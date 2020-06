La barca? La scelgo e la compro on line. Azimut brinda al successo del suo primo e-boat show vendendo un S6

ROMA - La barca? La scelgo e la compro on line. Tra i primi ad affrontare questo tema di scottante attualità il Gruppo Azimut yachts, forte ad oggi della prima vendita “a distanza” con il sistema informatico della piattaforma Virtual Lounge durante questa fase di lockdown e distanziamento.

Pioniere nel mondo della nautica - e grazie alla vendita realizzata online di un Azimut S6 – il cantiere ha brindato al successo del suo primo e-boat show, che ha messo on line dal 27 al 30 maggio nell’ambito del contenitore digitale Virtual Lounge, un’area virtuale per dialogare con i propri clienti.

Il sistema ha raggiunto gli obiettivi grazie alla piattaforma su cui sono raggruppati video, schede tecniche e approfondimenti, creati per mantenere un solido legame con gli armatori, anche in un momento storico particolare, durante il quale il contatto diretto appare difficile se non addirittura impossibile.

Ad appena un mese dal suo esordio, la Virtual Lounge ha totalizzato più di 11.000 visite, provenienti per il 50% dall’Europa, per il 35% dalle Americhe e per il 15% da Medio ed Estremo Oriente.

Se confrontato con i numeri di visitatori nello stand di un salone nautico “tradizionale” (3.000 persone circa), il risultato web appare dunque molto interessante, anche grazie alla permanenza media superiore ai 4 minuti, un andamento che mostra come il cantiere abbia scelto la via migliore, chiudendo trattative già in corso e la prima vendita nella storia di Azimut Yachts.

Il motoryacht S6 è il protagonista assoluto dell’interesse che ha destato, un modello degno di attenzione per le linee e lo stile degli interni, supportato sul fronte della tecnologia da un abbondante uso di carbonio e una motorizzazione di eccellenza: tre Volvo Penta IPS700.

La Virtual Lounge conferma dunque di aver centrato il suo obiettivo e il cantiere ha deciso di mantenerla attiva anche in futuro, arricchendola di contenuti sempre nuovi, mentre l’e-boat show potrà essere considerato, oltre che una valida alternativa ai saloni tradizionali, uno strumento interessante per organizzare sessioni di vendita dedicate a specifici mercati e tipologie di imbarcazioni.