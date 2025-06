Parte da Saint Tropez la stagione di lancio del Santasevera 52, barca mediterranea progettata e costruita da Francesco Guida

Dopo la presentazione, a gennaio, nel salone “a secco” del Boot di Dusseldorf, e il varo nelle acque marchigiane dell’Adriatico, l’esemplare numero 1 del Santasevera 52 è approdato a Saint Tropez, dove naviga lungo la Cote d’Azure mettendo in mostra le forme classiche e raffinate di una tipica barca mediterranea, capace di reinterpretare al meglio lo stile di un Made in Italy di qualità. Non per niente si tratta di una barca firmata da Francesco Guida, celebre designer e architetto navale con un passato al servizio di cantieri di prestigio, che nel 2024 ha deciso di mettersi in proprio, avviando a Castelvecchio di Monteporzio, nelle Marche, la produzione di una linea di barche di medie dimensioni, destinate a lanciare sfide al mercato, al di qua e al di là dell’oceano.

Con quali armi? Senza stravaganze, ma puntando su un design fatto di equilibrio e raffinatezza, fondendo volumi generosi, prestazioni dinamiche e un’estetica pulita e senza tempo, unendo eccellenza artigianale e innovazione progettuale.

Chi vorrà toccare con mano tutto ciò, potrà visitare lo stand che il cantiere Santasevera allestirà a settembre a Cannes, in occasione dello Yachting Festival. Subito dopo la barca sarà in bella mostra anche al Salone di Genova (19-24 dello stesso mese), e non è escluso che nell’occasione debutti anche il più piccolo Santasevera 40, al momento in costruzione. Il viaggio, poi, continuerà in America: dal 30 ottobre al 3 novembre Santasevera parteciperà infatti al Fort Lauderdale Boat Show per sondare il mercato americano. Niente male per un cantiere appena nato.

“Con Santasevera – spiega Francesco Guida - intendo lanciare una linea di imbarcazioni che siano belle e funzionali, ma soprattutto coerenti con un’idea di navigazione rilassata, elegante e autentica. Non una moda, ma una dichiarazione di stile. E il 52 è il primo passo di un progetto che mette al centro l’essere umano e il piacere del mare”.

L’unità numero 1 approdata a Saint Tropez è dunque una barca di 15,75 metri fuori tutto che si distingue per il design moderno ed essenziale e per la capacità di assicurare qualità marine ineccepibili, buone prestazioni, abitabilità e comfort superiori.

La carena performante e il layout intelligente offrono infatti uno spazio di coperta sorprendente, con una larghezza massima di 5,5 metri che valorizza ogni dettaglio. Il pozzetto, cuore pulsante della vita a bordo, si estende senza soluzione di continuità fino alla piattaforma bagno, favorendo un utilizzo versatile.

Pensata per adattarsi sia a uscite giornaliere che a crociere più lunghe, la barca offre un ampio prendisole a poppa, un divano con lettino integrato e un salotto centrale a U trasformabile in zona pranzo: spazi conviviali e funzionali, che richiamano l’abitabilità di imbarcazioni di dimensioni superiori. Il tutto è protetto da un elegante hard-top che garantisce ombra e riparo senza mai sacrificare la sensazione di apertura verso l’esterno. Le tre sedute fronte marcia, poi, permettono a skipper e passeggeri di condividere la navigazione in pieno comfort.

E’ possibile scegliere tra diverse opzioni di motorizzazione: linea d’asse tradizionale; sistema IPS o fuoribordo ad alte prestazioni. Ciò consente di rispondere alle esigenze di armatori con stili di navigazione differenti, senza mai rinunciare a prestazioni eccellenti e qualità costruttiva. Quanto alle prestazioni, sono in linea con l’identità dinamica del progetto: con velocità che raggiungono i 30 nodi a medio carico, il Santasevera 52 offre una navigazione con guida reattiva e coinvolgente.

Sottocoperta, gli ambienti sono studiati per offrire massima abitabilità e comfort. La cabina armatoriale a tutto baglio è dotata di bagno privato con doccia separata, mentre una cabina ospiti a poppa è servita da un secondo bagno accessibile da un ingresso separato. I materiali di pregio selezionati, come il rovere e i tessuti dalle tonalità naturali, creano un’atmosfera accogliente, raffinata e contemporanea. Una nota del cantiere sottolinea che “soluzioni ergonomiche, ampi spazi di stivaggio e una cura del dettaglio tutta italiana rendono la permanenza a bordo piacevole e rilassante”.