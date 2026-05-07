Lomac completa la gamma Turismo con il nuovo 8.5. Un tour nel Mediterraneo prima del debutto a Genova

Cinquantotto modelli divisi in 6 serie differenti. Basteranno per affrontare il mercato 2026 dentro e fuori i confini italiani? No. Non bastano. In casa Lomac, storico cantiere lombardo controllato dalla famiglia Lo Manto (terza generazione), si continua ad aggiornare la gamma nel segno dell’innovazione. E dunque viene annunciano l’arrivo del modello numero 59: è il Lomac Turismo 8.5, gommone di 8 metri e mezzo (7.98 x 3,14 le misure di omologazione) destinato ad ampliare la gamma Turismo, una linea di prodotti nata con il debutto del Turismo 7.0 e sviluppata come un progetto organico, in cui ogni unità risponde a una precisa logica di utilizzo mantenendo standard progettuali e costruttivi di livello superiore.

Progettato, come tradizione del cantiere, dal designer Federico Fiorentino, il nuovo battello debutterà ufficialmente a settembre, in occasione del Salone di Genova, vetrina internazionale irrinunciabile per Lomac, che è presente in 20 paesi del mondo attraverso una rete di circa 70 concessionari. Ma prim’ancora della passerella in Liguria, il nuovo modello sarà protagonista di un tour di presentazione in giro nel Mediterraneo.

Ai rivenditori e ai possibili futuri clienti verrà dunque presentato in anteprima un gommone di dimensioni medie, 8,50 metri, che riprende concept e stilemi dei modelli più grandi della gamma, sviluppandoli in una lunghezza particolarmente apprezzata dal mercato per equilibrio tra ingombri, prestazioni e vivibilità a bordo.

Esclusa la ricerca delle dimensioni e delle potenze maxi, in casa Lomac è stato deciso di puntare su un prodotto medio, anzi giusto. “Portiamo a compimento un progetto avviato nel 2022 con il lancio del Turismo 7.0 ampliando una gamma pensata per coprire in modo progressivo e mirato le diverse esigenze di utilizzo” informa una nota del cantiere, in cui viene spiegato che “il modello si inserisce nel segmento degli 8,5 metri portando comunque contenuti, soluzioni, qualità costruttiva e approccio progettuale tipici dell’alto di gamma”. A testimoniare la qualità costruttiva, la scelta dei materiali: il nuovo Lomac viene costruito con tubolari in hypalon neoprene Orca Pennel & Flipo, riferimento assoluto del settore per resistenza e durata nel tempo.

A giudicare dalle prime immagini diffuse dal cantiere, il battello mantiene ed evolve il caratteristico look militare della gamma Turismo, con linee tese e filanti e un design essenziale, risultato di un processo progettuale che coniuga robustezza, ricerca formale e funzionale, con particolare attenzione all’ergonomia e all’ottimizzazione degli spazi. Ciò detto, sono previste due configurazioni di T-Top: una con struttura in acciaio inox e copertura in tessuto, e un’altra realizzata in vetroresina con fibre aramidiche.

La zona di comando è caratterizzata da sedute ergonomiche sdoppiate per pilota e copilota con frigorifero integrato. A prua si sviluppa un ampio prendisole con generosi spazi di stivaggio sottostanti, mentre a poppa il battello esibisce due ampie plancette integrate con passaggio centrale, seguite da uno spazioso pozzetto con dinette a U che può ospitare fino a 8 persone e trasformarsi in prendisole abbassando il tavolo. Non manca la possibilità di integrare nella console centrale un vano utilizzabile come stiva, spogliatoio o toilette (marina o chimica) accessibile da prua. Quanto alla motorizzazione, sono previste configurazioni singole da 250 a 425 cv oppure doppie, fino a 2x200 cv, con velocità massime – assicura il cantiere - superiori ai 50 nodi!

In proposito, in casa Lomac tengono a dire che “il Turismo 8.5 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in ogni condizione di mare”. Più in dettaglio, viene sottolineato che “la carena sviluppata da Federico Fiorentino è stata ottimizzata attraverso specifici studi CFD e test di validazione, con l’obiettivo di assicurare efficienza a tutti i regimi, stabilità e comfort di navigazione anche con mare formato”.

“Ogni nuovo modello – dice Fabrizio Lo Manto, direttore di Lomac - è un passaggio in un percorso più ampio, in cui progettazione, ingegneria e cultura del prodotto devono restare allineate. È questo equilibrio che cerchiamo di mantenere, indipendentemente dalla dimensione dell’imbarcazione. E il Turismo 8.5 si inserisce in questo contesto, con una dimensione particolarmente strategica per il mercato”. Come consuetudine delle aziende nautiche, a margine delle prime informazioni sul prodotto non vengono diffuse notizie sul prezzo. Non dovremmo comunque allontanarci troppo dalla realtà orientandoci sulla previsione di un listino non lontano dai 76.000 euro (più IVA e più motori) previsti per il già noto Lomac 790 IN.