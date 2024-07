Malta primo porto green del Mediterraneo: Msc World Europa spegne i motori e si collega alla rete elettrica

E’ quello di Malta il primo porto green del Mediterraneo. Per la prima volta Msc World Europa, la più grande nave da crociera mai costruita in Europa, ha attraccato a La Valletta e ha potuto spegnere i motori perché ha attivato il collegamento alla rete elettrica dell‘isola. Un evento straordinario Msc World Europa ha inaugurato ufficialmente il primo e unico sistema di connessione elettrica di terra per le navi da crociera disponibile nel Mar Mediterraneo.

È stato il primo ministro maltese, Robert Abela, ad attivare l’interruttore che ha illuminato e reso tutti attivi i servizi di bordo di Msc World Europa. Niente tubi, niente bettoline per ricaricare il gas naturale liquefatto: l’ammiraglia della compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte, ha semplicemente calato sulla banchina i cavi elettrici: pochi secondi e il comandante ha potuto attivare tutte le procedure per spegnere i motori. Msc World Europa è spinta da motori elettrici alimentati da generatori che utilizzano gnl.

Fino alla fine della stagione estiva MSC World Europa si collegherà ogni mercoledì alla rete elettrica del porto di Malta: La Valletta, infatti, è tappa fissa dell’itinerario settimanale che la nave effettua per accompagnare i propri ospiti alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Malta, Spagna, Francia e Italia.

Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer di Msc Crociere, ha detto: “L’alimentazione elettrica da terra è un elemento molto importante del nostro impegno continuo verso la decarbonizzazione. La maggior parte della nostra flotta è equipaggiata per eliminare le emissioni e migliorare la qualità dell'aria quando le navi sono ormeggiate nei porti, grazie all'energia elettrica locale che alimenta le operazioni. L'obiettivo di Msc Crociere - ha sottolineato Francikni - entro la fine del 2024, quando 16 delle 22 navi della Compagnia saranno equipaggiate per collegarsi alle reti elettriche di terra, è di effettuare 220 connessioni alloshore power nei porti che già se ne sono dotati in Cina, Norvegia, Germania, Regno Unito e – appunto – Malta. Le navi di Msc Crociere sono già pronte a utilizzare la connessione anche in altri porti, man mano che questi se ne doteranno”.