ll Salone di Genova slitta di un mese: si svolgerà dall’1 al 6 ottobre. Ma forse durerà 9 giorni

GENOVA - La 60ma edizione del Salone nautico di Genova si svolgerà non più a settembre ma a ottobre e, forse, la durata verrà prolungata da 5 a 9 giorni. Al momento le date indicate dagli organizzatori sono 1-6 ottobre o, in alternativa, 3-11 ottobre. Una decisione definitiva verrà presa alla luce dell’evolversi della pandemia e delle misure cautelative che in quell’epoca saranno in vigore.

Lo slittamento da settembre a ottobre è stato comunicato dopo il confronto che il Consiglio di Presidenza di Confindustria Nautica e il consiglio d’amministrazione della società I Saloni Nautici hanno avuto con le autorità regionali e comunali. Nell’occasione è stato concordato un piano per la gestione straordinaria dell’edizione 2020 del Salone, che prevede la progettazione di un lay-out flessibile, adattabile ai diversi scenari post emergenza.

Una nota di Confindustria Nautica spiega che “si è rivelato necessario concordare un piano che tenga conto della possibilità di predisporre interventi mirati a soddisfare le disposizioni di legge in essere a ottobre, inclusa un’eventuale estensione dell’evento a nove giorni, per ottimizzare i flussi di partecipazione nell’assoluto rispetto della sicurezza”. Viene assicurato, inoltre, che “tutte le iniziative che potranno essere adottate offriranno le migliori condizioni di organizzazione, gestione e accoglienza per pubblico ed espositori”.