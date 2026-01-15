Manutenzione fuoribordo: Suzuki aggiorna i controlli. Si evolve la diagnostica elettronica con l’app SDSM+

La manutenzione dei motori fuoribordo è una delle priorità del buon diportista. Ma se una volta, per tenere sotto controllo il funzionamento del proprio motore, era necessario conoscere un buon meccanico, magari con l’”orecchio giusto” per percepire guasti, semplici anomalie, o per individuare la “soluzione ideale” per incrementare le prestazioni e l’affidabilità, oggi – com’è ormai noto da tempo – tutto viene gestito e tenuto sotto controllo dall’elettronica. I sistemi sono sempre più sofisticati, ormai quasi infallibili. E l’innovazione non si ferma. Con i progressi dell’hi-tech vengono annunciate novità e aggiornamenti che migliorano puntualmente i prodotti di nuova generazione, assicurando livelli di prestazioni e affidabilità insospettabili.

La novità più recente, in questo campo, è stata appena annunciata da Suzuki, ovvero dalla filiazione Marine del gruppo giapponese che si occupa anche di auto e moto. Una divisione attenta alle esigenze di una clientela che già da tempo può contare sul sistema diagnostico SDSM+ (Suzuki Diagnostic System Mobile Plus) ora aggiornato con l’obiettivo di semplificare la gestione dei fuoribordo con un sistema di diagnostica via Bluetooth più efficiente.

Più in dettaglio, la Casa giapponese introduce una nuova funzione per l’app gratuita SDSM+ che permette di acquisire i dati diagnostici dei fuoribordo tramite connessione Bluetooth, riducendo tempi e passaggi nelle operazioni di assistenza. L’aggiornamento è compatibile con tutti gli strumenti MFG (Multi Function Gauge) già installati a bordo, ovvero con quei display digitali multifunzione che raccolgono e visualizzano dati vitali del motore e della navigazione, come giri motore, consumo (istantaneo e totale), livello carburante, ore di funzionamento, velocità, temperatura acqua, angolo di trim… tutto ciò fornendo diagnostica avanzata con avvisi luminosi/acustici e persino QR code per l’assistenza.

Il sistema prevede collegamento via NMEA 2000, lo standard moderno che rende l’elettronica di bordo “intelligente” e connessa, facilitando la gestione e la visualizzazione di tutte le informazioni di navigazione. In tal modo vengono integrate altre strumentazioni, ovvero dispositivi elettronici per imbarcazioni come GPS, ecoscandagli, display multifunzione, sensori motore, che comunicano tra loro tramite una rete standardizzata per scambiare dati in modo efficiente.

Una nota diffusa dalla filiale italiana di Suzuki Marine sottolinea che l’azienda giapponese “pone il cliente al centro della propria strategia di sviluppo con l’obiettivo di rendere l’esperienza di navigazione più intuitiva, piacevole e sicura”. Questo approccio guida dunque la progettazione dei fuoribordo e dei sistemi digitali del brand, trovando oggi una nuova applicazione nell’evoluzione del succitato software SDSM+, app che consente di gestire e raccogliere i dati diagnostici dei motori.

Gli strumenti del software SDSM+ sono dunque un’app che offre pianificazione meteo marina, checklist pre-partenza e diagnostica motore avanzata, permettendo di leggere i dati del motore tramite QR Code o Bluetooth dal display multifunzione per controllare lo stato, il diario di bordo e programmare la manutenzione, inviando report direttamente al concessionario per ottimizzare l’assistenza. L’aggiornamento introduce una modalità alternativa per l’acquisizione delle informazioni SDS (Suzuki Diagnostic System), che sfrutta la connettività Bluetooth e consente di ottenere i dati direttamente dallo strumento multifunzione MFG (Multi Function Gauge) attraverso l’integrazione con un dispositivo come il GPS Bluetooth Veratron Go Plus+.

Il collegamento avviene, come detto, tramite rete NMEA2000, standard di comunicazione digitale utilizzato nel settore nautico per collegare tra loro strumenti e dispositivi di bordo in modo affidabile e con linguaggio comune, esattamente come avviene per un normale GPS di bordo. “Una volta effettuata la connessione tra i due strumenti elettronici, il dispositivo compare tra quelli disponibili nel menù dello smartphone dell’utente. L’utilizzo è analogo a quello di qualsiasi periferica audio o elettronica associata, il che rende l’intera procedura una routine con la quale si ha familiarità, più lineare, che riduce sensibilmente i passaggi necessari.

“Questo aggiornamento – tengono a precisare in casa Suzuki - non richiede alcun intervento sull’hardware del sistema multifunzione (MFG), già pienamente compatibile, e mantiene comunque disponibile la modalità tradizionale basata sulla scansione del QR code, offrendo così continuità operativa a tecnici e officine di assistenza”.

A ulteriore chiarimento, i tecnici della filiazione italiana della Casa giapponese tengono a far sapere che “l’app SDSM+ supporta questa nuova funzione nella versione Android e iOS e l’introduzione della connessione Bluetooth ha un impatto concreto sull’efficienza del lavoro quotidiano, consentendo di velocizzare la fase di diagnosi, snellendo e razionalizzando i tempi, soprattutto nei contesti in cui si interviene su più motori nell’arco della stessa giornata. Inoltre – viene sottolineato – tutto ciò migliora la relazione tra cliente, motore e rete di assistenza, riducendo la complessità e rendendo l’accesso ai dati più semplice e affidabile, aumentando, pertanto, sicurezza e affidabilità”.