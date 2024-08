Magazzù, arrivano a Cannes i nuovi maxi-RIB M-16 e MX-16: veri yacht gommati con motori entro e fuoribordo

In arrivo dalla Sicilia una importante doppia novità firmata Magazzù, celebre costruttore di gommoni specializzatosi nella produzione di maxi-RIB dotati dell’originale tubolare D-shape in schiuma a cellula chiusa, sistema innovativo che offre sicurezza e stabilità, eliminando i rischi di forature e migliorando il comfort durante la navigazione.

La new entry destinata al 2025 sarà presentata in anteprima mondiale al Salone di Cannes (10-15 settembre) e subito dopo a Genova (19-24). Si tratta di un maxi-RIB walkaround di 55 piedi (16,7 metri) proposto nelle due versioni M-16 e MX-16, la prima con due motori entrobordo diesel Volvo Penta IPS 800, l’altra con tripla motorizzazione fuoribordo Mercury da 600 hp per un totale di 1.800 cavalli.

In entrambi i casi, mai prima in casa Magazzù sono state raggiunte queste dimensioni, e infatti si tratta della nuova ammiraglia del cantiere palermitano. Un cantiere a gestione familiare, sempre più deciso a promuovere la costruzione di questi veri e propri yacht gommati, ovvero rivestiti, lungo le fiancate, di materiale antishock, con un nucleo in schiuma a cellule chiuse, in polietilene reticolato: un metodo che crea catene molecolari collegate in una rete tridimensionale che conferisce ai tubi maggiore resistenza in un intervallo di temperature e pressioni più ampio. Tutte proprietà rafforzate da un rivestimento esterno in poliuretano da 4 mm, ricoperto a sua volta da uno strato di tessuto hypalon neoprene Orca in grado di offrire maggiore sicurezza e stabilità, eliminando i rischi di forature e – assicurano in cantiere - migliorando il comfort durante la navigazione.

Una nota dell’azienda anticipa che al di là dell’originale tubolare D-shape in schiuma a cellula chiusa, il nuovo modello “si farà notare per il design seducente e gli ampi spazi interni ed esterni che garantiscono comfort e praticità, ideali per godersi il mare con eleganza”. Più in dettaglio, è stato anticipato che il layout del sottocoperta comprende due cabine con letto matrimoniale, una dinette trasformabile e due bagni separati, e ciò dovrebbe rendere l’imbarcazione un mix perfetto sia per brevi escursioni sia per lunghe crociere.

In cantiere assicurano inoltre che “ogni dettaglio è stato curato con attenzione, utilizzando materiali di alta qualità per creare un ambiente accogliente e personalizzabile. Nella versione MX-16 (quella con la motorizzazione fuoribordo) c’è anche la possibilità di avere una terza cabina a poppa per il marinaio.

Sul piano strutturale, tutto è stato studiato per migliorare l’efficienza e le prestazioni. E infatti la carena è dotata di un doppio redan, che dovrebbe ridurre la resistenza d’attrito idrodinamico, migliorando così le prestazioni complessive e permettendo di raggiungere velocità elevate con minori consumi. Secondo le anticipazioni del cantiere, la versione MX con i tre motori fuoribordo per complessivi 1800 cavalli può toccare i 50 nodi di velocità massima.

Ma al di là delle prestazioni, particolarità di questa versione è anche la possibilità di avere i motori fuoribordo inglobati nel prendisole di poppa: questa soluzione permette non solo di godere di un prendisole di dimensioni superiori, ma anche di non rinunciare ad un’ampia spiaggetta di poppa che in genere è tipica delle versioni entrofuoribordo. Inoltre, in tal modo aumenta la sicurezza, in quanto i bagnanti vengono riparati dalle eliche dei motori fuoribordo.

“Siamo convinti che questo nuovo modello saprà soddisfare gli appassionati di nautica e i nostri clienti, offrendo un’esperienza a bordo di altissimo livello. L’MX-16 rappresenta non solo l’evoluzione del maxi RIB, ma anche il nostro impegno continuo verso l’eccellenza e la passione per il mare,” ha dichiarato Claudio Magazzù di Cantieri Magazzù, rappresentante della seconda generazione della famiglia alla guida dell’azienda.

Per venire incontro alle diverse esigenze di tutti gli armatori, questo innovativo walkaround di 55 piedi viene proposto anche, come detto, nella versione M-16 con motori diesel Volvo Penta con sistema IPS 800. In tal modo vengono soddisfatte le diverse esigenze di potenza ed efficienza, favorendo l’autonomia e la percorrenza di lunghe distanze, senza rinunciare alla qualità del design e dei dettagli tipici dei prodotti Magazzù. Un cantiere che non trascura neanche l’impegno nella tutela dell’ambiente marino: tutti i prodotti sono progettati infatti dedicando un’attenzione particolare alla sostenibilità, utilizzando materiali ecologici e tecniche di costruzione a basso impatto ambientale.