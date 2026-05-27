Lürssen Nausicaä, consegnato il megayacht: rarità di 114 metri che si distingue per lo stile, lo spazio e l’hi-tech ibrido

Il Made in Italy, com’è noto da tempo, è leader nel mondo per la produzione di yacht e superyacht, ovvero imbarcazioni di misura compresa tra i 30 e i 70 metri. Ci facciamo apprezzare anche per alcuni giga yacht attorno ai 100 metri, ma in questa fascia di mercato super esclusiva il leader mondiale è il cantiere tedesco Lürssen, storica azienda fondata nel 1875 dall’omonima famiglia giunta oggi alla quinta generazione. Un caso unico al mondo per longevità e resilienza, ma anche, se non soprattutto, per la capacità di aggiornamento e innovazione mirata alla produzione, in 7 cantieri dislocati nel Nord della Germania, di imbarcazioni di dimensioni e complessità ingegneristica estreme, quasi sempre custom, ovvero costruite “su misura” per armatori desiderosi di personalizzare al massimo la propria mega residenza sul mare.

Su queste basi sono stati varati yacht da record come l’Azzam (180 metri), il più recente Boardwalk (117 metri) e il Project Ziggy (101 metri). Ora è il turno del Nausicaä, megayacht di 114,2 metri in acciaio e alluminio sviluppato sulla base di un progetto denominato inizialmente Cosmos, poi rivisitato per assecondare le richieste di un armatore che ha preteso soluzioni innovative per la propulsione green e per l’architettura del vetro. Un progetto tanto ambizioso da aver richiesto l’ingaggio di uno dei designer più noti e influenti al mondo, ovvero l’australiano Marc Newson, celebre per le sue forme morbide, futuristiche e per l’uso di materiali innovativi, con esperienze maturate nei campi più disparati, dagli orologi ai jet privati, fino alle scarpe sportive Sneaker e agli interni di Apple.

“La consegna di questo megayacht - spiega una nota del cantiere - rappresenta un traguardo storico per la famiglia Lürssen, per l’ideale richiamo alla visione pioneristica del fondatore Friedrich Lürssen, che 140 anni fa contribuì alla nascita della nautica a motore con la costruzione della prima imbarcazione motorizzata di 6 metri della storia. Oggi – dicono a Brema - Nausicaä apre nuove strade all’innovazione”. Tutto vero. E tutto percepibile sia dando un’occhiata alla scheda tecnica, lì dove viene descritta la motorizzazione ibrida (un moderno impianto di propulsione diesel-elettrico composto da cinque motori complessivi, due primari e tre ausiliari, collegati a pod azimutali completamente elettrici), sia soffermandosi sullo stile decisamente fuori dal coro, nettamente staccato dagli standard tradizionali del settore e, soprattutto, apprezzando il ruolo predominante affidato al vetro. Tutto ciò sulla base di un’architettura navale strutturata per affrontare navigazioni a lungo raggio in ogni condizione climatica. Lo scafo è certificato infatti in Ice Class 1D, ed è dunque idoneo alla navigazione sicura sia in acque tropicali, sia in acque polari, anche se rese impervie da formazioni di ghiaccio.

Struttura a parte, sono state privilegiate forme fluide e organiche rispetto alle tradizionali superfici piane. La modellazione dello scafo e delle sovrastrutture ha richiesto un complesso lavoro di ingegneria creativa, in particolare per la realizzazione di ampie forme cilindriche in acciaio geometricamente speculari e precise, che caratterizzano le aree poppiere e i varchi di accesso principali. “La trasparenza e l’integrazione del paesaggio circostante – viene spiegato - costituiscono il filo conduttore dell’intera architettura navale, dominata da un massiccio impiego di superfici vetrate strutturali”. L’elemento di maggiore rilievo ingegneristico è rappresentato proprio dallo Skydome, una vera e propria cupola di vetro collocata nel punto più alto dell’imbarcazione. Formata da sette grandi pannelli curvi a gravità, pesanti oltre una tonnellata ciascuno e spessi 62 millimetri, è una struttura che ospita al suo interno l’ufficio privato dell’armatore, uno spazio di 56 metri quadrati dall’altezza interna che supera i tre metri. Tutto ciò è protetto da un sistema orbitante di persiane in bronzo per la regolazione della luce naturale e collegato a una terrazza privata ad uso esclusivo.

Poco più in basso, una fascia continua di vetro avvolge l’intero ponte superiore creando l’effetto visivo di un nastro sospeso, che culmina a prua in un salone panoramico di 19 metri di larghezza situato direttamente sotto la pista di atterraggio per elicotteri. L’innovazione nel campo del vetro è, del resto, un tratto distintivo del cantiere tedesco ormai da diverso tempo. Lo ha ricordato lo stesso Lürssen, spiegando che “l’obiettivo è stato spingersi oltre la complessità strutturale per creare spazi scenografici dal punto di vista estetico e nello stesso tempo funzionali per i clienti”. Anche la gestione degli spazi esterni e della sezione poppiera di Nausicaä introduce soluzioni innovative. Il ponte di poppa, che sfrutta l’intera larghezza massima di 18 metri, è rivestito in legno di teak e si sviluppa attorno a una grande piscina idonea al nuoto e ai tuffi, mentre l’estremità inferiore ospita un bacino di carenaggio asciutto per un tender da pesca sportiva di oltre 12 metri. Quest’ultimo viene movimentato tramite un sistema a slitta capace di gestire carichi fino a 16 tonnellate; una volta varato il mezzo, i binari si ritraggono e l’area si trasforma in un salone riparato.

Gli interni rompono ulteriormente gli schemi tradizionali rinunciando al salone principale per fare spazio a un atrio a doppia altezza concepito come una galleria d’arte permanente, arricchita da sculture e pezzi unici. Il livello superiore dell’atrio è invece dedicato all’intrattenimento, con un sushi bar, un’area ricreativa e sedute personalizzate integrate nella struttura. Sotto il profilo tecnico, Nausicaä adotta, come detto, un moderno impianto di propulsione ibrido diesel-elettrico composto da cinque motori complessivi, due primari e tre ausiliari, collegati a pod azimutali completamente elettrici. Il sistema è supportato da un pacco batterie da 2 megawatt, in grado di alimentare tutti i servizi di bordo nei momenti di picco e operare silenziosamente, a zero emissioni locali, per periodi prolungati. In ottica futura, il cantiere ha già predisposto l’integrazione di un sistema a celle di combustibile a metanolo per la generazione di idrogeno a bordo, con la convinzione che questa sia una tecnologia emergente che diventerà realtà, e permetterà al megayacht di azzerare l’impiego dei carburanti fossili tradizionali durante i lunghi trasferimenti.

Un fronte, questo dell’ecocompatibilità ambientale, che vede Lürssen in prima linea. E proprio per questo un grande cantiere italiano qual è Sanlorenzo ha avviato da oltre un anno una collaborazione (più precisamente uno scambio e condivisione di esperienze e conoscenze fra addetti ai lavori) con il cantiere tedesco, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze e progetti mirati all’utilizzo del metanolo come combustibile, ma anche di approfondire le possibilità delle motorizzazioni ibride, dell’elettrificazione, delle fuel cell, dell’idrogeno e di quant’altro possa contribuire a migliorare il rapporto tra le barche da diporto e l’ambiente marino. Un impegno, questo, che al di là dei traguardi annunciati da Lürssen, vede la cantieristica italiana in prima linea, con esempi concreti di yacht eco-compatibili. Tra questi proprio l’Almax di Sanlorenzo, superyacht di 50 metri dotato di sistema reformer fuel cell a metanolo verde che trasforma il metanolo in idrogeno e poi in elettricità, tenendo spenti motori e generatori per i servizi di hotellerie a bordo.