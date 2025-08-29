Lomac a Cannes con Granturismo 12.5 AMare, show-boat firmata da Martorana, il sarto di Lapo Elkan (e non solo)

Da tempo in casa Lomac, storico cantiere lombardo produttore di battelli pneumatici, è stata avviata, accanto alla produzione di serie, una linea speciale denominata Atelier, che mette il cliente in condizione di possedere un’imbarcazione unica, capace di distinguersi per lo stile, i colori, i materiali, le dotazioni, gli accessori… Tutto, dal colore della gomma, degli arredi, dei tendalini e persino dei motori fuoribordo, può essere personalizzato secondo i desiderata (spesso i “capricci”) dell’armatore.

A questa linea decisamente speciale appartiene la new entry annunciata in vista dello Yachting Festival di Cannes (9-14 settembre): il cantiere della famiglia Lo Mastro ha annunciato infatti la presentazione, in anteprima mondiale, di una limited edition del noto Lomac Granturismo 12.5: denominata AMare, è stata realizzata con il contributo di Alessandro Martorana, nuovo direttore creativo di Lomac Atelier, ben noto al di fuori dell’ambiente nautico per essere una griffe affermata nel mondo dell’abbigliamento maschile: diventato famoso come sarto di Lapo Elkann, veste molti calciatori, imprenditori e personaggi di spettacolo ed è ormai uno stilista di fama internazionale.

Cimentatosi per la prima volta nella “vestizione” di un maxi RIB, Martorana si è dedicato all’impresa con l’obiettivo dichiarato di “creare un’imbarcazione cucita su misura, tanto nello stile quanto nei dettagli”. Ne è venuta fuori un’autentica show-boat in grado di unire estetica e prestazioni d’alto livello. “La barca – afferma il nuovo partner di Lomac - è il nuovo must dell’uomo elegante. Insieme a Lomac vogliamo creare pezzi unici, che riflettano la personalità di chi li sceglie, esattamente come un abito su misura.”

Il GT 12.5 AMare si distingue dunque per il suo concept esclusivo: colori personalizzati, tappezzerie e rivestimenti custom, cuciture sartoriali, livrea dei motori abbinata, per un look esterno subito riconoscibile e interni capaci di riflettere un’attenzione da alta moda. Una nota del cantiere diffusa alla vigilia del debutto in Costa Azzurra parla di “un esercizio di stile e design che si inserisce pienamente nella filosofia Lomac Atelier, dove l’unicità non è un’opzione, ma un presupposto”.

A garantire prestazioni elevate è prevista una coppia di motori Yamaha XTO da 450 cv ciascuno, i più potenti e tecnologici fuoribordo della casa giapponese, in grado di assicurare velocità di punta dell’ordine di 55 nodi, navigando comodamente a circa 47-48 nodi in andatura di crociera.

Assieme al nuovo 12.5 AMare, Lomac porterà a Cannes anche altri due modelli di punta della propria gamma, ovvero i GranTurismo 12.0 e 14.0X. Il primo, spinto da tre motori Mercury da 300 cv ciascuno, è pensato per chi cerca equilibrio tra prestazioni, comfort e configurabilità della coperta, mentre l’altro si colloca al top della linea, e con tre motori Yamaha XTO da 450 cv ciascuno è in grado di assicurare crociere a medio raggio nel massimo comfort, con punte di velocità massima sino a 60 nodi.

In linea con la filosofia ispirata a una produzione in grado di misurarsi anche con yacht di lusso, Lomac si presenterà allo Yachting Festival di Cannes con il supporto di partner qualificati come Signature Kitchen Suite (marchio di elettrodomestici di alta gamma di LG, combinazione perfetta di innovazione, precisione e design) e Riva1920, specialista in arredi di altissima manifattura artigianale in legno massello e degno esponente di una scuola tutta italiana di artigianalità e impegno per la sostenibilità. Con loro anche Poggesi (fornitore di ombrelloni per esterni di alta gamma), Crespi Milano (profumatori d’ambiente) e Maso Martis (spumanti Trentodoc). Come dire, il meglio del Made in Italy fatto RIB.