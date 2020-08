Lomac a Cannes con due Limited Edition: Adrenalina e Granturismo 10.5 ora esaltano lusso e prestazioni

RESCALDINA - Il cantiere nautico Lomac ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante, celebrato con la presentazione di un nuovo logo e, ora, con la presentazione di due Limited Edition 60th Anniversary dedicate a modelli di grande successo come l’Adrenalina e il Granturismo 10.5 progettati da Federico Fiorentino. Rivisitati nelle dotazioni e negli allestimenti da classe premium, i due fortunati battelli pneumatici saranno i protagonisti dello stand che il cantiere lombardo allestirà al Salone di Cannes (8-13 settembre) in collaborazione con Marina Leather, storica azienda che si è sempre distinta nel mondo nautico per aver realizzato pellami per i più prestigiosi cantieri internazionali e aver collaborato con i maggiori designer del settore. Non mancherà, accanto alle due novità, il Granturismo 12, ammiraglia del cantiere aggiornata con un elegante t-top in composito realizzato da D-Factoryitalia.

Delle due Limited Edition si annuncia particolarmente interessante quella dedicata al Granturismo 10.5: oltre agli allestimenti di gran lusso è stata prevista, infatti, anche una variante tecnica, ovvero una carena speciale, appositamente progettata per essere spinta da due XTO Yamaha da 375 cavalli ciascuno. La gamma XTO vanta, com’è noto, un livello di innovazione e tecnologia che ha rivoluzionato il settore dei fuoribordo e per questa coppia di motori è stata dunque effettuata una riprogettazione ad hoc dello scafo, così da garantire performance di altissimo livello. Questa particolare carena, che può essere richiesta dall’armatore e sarà montata in anteprima assoluta sull’esemplare presente a Cannes, costituisce un plus praticamente unico nel settore dei rib.

Per il resto, gli elementi di novità del Granturismo e dell’Adrenalina stanno tutti nella raffinatezza dei pellami frutto della collaborazione con Marine Leather: una nota dell’azienda informa che “è stata scelta la pelle Shark, l’unica da esterno 100% waterproof sul mercato, conciata in nanotecnologia per uso outdoor, viene testata secondo le più rigide procedure ed è apprezzata per le sue caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, come raggi UV, olii e creme”.

L’Adrenalina si segnala inoltre per l’originale nuance mattone, realizzata appositamente per Lomac e arricchita da una lavorazione con tecnica mesh-look. Fianchetti e prese aria sono stati inoltre ricoperti da D-Factoryitalia, per accordarsi alle succitate sellerie di lusso, ed è stato introdotto un nuovo t-top in acciaio e tela che unisce alla linea sportiva maggiore protezione dal sole durante la navigazione. Tutto ciò rende più elegante, più completo e più confortevole il gommone di 9,62 metri lanciato nel 2017 da Lomac e presto affermatosi per la capacità di abbinare il comfort a prestazioni velocistiche notevoli (con due motori da 300 hp supera tranquillamente i 50 nodi).

Quanto al Granturismo, venne progettato a suo tempo per offrire il meglio in materia di grinta e prestazioni, ma con alcuni accorgimenti pensati per la famiglia, come i tubolari più alti per fornire più protezione, e una grande consolle che incorpora una cabina letto e un bagno separato. Punto di forza di questo 10 metri è il grande prendisole, presente sia a prua che a poppa, ma l’imbarcazione dispone anche di un tavolo motorizzato per nove persone convertibile in solarium. Ora questa versione speciale in edizione limitata presenta un fascino che lo distingue nettamente nel settore del rib, grazie alla collaborazione con Marine Leather, che ha realizzato le cuscinerie in pelle Shark color cuoio. Se a questo aggiungiamo la succitata possibilità di richiedere la carena speciale dedicata a questo specifico modello, si avrà chiaro il quadro di un’autentica rarità, capace di distinguersi nella sterminata flotta di gommoni made in Italy.