Mag 60, ecco come sarà la nuova ammiraglia di Coastal Boat: un maxi gommone di 19 metri firmato da Francesco Guida

NAPOLI - Avanza a ritmo serrato il rinnovamento della gamma Coastal, cantiere napoletano specializzato nella produzione di battelli pneumatici in grado di distinguersi per il design raffinato e minimalista e le qualità marine. In dirittura d’arrivo c’è ora il nuovo MAG 60, maxi gommone dalle misure imponenti (19 metri di lunghezza, 5,40 di larghezza) che verrà presentato nei più importanti saloni nautici del 2022.

“Abbiamo portato avanti i nostri progetti in un periodo complicatissimo, segnato dalla pandemia, con l’obiettivo di diventare sempre più un riferimento nel nostro esclusivo segmento di mercato” dice Lele Lettieri, amministratore di Coastal Boat. “Negli ultimi anni – aggiunge - con il nuovo 10 Tender, il Maxi 46, il 12 Rada abbiamo completamente rinnovato la gamma, ora ci prepariamo a un ulteriore passo avanti con il MAG 60”.

La nuova ammiraglia del cantiere verrà realizzata, come ormai tradizione, con il contributo di Francesco Guida, uno dei più noti e apprezzati designer italiani, con il quale è stato concordato un progetto dal design minimalista, mirato alla realizzazione di un battello grande ma anche facile e divertente da condurre, in grado di riservare massima attenzione al comfort e alle prestazioni.

Evitata la ricerca di plus degni di uno yacht, il MAG 60 deve rimanere un gommone, sia pure di grandissime dimensioni. I tubolari saranno in espanso e in coperta saranno privilegiati spazi funzionali, con dettagli studiati per navigare anche con mare formato. Le proporzioni – a giudicare dai primi rendering diffusi dal cantiere - sono ben calibrate, ma senza dotazioni e orpelli simili a quelli adottati dalla concorrenza più qualificata. Una nota del cantiere spiega che “gli spazi di coperta saranno tipici di imbarcazioni più grandi, uniti a un design elegante, ma non si discosteranno da quelli di un classico gommone”. Al centro la postazione di comando, secondo la formula walkaround; grandi prendisole sono previsti a poppa e a prua, mentre sottocoperta saranno disponibili nulla di più di una cabina e una dinette.

La motorizzazione sarà affidata, a scelta dell’armatore, a propulsori entrobordo o fuoribordo. Nel primo caso è previsto l’impiego di IPS Volvo Penta, nel secondo sarà possibile scegliere tra 4 Mercury Verado V12 da 600 hp o 5 Yamaha XTO da 450. Nell’un caso e nell’altro le prestazioni saranno entusiasmanti, ma è presto per indicazioni su velocità di punta e andature di crociera.

Rappresenta invece una certezza la vocazione di questo nuovo maxi di Coastal, cantiere che fin dal debutto del primo 10 Tender del 2009 ha puntato su questo segmento di mercato rappresentato da “pleasure boats” di lusso, ideali per vivere il mare in maniera confortevole e sportiva, in tutta sicurezza. Il piccolo ma qualificato cantiere napoletano, del resto, s’è guadagnato puntualmente anche la fiducia degli organizzatori di grandi eventi sportivi, ricoprendo spesso il ruolo di sponsor tecnico, per non dire della reputazione guadagnata all’estero, con vendite su mercati qualificati come la Florida e il Principato di Monaco.

Al salone nautico Navigare, in programma a Napoli dal 20 al 28 novembre, Coastal porterà intanto il 12 Rada, 12,20 metri per 3,90 di larghezza, e nell’occasione sarà possibile provare in acqua l’elegante open dallo stile mediterraneo, come sempre firmato da Guida Design.