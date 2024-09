Lomac, doppia offensiva: a Cannes anteprima mondiale del nuovo Granturismo 12.0, a Genova del 10.5

Due saloni, due anteprime mondiali. E’ questa la scelta fatta da Lomac, il cantiere di San Donato Milanese che ha deciso di conquistare la scena di Cannes e Genova (10-15 e 19-24 settembre) con novità di prodotto destinate a segnare un punto di svolta importante nel ricchissimo scenario popolato dai gommoni Made in Italy.

Allo Yachting Festival francese viene presentato dunque il restyling del Lomac GranTurismo 12.0, mentre a Genova vedremo il nuovo GranTurismo 10.5. Entrambi progettati dal talentuoso designer milanese Federico Fiorentino, sono due esempi tangibili della capacità del cantiere controllato dalla famiglia Lo Manto di aggiornare costantemente la produzione con battelli capaci di esaltare valori come il design innovativo, il comfort e le prestazioni, andando incontro alle esigenze di un mercato sempre più esigente.

Tra le principali novità del restyling dedicato al GranTurismo 12.0 spiccano la console di guida rivisitata, ora dall’aspetto più “muscolare” e filante, con le poltrone della postazione di guida sdoppiate per guadagnare comfort e sicurezza. Integrata nella nuova console c’è ora una seduta di prua rinnovata, più raffinata e spaziosa. Nuovi sono anche i cuscini, con un pattern esclusivo e bordi a contrasto che completano un’estetica sofisticata.

Il nuovo GranTurismo 12.0 offre soprattutto maggiore libertà di movimento a bordo, grazie a un design rivisitato e intelligente degli spazi. La zona prodiera è dotata di un ampio prendisole trasformabile in tavolo, mentre l’area poppiera include un grande tavolo a scomparsa e sedute a C per 6/8 persone. Due ampi prendisole e un comodo camminamento centrale assicurano comfort e praticità.

Tra i dettagli estetici (e funzionali) spiccano il nuovo T-Top in vetroresina e materiali compositi, le griglie laterali e i mancorrenti in acciaio che richiamano le caratteristiche della gamma. Quanto all’ingegnerizzazione, è stata sviluppata dall’Ufficio Tecnico interno del cantiere e segue la filosofia “#hullsupremacy”, che punta su carene altamente efficienti per garantire minori consumi e maggiore velocità.

E le prestazioni costituiscono, com’è facile immaginare, uno dei pregi principali del nuovo battello. Motorizzato con tre fuoribordo Mercury V8 da 300 cavalli, il GranTurismo 12.0 raggiunge infatti velocità superiori a 50 nodi, “mantenendo – assicura il cantiere - sicurezza e controllo in ogni condizione meteomarina”. Sportività a parte, il nuovo Lomac conferma anche la disponibilità di una cuccetta per due posti letto e di un piccolo bagno dotato di wc marino e doccia.

Assente a Cannes, sarà invece a Genova, come detto, il Lomac GranTurismo 10.5. Già un successo commerciale all’interno della gamma, questo modello sottoposto ad un robusto restyling introduce numerose innovazioni destinate ad aumentarne l’appeal e le prestazioni.

Destinato a diportisti che cercano comfort e sicurezza per navigazioni di medio raggio, in prevalenza single e coppie in cerca di sportività e adrenalina con gli amici, anche il nuovo gommone di Lomac è stato rivisitato nella console, nella cuscineria e nella postazione di comando.

La console è stata ridisegnata per un aspetto più muscolare e filante, e per guadagnare spazio in altezza a beneficio dell’abitabilità. Le due poltrone di guida sono ora sagomate per offrire il massimo del comfort e della stabilità durante la crociera veloce, e il divano di prua è ora più comodo e spazioso, perfettamente integrato nella nuova plancia. I cuscini, dal design esclusivo e bordi a contrasto, aggiungono un tocco di ulteriore eleganza.

L’altezza dei tubolari dovrebbe consentire ora movimenti a bordo in maggiore sicurezza, mentre la cabina con bagno separato, dotato di wc marino, doccia a tutta altezza e lavandino/specchio, dovrebbe offrire un certo comfort. Pilota e co-pilota possono usufruire della seduta ergonomica, rifinita con un comodo cuscino avvolgente e dotata di un corrimano per facilitare i movimenti intorno al pozzetto, che include anche un frigorifero e un lavello-fornello. Tra i punti di forza del GranTurismo 10.5 ci sono anche i grandi prendisole a prua e a poppa e un ampio spazio per un tavolo a scomparsa che può ospitare fino a 9 persone o trasformarsi in un grande solarium.

Il nuovo GranTurismo 10.5 è equipaggiato con i nuovi motori Yamaha V6 da 350 cavalli ciascuno, in grado di garantire prestazioni di altissimo livello, ben superiori ai 50 nodi. “Questo modello – tengono a dire in cantiere - riflette altresì la filosofia del brand #hullsupremacy, basata sullo sviluppo di carene che offrono un’efficienza di navigazione superiore, con minori consumi”.

Oltre al GranTurismo 10.5, saranno esposti a Genova anche il GranTurismo 14.0 X con 3 motori Yamaha da 450 cavalli, il GranTurismo 12.0 con 3 Mercury da 300 cavalli ciascuno e il Turismo 9.5 motorizzato con 2x300 Yamaha. Previa prenotazione, tutti i modelli Lomac saranno disponibili per prove in mare, sia a Cannes che a Genova.