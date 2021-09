La sorpresa di Pirelli-Tecnorib: entro il 2022 il maxi-rib da 50 piedi. Intanto debutta in Costa Azzurra il P35 progettato in Svezia

CANNES - L’annuncio è stato fatto, a sorpresa, nell’immediata vigilia dello Yachting Festival di Cannes: Tecnorib varerà, entro il 2022, un maxi gommone di 50 piedi (poco più di 15 metri) con marchio Pirelli. Per il momento esiste soltanto un modellino in scala della nuova ammiraglia con cui verrà anticipata la conclusione del processo di modernizzazione della linea Speedboats prodotta a Rescaldina per conto del colosso della gomma. “Il Pirelli 50 – ha dichiarato Gianni De Bonis, direttore di Tecnorib - è il punto d’arrivo di un percorso che ha visto la nascita di tre modelli in tre anni nel segmento 10-15 metri, il cuore del nostro mercato di riferimento. Questo ha dato impulso a una crescita superiore alla media di settore e ci ha consentito di aumentare la quota di export”.

Su forme e contenuti della nuova ammiraglia il manager si è limitato a dire che “il progetto prevede di coniugare il concetto di walkaround e quello di maxirib, mantenendo il focus su qualità, performance e design, per massimizzare la vivibilità degli spazi di coperta”. Sin da ora si può affermare, comunque, che il P50 viene immaginato come un’imbarcazione versatile, che potrà essere destinata sia all’uso giornaliero sia come chase boat o, ancora, come mezzo ideale per crociere di medio raggio. Per il resto condividerà il design e le caratteristiche chiave del P42 e del P35. Quest’ultimo è stato visto in anteprima al Salone di Venezia del marzo scorso, mentre Cannes è stata scelta per il debutto ufficiale sulla scena internazionale.

Il P35 è un walkaround dalla carena con doppio step pensato sia in versione fuoribordo sia entrofuoribordo. E’ caratterizzato da linee aerodinamiche e grintose e – secondo le anticipazioni del cantiere – in navigazione permette virate semplici, in sicurezza anche a tutta barra e a velocità sostenute. Frutto del design firmato dallo studio svedese Mannerfelt, specializzato in scafi da competizione, il nuovo battello è stato varato a inizio dicembre 2020 ed ha subito iniziato i test in acqua, in vista della commercializzazione, già avviata nei primi mesi del 2021. Rispetto al Pirelli 42, il 35 misura circa due metri in meno, ma presenta le medesime caratteristiche di base, ovvero la carena a doppio step e la guida centrale (walkaround) che lascia ampio spazio in tutto il camminamento perimetrale.

Il layout consente un’estrema godibilità degli ambienti esterni, grazie anche ad ampi spazi prendisole sia a prua che a poppa, dove un tavolino assicura anche la possibilità di pranzare all’aperto. Inizialmente la motorizzazione è entrofuoribordo e può essere scelta dall’amatore a seconda delle sue esigenze, con potenze da un minimo di 600 a un massimo di 700 hp nella versione a benzina, e da un minimo di 600 a un massimo di 640 nella versione Diesel. In un secondo momento arriverà anche una versione fuoribordo.

Il Pirelli 42 by Tecnorib è invece il già noto primo modello della rinnovata linea di walkaroud. Dotato di una stabilità sorprendente, vanta una coperta comoda e spaziosa e incredibili spazi sottocoperta (con due o 4 posti letto, a scelta dell’armatore) e un baglio di ben 4,10 metri. Il design, così come quello del Pirelli 35, è firmato dallo studio svedese Mannerfelt Design Team, che ha previsto anche doppie e triple motorizzazioni (entrofuoribordo e fuoribordo), con potenze fino a 1350 cavalli e velocità di punta di oltre 45 nodi.