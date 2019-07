Lexus, dalle auto alle barche seguendo la rotta del lusso: vicino al varo lo yacht LY 650

ROMA - La contaminazione tra mondo dell’auto e nautica avanza con iniziative sempre più sorprendenti: l’ultima in ordine di tempo porta la firma di Lexus, il marchio di lusso del colosso giapponese Toyota, cimentatosi nella realizzazione di uno yacht che dovrebbe essere varato a breve e lanciato sul mercato entro la fine del 2019.

Si chiama LY 650, ovvero Lexus Yacht 65 piedi (19,96 metri) ed è il frutto di un accordo tra la Casa automobilistica e il cantiere americano Marquis Yachts, con sede a Pulaski, nel Wisonsin, che in seguito si occuperà anche della commercializzazione e dell’assistenza post vendita.

“La Marquis Yachts – informa una nota dell’azienda automobilistica - è il partner ideale per scrivere questo secondo capitolo della storia navale di Lexus, in particolare grazie a un impareggiabile mix di maestria artigianale, avanguardia tecnologica e design. La maestria degli artigiani Marquis, dimostrata chiaramente dalla storia trentennale del brand, si è coniugata con quella dei maestri Takumi Lexus per realizzare un prodotto di assoluta qualità”.

Lo yacht misurerà, come detto, 19,96 metri e avrà un baglio massimo di 5,72. A giudicare dalle prime immagini diffuse esibisce una linea originale, caratterizzata dalla sportività tipica di un coupé, nonostante la presenza del flybridge. Le cabine previste sono tre per 6 posti letto; tre i bagni. La motorizzazione è affidata a due Volvo Penta IPS da 800 hp; la capienza dei serbatoi di carburante è di 3785 litri, 852 per l’acqua. Non dichiarate, per ora, le prestazioni e non ancora svelato il prezzo.