppato in collaborazione con Meccano Engineering. A completamento, un avanzato sistema di gestione dell’energia (Power Management System) coordina la produzione, l’accumulo e i consumi a bordo. Gli oltre 250 metri quadrati di pannelli solari installati contribuiscono alla produzione energetica, con una capacità fino a 120 kWh. Il progetto integra inoltre sistemi per il recupero del calore, il trattamento delle acque e il controllo delle emissioni, in un approccio complessivo all’efficienza energetica e alla sostenibilità. Con Clear Waves nasce dunque un progetto in cui l’ingegneria d’avanguardia di Benetti, il design visionario di Luca Dini e la scienza di The Longevity Suite convergono per definire il superyacht di domani.